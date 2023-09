Adobe rilascia una nuova versione di Image to Material

Adobe porta ancora una volta l’intelligenza artificiale nei suoi strumenti con la nuova versione di Substance 3D Sampler, che offre nuove funzionalità e miglioramenti. Tra le novità più rilevanti, c’è il potenziamento dello strumento Image to Material, basato sull’intelligenza artificiale.

Adobe incrementa l’intelligenza artificiale nei suoi strumenti

Image to Material è lo strumento che permette di creare materiali 3D modificando e combinando materiali esistenti, usando vari strumenti e filtri. Ma non solo, è possibile esportare i materiali creati in vari formati compatibili con le principali applicazioni e piattaforme 3D.

La nuova versione di Image to Material ora si basa sull’intelligenza artificiale e offre diverse novità e miglioramenti, l’AI genera canali materiali come colore di base e ruvidità da una singola immagine. I miglioramenti permettono di ottenere una maggiore qualità e dettaglio dei materiali generati, grazie a un algoritmo che analizza le immagini in modo più accurato e profondo. Inoltre, un miglioramento anche per la velocità e semplicità di utilizzo, grazie a un’interfaccia utente più intuitiva e a una modalità automatica che crea i materiali con un solo clic. Ma soprattutto una varietà e creatività dei materiali utilizzabili, grazie a una libreria di preset e a una funzione di mescolanza che permette di combinare diversi materiali in modo armonico.

La nuova versione introduce anche due nuove funzioni: l’Upscale e la risoluzione dei livelli.

L’Upscale è una funzione che migliora le caratteristiche del materiale o dell’immagine moltiplicando per 2 o per 4 la risoluzione dell’asset. La funzione permette di aumentare la qualità e il livello di dettaglio delle texture a bassa risoluzione mantenendo la coerenza delle caratteristiche tra le mappe durante l’ingrandimento delle texture. L’Upscale migliora il colore base, la normale, l’altezza, la ruvidità e i canali metallici del materiale. Per massimizzare la qualità dei risultati, l’Upscale deve essere utilizzato sui dati alla risoluzione originale senza precedente modifica della risoluzione.

Invece, la risoluzione dei livelli è una funzione che permette di avere il pieno controllo sulla risoluzione di ciascun livello. Un livello prende la risoluzione della dimensione del documento o le risoluzioni del livello sottostante. La risoluzione viene visualizzata su ciascun livello per visualizzare facilmente l’impatto del lavoro sulla risoluzione del materiale, consentendo di aumentare la qualità dei materiali, ma anche le prestazioni mentre si lavora sulle risorse.

L’aggiornamento Substance 3D Sampler 4.2 è ora disponibile per tutti gli utenti di Sampler.