Hosting A2Hosting: recensione, caratteristiche, prezzi

La scelta di un buon hosting è forse quella più importante da tenere in considerazione quando dobbiamo mandare online il nostro progetto web. Vediamo insieme se le soluzioni di A2Hosting sono adatte alle nostre esigenze. Oltre alle caratteristiche dei vari piani vedremo i punti di forza e gli aspetti negativi di questo hosting molto interessante.

Cos’è A2Hosting

A2Hosting è un provider che offre soluzioni hosting tra le più veloci disponibili nel mercato. Non è forse il più famoso ma è uno dei pochi hosting eco friendly che possiamo trovare in commercio.

L’azienda è comunque nel settore dal lontano 2003 quindi non sono gli ultimi arrivati, anzi.

Le caratteristiche di A2Hosting

A seconda dell’utilizzo, A2Hosting offre diverse soluzioni per l’utente con un prezzo di partenza relativamente basso rispetto ad altri prodotti di questo genere.

Esistono infatti prodotti pensati per il CMS WordPress, Drupal, Joomla, Magento e OpenCart.

Nelle prossime righe vedremo insieme le varie specifiche di questo hosting e capiremo se è adatto al nostro utilizzo.

Piani A2Hosting

Come già abbiamo anticipato, a seconda dell’utilizzo troviamo diverse soluzioni di hosting. Esistono infatti piani di Web Hosting che sono pienamente compatibili con i più comuni CMS.

I Web Hosting offerti da A2Hosting partono da una cifra mensile di 2,99 dollari per tre anni di abbonamento, ecco i dettagli:

Startup: è il piano entry level ed offre la possibilità di hostare un sito web, troviamo inoltre ben 100GB di spazio web ospitato su SSD. I database presenti in questo pacchetto sono 5 ed inoltre offre caselle di posta elettronica senza limiti. Inoltre, anche i sottodomini sono compresi senza alcun limite. Drive: con soli 4,99 dollari mensili avrete storage e siti completamente illimitati. Inoltre, sia le webmail che i database sono anch’essi compresi senza limiti. Anche in questo piano c’è la possibilità di aggiungere un numero di sottodomini illimitato. Turbo Boost: il terzo piano è anche il più raccomandato per l’acquisto per il suo ottimo rapporto qualità prezzo. Anche qui come nel Drive troviamo la possibilità di gestire un numero illimitato di siti web. Inoltre, lo spazio web è sempre senza limiti ma viene ospitato su NVMe. Sottodomini, database e account di posta elettronica sono sempre illimitati. Questo pacchetto è acquistabile al prezzo mensile di 9,99 dollari. Turbo Max: è il quarto pacchetto di A2Hosting e viene venduto a 14,99$ al mese con l’abbonamento triennale. Anche qui come nel piano Turbo Boost troviamo Storage illimitato su NVMe così come la possibilità di gestire siti internet senza limiti. Turbo Max offre sempre webmail e database illimitati così come il numero di sottodomini.

In qualsiasi piano, dal più economico al più costoso, troviamo molte caratteristiche interessanti che solitamente non troviamo in altri hosting.

Webmail

Il numero di caselle di posta elettronica incluso in ogni pacchetto è illimitato. Questo A2Hosting è sicuramente un’ottima scelta per chi desidera un hosting veloce ma allo stesso tempo con webmail illimitate.

Grazie a questa interessante opzione, disponibile anche con il pacchetto entry level, potremo quindi attivare caselle email per qualsiasi nostro collaboratore.

Performance

I prodotti di A2Hosting sono fino a 20 volte più veloci per offrirti le migliori prestazioni per il tuo sito web. Anche la memoria fisica è da non sottovalutare, nel pacchetto più ricco di caratteristiche, Turbo Max, infatti sono presenti ben 4GB di storage.

Lo spazio web, invece, parte da 100GB su SSD di base presenti nel pacchetto Startup. Nei piani Drive, Turbo Boost e Turbo Max lo storage web è completamente illimitato.

Inoltre, l’uptime del server e la velocità di apertura delle pagine web sono davvero molto soddisfacenti.

Sicurezza

A2Hosting oltre ad includere nei suoi piani il certificato SSL con SSL Let’s Encrypt che consente alti standard di sicurezza per i propri siti web. Inoltre, in ogni pacchetto troviamo l’autenticazione a due fattori, una rinforzata protezione contro gli attacchi DDoS, un antivirus e le feature proprietarie HackScan e Patchman

La prima previene gli attacchi malware e da parte dei malintenzionati, la seconda, invece, rileva eventuali versioni software non aggiornate.

Facilità d’uso

Sebbene le soluzioni di A2Hosting offrano tutte la possibilità di scegliere la CMS più adatta al proprio progetto non possiamo dire che le fasi di configurazione siano immediate ed alla portata di tutti. Una volta configurato il proprio sito, però, non ci sarà più nessuna difficoltà nella gestione.

Insomma, se siete alla ricerca di un provider semplice da impostare possiamo dire senza ombra di dubbio che queste soluzioni di A2Hosting non sono le più semplici da usare.

Nessun timore comunque, l’hosting in questione offre diversi canali di assistenza a cui attingere in caso di difficoltà.

Funzioni avanzate

Oltre ai vari Web Hosting, A2Hosting offre anche la possibilità di acquistare Hosting VPS, Hosting Reseller ed anche semplici domini.

Essendo una società improntata sull’hosting non sono presenti servizi aggiuntivi acquistabili a parte. Questo anche perché ogni piano offre soluzioni in grande quantità come webmail, database e tanto altro.

