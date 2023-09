Immagini IA non sono protette dal diritto d'autore

Lo US Copyright Office ha respinto la richiesta di registrazione presentata dall’artista Jason Allen. L’immagine generata dall’intelligenza artificiale, che aveva vinto un premio al contest Colorado State Fair, non può essere protetta dal diritto d’autore. Si tratta di un caso simile a quello di cinque anni fa, quando lo stesso ufficio ha impedito la registrazione dell’immagine generata dalla Creative Machine di Stephen Thaler (che ha perso anche in tribunale).

Nessun copyright per le immagini IA

L’immagine in questione, intitolata “Theatre D’opera Spatial“, ha vinto il primo premio al Colorado State Fair nella categoria Digital Arts/Digitally Manipulated Photography. L’immagine è stata creata usando il noto servizio Midjourney ad agosto 2022. Dopo aver vinto il premio, l’autore Jason Allen ha chiesto la registrazione allo US Copyright Office il mese successivo.

Allen ha specificato che l’immagine finale è stata ottenuta dopo almeno 624 prompt e la successiva modifica con Adobe Photoshop. L’ufficio ha negato la registrazione, in quanto l’autore non ha voluto escludere dalla tutela del copyright la parte dell’immagine generata da Midjourney. Allen ha presentato una seconda richiesta, nuovamente respinta.

Lo US Copyright Office afferma che l’immagine non può essere protetta dal diritto d’autore perché la percentuale di contenuto generato dall’intelligenza artificiale è superiore al minimo. Le modifiche effettuate dall’autore con Adobe Photoshop possono essere coperte dal copyright, ma sono una piccola parte del totale.