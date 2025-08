Instagram: repost e scheda Amici per tutti

Meta ha annunciato tre novità per Instagram. Gli utenti possono effettuare il repost di post e reel pubblici, vedere i contenuti ai quali gli amici hanno messo “mi piace” e la condivisione della posizione su una mappa. Quest’ultima funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti.

Repost e scheda Amici

La funzionalità di repost è stata “copiata” da X. Gli utenti possono ripubblicare i contenuti (post e reel) degli utenti seguiti toccando l’icona con le due frecce curve (si trova tra le icone dei commenti e della condivisione). È possibile anche aggiungere una nota. I repost verranno consigliati nei feed di amici e follower. Sono inoltre visibili in una scheda dedicata del profilo.

I repost vengono sempre attribuiti all’autore originale. Ciò significa che se il contenuto viene ripubblicato da qualcun altro potrebbe essere consigliato ai follower di quella persona. I creator possono così raggiungere ancora più persone e aumentare il numero di follower.

All’inizio dell’anno, Instagram ha introdotto Amici, una nuova scheda in Reel che permette di vedere i contenuti pubblici con i quali hanno interagito gli amici (ad esempio tramite “mi piace” o commenti). La funzionalità era accessibile solo negli Stati Uniti. Ora è disponibile in tutto il mondo con un’importante modifica.

Molti utenti aveva criticato la funzionalità perché consentiva di svelare le preferenze per determinati contenuti (in alcuni casi può essere imbarazzante), chiedendo di aggiungere l’opzione per disattivarla (opt out). Instagram ha soddisfatto la richiesta con la possibilità di nascondere like, commenti e repost. È anche possibile “silenziare” le interazioni degli altri utenti.