Assistenza

Il servizio di assistenza al cliente di A2Hosting è assolutamente di primo livello. Nel sito, viene descritta come una delle migliori in circolazione.

Questo provider offre la possibilità di interagire con il Guru Crew 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. È possibile contattare il team di supporto tramite chiamata telefonica, live chat, oppure via e-mail.

Il sito mette a disposizione anche una sezione dove poter leggere le varie recensioni reali di altri utenti e magari trovare la soluzione al proprio problema semplicemente leggendo una di queste.

Prezzi A2Hosting

I prezzi dei vari piani di A2Hosting sono davvero molto interessanti ed adatti a qualsiasi budget di spesa.

Come abbiamo già visto nel paragrafo dedicato, partiamo da 2,99$ al mese per 3 anni, passiamo poi ai 4,99 dollari mensili, fino ad arrivare al massimo a 14,99 dollari. Selezionando i tre anni di piano possiamo risparmiare fino ad un 72% rispetto al prezzo di listino.

Il maggiore risparmio lo troviamo acquistando il piano per tre anni, viceversa, il prezzo mese dopo mese sarà molto più alto.

Altri servizi

Questo provider offre molte soluzioni per la sicurezza del proprio sito web. Oltre al certificato SSL troviamo in ogni piano un numero illimitato di account mail.

Inoltre, la migrazione del sito da un hosting a A2Hosting è davvero semplice e soprattutto gratuita.

Pro e contro

A2Hosting offre davvero molteplici servizi anche nel piano più economico disponibile nel sito.

I fattori positivo sono sicuramente la presenza di un servizio di assistenza davvero molto efficiente, performance di alto livello grazie allo spazio web ospitato su SSD o su NVMe, la possibilità di inserire un numero illimitato di siti web e sottodomini ed altre.

Inoltre, come già detto, in ogni piano è possibile creare e gestire illimitate caselle email per qualsiasi evenienza.

Un altro aspetto positivo è quello relativo all’uptime dei server che arriva fino al 99,9% e quindi la velocità di apertura sarà sempre senza attese.

Anche questi piani hosting hanno però alcune note negative. Quelle che più risaltano all’occhio sono sicuramente la totale impossibilità di acquistare il proprio pacchetto in una valuta differente rispetto al dollaro e la non immediatezza nella fase di configurazione iniziale.

Come potete vedere però, i benefici superano le défaillance che presenta questo provider.

Domande frequenti sul A2Hosting

In questo paragrafo vedremo insieme le varie domande frequenti che i vari utenti si pongono quando devono acquistare un servizio hosting. Dunque, se finora abbiamo visto tutte le specifiche relative ai piani di A2Hosting fra poco cercheremo di rispondere alle FAQ più comuni.

Le Frequently Asked Questions presenti nei vari siti web e forum del settore sono davvero tantissime. Abbiamo deciso di rispondere ad alcune tra le più cliccate nel web.

Mettetevi comodi dunque, nel prossimo paragrafo risponderemo a ben tre domande su A2Hosting.

A2Hosting va bene per WordPress?

Il provider in questione offre la piena compatibilità al CMS WordPress in tutti i suoi pacchetti. Esistono però anche tre piani con WordPress gestito disponibili a prezzi davvero vantaggiosi

A seconda delle necessità, è possibile acquistare tre diversi piani WordPress gestiti:

1-Site: 10GB di storage, certificato SSL gratis e 2GB di RAM a soli 12,99$ al mese. Questo pacchetto include la gestione di 1 sito web. 3-Sites: 25GB di spazio web con il certificato SSL incluso e 3GB di memoria RAM a 22,99 dollari mensili. Il secondo piano offre invece la possibilità di gestire 3 siti internet. Unlimited: disponibile con 40 Giga di spazio di archiviazione, certificato SSL sempre gratuito, 4GB di RAM e la gestione di un numero illimitato di siti. Il tutto a 43,99 dollari ogni mese.

A2Hosting va bene per un Ecommerce?

A2Hosting supporta le CMS Magento e OpenCart, entrambe dedicate per i siti e-commerce, sia piccoli che grandi.

Purtroppo, non c’è nessuna compatibilità con Prestashop, piattaforma di vendite online più comune rispetto alle due offerte dal provider in questione.

Per quanto concerne OpenCart, sono disponibili gli stessi 4 pacchetti disponibili per un qualsiasi sito web. Mentre, per Magento, possiamo acquistare solo i piani Turbo Boost e Turbo Max. Questi due sono acquistabili rispettivamente a 5,99$ e 12,99$.

Sono previsti rimborsi?

A2Hosting, come altri provider, offre la possibilità di ottenere un rimborso completo se richiesto entro 30 giorni. Potrete dunque provare il piano che più vi piace grazie alla garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”.

Vista questa possibilità di essere rimborsati, A2Hosting non offre piani hosting 100% gratuiti.

Riepilogo e conclusioni

Purtroppo, stiamo per darvi appuntamento ad una prossima recensione. Dopo aver visto nel dettaglio caratteristiche e FAQ delle varie soluzioni di A2Hosting stiamo per terminare anche questa review. Come abbiamo visto possiamo concludere dicendo che le elevate prestazioni e il supporto clienti disponibile ogni giorno ed a qualsiasi ora possono essere due elementi fondamentali nella scelta del vostro hosting di riferimento. Insomma, queste soluzioni di A2Hosting offrono molte caratteristiche con un rapporto qualità prezzo davvero ottimo.