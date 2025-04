Adobe MAX: novità per Firefly, Creative Cloud e creator

L’appuntamento con la Creative Conference dell’evento MAX London ha confermato (non che ce ne fosse ulteriore bisogno) quanto l’AI sia centrale nella visione di Adobe. È il nuovo mantra della software house, che ha confermato l’intenzione di sfruttarne appieno le potenzialità, trasformandole in strumenti da porre al servizio dei suoi utenti e clienti. Diamo uno sguardo alle novità più importanti tra quelle svelate, rimandando ai futuri approfondimenti che pubblicheremo su queste pagine per maggiori dettagli.

Le novità annunciate all’evento Adobe MAX London

Possiamo riassumere gli annunci in tre categorie. La prima è quella relativa a Firefly, prodotto sempre più evoluto e che ora amplia il suo raggio d’azione aprendosi ai modelli di terze parti. La seconda è invece legata a Creative Cloud e alle funzionalità introdotte nelle sue app. Infine, la terza, fa riferimento al supporto per la comunità dei creativi.

Firefly

Adobe dichiara che l’intelligenza artificiale generativa di Firefly è stata impiegata per dar vita a oltre 22 miliardi di asset. Ora evolve con un’app all-in-one e modelli sicuri per l’ambito commerciale.

La nuova app Firefly combina i modelli Firefly di Adobe, sicuri per uso commerciale, con una selezione di modelli di partner come Google e OpenAI, consentendo ai creatori di generare, ideare, creare e produrre immagini, video, audio, vettori e design.

Creative Cloud

La suite di Adobe si arricchisce di molte novità in occasione dell’evento MAX, destinate a tutte le sue applicazioni più importanti. Ecco i punti salienti del changelog.

Photoshop introduce funzionalità AI basate su Firefly, come Composition Reference in Text to Image, che consente di generare risorse con la stessa struttura e disposizione visiva di un’immagine di riferimento; Select Details, per selezionare più rapidamente e intuitivamente elementi come capelli, tratti del viso e abbigliamento; Adjust Colors, che semplifica la regolazione di tonalità, saturazione e luminosità; e un pannello Actions riprogettato (beta), che offre suggerimenti intelligenti per ottimizzare i flussi di lavoro.

Supporto alla community di creativi

Per ultimo, ma non meno importante, uno sguardo alle novità annunciate all’evento Adobe MAX London per chi fa della creatività il proprio lavoro. O la propria passione. Quella più interessante riguarda le cosiddette Content Credentials, importanti per esercitare il controllo sui propri contenuti, in particolare sul loro impiego con finalità di addestramento dei modelli AI.