Hosting KOLST: recensione, caratteristiche, prezzi 2021

Tra i servizi di hosting di origine italiana che è possibile prendere in considerazione non può mancare KOLST, che vanta un’esperienza di lunga data nel settore dell’hosting multilivello, nella fornitura di servizi cloud di ultima generazione e nella fornitura di servizi informativi avanzati come PEC, Mail Server e registrazione di domini.

Nel seguente articolo è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per poter comprendere appieno le potenzialità del servizio di hosting offerto da KOLST. Al termine della lettura avremo tutti gli elementi per poter spostare il vecchio dominio verso il nuovo servizio o avviare dal nulla un nuovo sito web o un nuovo web server aziendale, consapevoli della bontà del marchio a cui ci siamo affidati.

Cos’è KOLST

KOLST è un’azienda di proprietà dell‘IRIDEOS SpA. Questa azienda è partecipata al 78,3% da F2i, il più grande fondo infrastrutturale italiano, e al 19,6% da Marguerite, il fondo infrastrutturale creato da sei istituzioni finanziarie pubbliche europee e dalla Commissione Europea. KOLST si occupa della vendita al dettaglio e dell’assistenza legata ai servizi di hosting al pubblico, coinvolgendo in primis le medie e le piccole imprese italiane; oltre all’aspetto puramente business ma che può essere utile anche per chi cerca un servizio di hosting italiano economico e accessibile.

Di fatto puntando su KOLST avremo la certezza di aver a che fare con persone italiane che lavorano nel settore delle telecomunicazioni da decenni, offrendo il massimo della tecnologia al servizio di nuove aziende o di aziende lanciate nel settore e in cerca di un hosting performante sul territorio italiano.

Caratteristiche di KOLST

Anche se Scegliere KOLST come hosting per il nostro progetto può essere molto utile studiare attentamente le caratteristiche del servizio, così da poter valutare la convenienza di questo servizio di hosting italiano rispetto ad altri servizi di hosting stranieri.

Piani KOLST

Attualmente KOLST offre tre piani per i suoi nuovi clienti o per chi vuole effettuare la migrazione da un altro servizio di hosting:

Easy : il piano base per esigenze di hosting iniziali con 1 GB di spazio su disco, 1 dominio incluso, 3 sottodomini, 10 utenti FTP, certificato SSL condiviso, servizio Cron, 150 applicazioni gratuite, sistema operativo Windows o Linux, traffico Internet illimitato e banda Internet garantita di 1 Mbps al prezzo di 29 € all’anno (IVA esclusa).

: il piano base per esigenze di hosting iniziali con 1 GB di spazio su disco, 1 dominio incluso, 3 sottodomini, 10 utenti FTP, certificato SSL condiviso, servizio Cron, 150 applicazioni gratuite, sistema operativo Windows o Linux, traffico Internet illimitato e banda Internet garantita di 1 Mbps al prezzo di 29 € all’anno (IVA esclusa). Pro : il piano pensato per le piccole e medie imprese con 50 GB di spazio su disco, 20 domini associabili inclusi, 5 sottodomini, 20 utenti FTP, certificato SSL condiviso, servizio Cron, 150 applicazioni gratuite, sistema operativo Windows o Linux, traffico Internet illimitato e banda Internet garantita di 5 Mbps al prezzo di 59 € all’anno (IVA esclusa).

: il piano pensato per le piccole e medie imprese con 50 GB di spazio su disco, 20 domini associabili inclusi, 5 sottodomini, 20 utenti FTP, certificato SSL condiviso, servizio Cron, 150 applicazioni gratuite, sistema operativo Windows o Linux, traffico Internet illimitato e banda Internet garantita di 5 Mbps al prezzo di 59 € all’anno (IVA esclusa). Super: il piano più costoso dell’azienda (ottimo per grandi imprese e per progetti cloud avanzati) con 50o GB di spazio su disco, 50 domini associabili inclusi, 10 sottodomini, utenti FTP illimitati, certificato SSL condiviso, servizio Cron, 150 applicazioni gratuite, sistema operativo Windows o Linux, traffico Internet illimitato e banda Internet garantita di 10 Mbps al prezzo di 149 € all’anno (IVA esclusa).

I piani sono semplici e permettono a tutti gli utenti di scegliere l’hosting giusto per il sito web o per il progetto cloud che vogliamo portare avanti, così da poter unire convenienza economica e caratteristiche di assoluto livello, anche dal punto di vista delle performance (come vedremo nel capitolo dedicato).

Webmail

Con KOLST è possibile realizzare il proprio mail server in outsourcing liberamente configurabile per l’utilizzo aziendale o per smistare la posta tra i vari dipartimenti, anche grazie ad un numero illimitato di mail server configurabili con un singolo account. Per il mail server è possibile scegliere la dimensione del disco riservato (da 5 GB fino a 500 GB), ottenere un pannello di controllo via web (per la creazione di tutte le mailbox per i vari domini), attivare automaticamente i sistemi antivirus e antispam per proteggere tutte le mailbox, gestire in maniera avanzata alias e redirect e connettersi ai mailbox tramite servizio web mail o tramite accesso POP o IMAP.

