Intel AVX 512 faranno ritorno su "future CPU Core"

Dopo l’abbandono avvenuto con le CPU Rocket Lake, Intel si appresta a reintrodurre le istruzioni AVX a 512 bit nelle sue future CPU desktop, allo scopo di rispondere ad AMD, che invece le ha sempre mantenute nei suoi Ryzen. Ciò si è riflesso nell’ultimo aggiornamento della libreria oneDNN, che ha infatti aggiunto il supporto preliminare per AVX10.2 con ampiezza completa a 512 bit, destinato ai futuri processori Intel Core e Xeon, molto probabilmente a partire dall’architettura Nova Lake.

Intel: tornano le istruzioni AVX 512 nei futuri processori Core

Con l’introduzione dei processori ibridi a partire da Alder Lake, la prima architettura che combina core ad alte prestazioni (P-core) e core efficienti (E-core), Intel è stata costretta a disabilitare il supporto ad AVX-512. Non essendo supportate dagli E-Core, si sarebbero verificati dei problemi allo scheduler, obbligando l’azienda a disabilitare le istruzioni anche nei P-Core, nonostante il supporto hardware effettivamente presente.

Al contrario, AMD ha adottato un approccio opposto con l’architettura Zen 5. Le CPU desktop Ryzen 9000 offrono il supporto completo ad AVX-512, con un’esecuzione nativa a 512 bit, superando le limitazioni della soluzione adottata su Zen 4. Ciò ha quindi spinto l’azienda di Santa Clara nel trovare una soluzione per rispondere in maniera adeguata.

AVX10.2: la soluzione di Intel per far tornare le AVX 512 nei processori ibridi

L’introduzione di AVX10.2 rappresenta la soluzione di Intel per risolvere il problema e permettere l’uso delle AVX 512 anche nelle nuove CPU ibride. Questa nuova versione combina le funzionalità di AVX-512 con il supporto per operazioni a 128 bit e 256 bit, garantendo maggiore flessibilità per le CPU caratterizzate da core eterogenei. Permette inoltre di eliminare la necessità di percorsi di codice separati per i diversi tipi di core, semplificando lo sviluppo software e migliorando la compatibilità.

Ciò verrà ovviamente incontro a tutte quelle applicazioni dove le istruzioni AVX 512 tornano molto utili e fanno la differenza nei processori AMD Ryzen. Tra queste, gli emulatori, i quali beneficiano di un file di registro ben più ampio, migliori funzionalità nelle istruzioni e altre peculiarità che permettono di aumentare notevolmente le prestazioni rispetto all’uso di AVX2