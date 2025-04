Adobe MAX London: novità per Firefly Image e Video

Durante la conferenza Adobe MAX London, l’azienda californiana ha svelato molte novità per i creatori dei contenuti. Quelle più interessanti riguardano i modelli Firefly per la generazione di immagini e video. La web app permette ora di scegliere modelli AI di terze parti.

Novità per Firefly Image e Video

Adobe ha svelato due nuovi modelli text-to-image. Firefly Image 4 permette di generare immagini con risoluzione fino a 2K in poco tempo, offrendo anche la possibilità di scegliere lo stile dell’output, dimensioni e angoli di ripresa. Firefly Image 4 Ultra consente invece di ottenere scene complesse con più dettagli e realismo. L’azienda di San Jose promette notevoli miglioramenti rispetto alla precedente generazione.

Il modello Firefly Video è ora disponibile per tutti. Permette di generare video clip con risoluzione fino a 1080p a partire da una descrizione testuale o da un’immagine. Anche in questo caso ci sono diverse impostazioni per ottenere il risultato desiderato, come la simulazione dei movimenti della videocamera.

Gli utenti possono utilizzare la web app Firefly per testare i nuovi modelli. Nelle prossime settimane arriveranno anche le app Android e iOS. Usando la web app è possibile scegliere altri modelli, tra cui GPT Image 1 di OpenAI, Imagen 3 e Veo 2 di Google, Flux 1.1 Pro di Black Forest Labs. In futuro saranno disponibili anche i modelli di fal.ai, Ideogram, Luma, Pika e Runway.

A tutti i contenuti generati verranno automaticamente aggiunte le Content Credentials che indicano l’uso dei modelli AI. L’accesso a Firefly è gratuito, ma ci sono diverse limitazioni, come il numero massimo di generazioni in base ai crediti.