Il mail server è liberamente configurabile dalla pagina dedicata, dov’è possibile scegliere la capienza del disco e, di riflesso, il numero di mailbox attivabili su di esso. Il canone annuo per il mail server con lo spazio minimo (5 GB) è di 25 € all’anno (IVA Esclusa).

Performance

Un buon hosting deve avere ovviamente elevati livelli di performance, così da poter garantire un servizio in continuità anche per la gestione di elevati volumi di traffico o di dati. Le performance dell’hosting KOLST sono garantite da:

Infrastruttura basata su un cluster virtualizzato , sfruttabile in modalità fail-over, scalabilità semplice e immediata e una disponibilità di servizio pari al 99.99% di uptime.

, sfruttabile in modalità fail-over, scalabilità semplice e immediata e una disponibilità di servizio pari al 99.99% di uptime. Data center e link ad alte prestazioni , con collegamenti di rete ridondate, più link in Gigabit Ethernet verso il Mix e molteplici carrier per la fruizione della connessione.

, con collegamenti di rete ridondate, più link in Gigabit Ethernet verso il Mix e molteplici carrier per la fruizione della connessione. Firewall avanzato : l’infrastruttura dell’hosting è protetta da un sistema Firewall ridondato, con blocco delle connessioni tramite un sistema di IPS (Intrusion Prevention System) ad alta efficienza.

: l’infrastruttura dell’hosting è protetta da un sistema Firewall ridondato, con blocco delle connessioni tramite un sistema di IPS (Intrusion Prevention System) ad alta efficienza. Manutenzione : l’intera infrastruttura è costantemente aggiornata e potenziata in modo da garantire il carico di lavoro attuale e futuro senza interruzioni.

: l’intera infrastruttura è costantemente aggiornata e potenziata in modo da garantire il carico di lavoro attuale e futuro senza interruzioni. Monitoraggio : la piattaforma è sottoposta a monitoraggio delle principali componenti tecniche e di servizio H24, con interventi tempestivi in caso di problemi e ripristino del servizio in tempi rapidi.

: la piattaforma è sottoposta a monitoraggio delle principali componenti tecniche e di servizio H24, con interventi tempestivi in caso di problemi e ripristino del servizio in tempi rapidi. DNS veloci: KOLST utilizza i DNS offerti da KPNQwest Italia per la risoluzione dei domini, così da poter essere risolti velocemente da qualsiasi cliente o utente interessato al nostro sito o al nostro progetto web.

L’infrastruttura si regge su apparecchiature marchiate Dell, il cluster è realizzato con VMware e sono disponibili Windows Server e Red Hat Linux come sistemi operativi per gli hosting scelti, così da poter avere ampia scelta sul tipo di servizio avviare.

Sicurezza

La sicurezza dell’hosting è fornita sia a livello hardware (con ambienti ad ambiente controllato, monitoraggio continuo delle risorse e della struttura del datacenter, servizio di vigilanza) sia a livello software (grazie al sistema firewall e ai sistemi di sicurezza pensati per le webmail, come visto nei capitoli precedenti).

Tutti i piani visti in alto offrono connessioni sicure SSL, così da poter accedere al pannello di controllo dell’hosting o del mail server in tutta sicurezza; ovviamente i certificati verranno utilizzati anche per garantire una connessione cifrata agli utenti che accederanno al sito o al cloud web realizzato su KOLST.

Facilità d’uso

Utilizzare KOLST è decisamente semplice per qualsiasi tipo di utente: dall’utente che muove i primi passi nel mondo dell’hosting fino all’amministratore di sistema di una grande azienda. Il comun denominatore per questa semplicità è il pannello di controllo Plesk, che permette di tenere sott’occhio il funzionamento del server, delle mail server e dei domini attivi con pochi clic del mouse.

Sempre analizzando la facilità d’uso offerta da KOLST troviamo oltre 150 applicazioni pronte all’uso, così da poter realizzare velocemente un sito per il blogging, per l’e-commerce o un sito per sponsorizzare l’attività svolta nell’azienda.

Funzioni avanzate

Tra le funzioni avanzate presenti sull’hosting KOLST troviamo:

Registrazione/trasferimento inclusi nel prezzo dell’abbonamento

Database MySQL illimitati

Query DB illimitate illimitati

Asp.net 4, MVC 3, IIS Media, Silverlight 3, Ajax, SSI, PHP5, PERL5, Python 2.5

Database SQL2008 illimitati (solo sui piani Pro e Super; su Easy limite a 3 database)

Servizio Cron programmabile ogni 15 minuti

Backup giornalieri

Queste caratteristiche avanzate vi permetteranno di gestire l’hosting in ogni suo aspetto e di adattarlo anche ai sistemi più avanzati, senza dover chiedere aiuto all’assistenza (comunque sempre disponibile, come vedremo nel capitolo successivo).

Assistenza KOLST

Un buon servizio di hosting non può prescindere da una buona assistenza e KOLST non è da meno. Scegliendo un hosting presso questo servizio è possibile beneficiare dell’assistenza tramite form online (Trouble ticket) ma è possibile ottenere anche l’ assistenza tramite email, oltre alla pagina Infopoint dedicata.

L’azienda si impegna a rispondere a tutte le richieste in tempi brevi, così da poter risolvere e tornare operativi nel minor tempo possibile.

Prezzi piani hosting KOLST

Com’è facile intuire dai capitoli precedenti dell’articolo i prezzi per l’hosting KOLST sono altamente concorrenziali e permetteranno di realizzare qualsiasi sito web a partire da 29 € all’anno (IVA esclusa); se invece siamo interessati al mail server i prezzi partono da 25 € all’anno (IVA Esclusa). Gli utenti più esigenti possono puntare sui piani con prezzi maggiorati, così da ottenere maggiore spazio di archiviazione, un numero maggiore di sottodomini e la gestione illimitata di qualsiasi database (inclusi i database Microsoft).

Per gli utenti che desiderano provare il servizio prima di scegliere quale piano adottare è possibile beneficiare della prova gratuita di un server per cinque giorni: il sito di prova è associato a un dominio temporaneo (tipo 1234@linux.kolst.it), lo spazio disco è pari a 500MB, alcune funzioni relative ai domini sono ovviamente limitate ma è possibile creare 3 sottodomini e 3 database, oltre a disporre di 2 accessi FTP per le configurazioni iniziali. Al termine del periodo di prova è possibile spostare il sito dalla versione di prova al server definitivo, pagando per il piano scelto.

Altri servizi

Oltre al servizio di hosting web e al servizio di mail server è possibile utilizzare KOLST per ottenere i seguenti servizi:

PEC Smart : un servizio di posta elettronica veloce e pratico, con prezzi a partire da 5€ all’anno + IVA (1°anno) e 6€ all’anno + IVA (dal 2°anno).

: un servizio di posta elettronica veloce e pratico, con prezzi a partire da 5€ all’anno + IVA (1°anno) e 6€ all’anno + IVA (dal 2°anno). Registrazione domini: è possibile utilizzare KOLST per registrare il proprio dominio personalizzato, scegliendo tra una serie di domini di primo livello tradizionali o i nuovi TLD personalizzati.

I servizi esposti in alto possono essere associati ad un hosting web già presente oppure acquistati separatamente, senza dover per forza puntare su un hosting firmato KOLST. Al momento non è possibile beneficiare di altri servizi legati all’hosting o al cloud, ma non è escluso che in futuro l’offerta dei servizi si allarghi con l’aggiunta di server dedicati o di server semidedicati.

Pro e contro

Dopo aver visto tutte le caratteristiche che offre questo servizio di hosting, è possibile stilare una lista dettagliata con i pro e con i contro, davvero utile per capire se KOLST fa al caso nostro.

I pro del servizio KOLST sono:

Piani convenienti, specie per chi decide di puntare su un singolo dominio

Grande esperienza nel settore delle telecomunicazioni in Italia (KPNQwest Italia)

15 data center a Milano, Roma, Verona, Trento che ospitano più di 25.000 server

Esperienza comprovata con clientela aziendale

Server performanti in ogni situazione

App pronte all’uso per l’allestimento di servizi personalizzati

Sistema di pagamento a ricarica, così da poter gestire il credito residuo e contenere le spese

Nell’elenco dei pro sono presenti oggettivamene pochi punti, ma è necessario comunque citarli:

Pochi prodotti disponibili oltre all’hosting

Manca un’assistenza telefonica

Mancato supporto ai pagamenti con PayPal (solo carte di credito)

Come facilmente intuibile i pro sono decisamente superiori ai contro, rendendo quindi KOLST uno dei migliori servizi di hosting su cui è possibile puntare in Italia.

Domande frequenti

Come per ogni guida in cui recensiamo un servizio di hosting non poteva mancare la sezione FAQ, dove metteremo a disposizione l’esperienza decennale nel settore per rispondere alle domande poste dagli utenti interessati al servizio preso in esame.

KOLST va bene per WordPress?

I piani di server hosting KOLST sono l’ideale per ospitare siti di blogging, siti d’informazione o siti di divulgazione (scientifica, informatica etc.) basati sul CMS WordPress, il più famoso gestore dei contenuti open source disponibile. Per velocizzare la configurazione del server è possibile utilizzare l’app predefinita di WordPress, così da avere subito il backend pronto all’uso, scegliere velocemente il tema per il sito e il layout (tra le tante proposte disponibili su WordPress) e iniziare subito ad inserire i primi contenuti dopo poche ore dall’attivazione del server e la registrazione del dominio.

Oltre a WordPress è possibile utilizzare anche altri CMS famosi per il blogging e per i contenuti di ogni tipo come Drupal, Joomla e Moodle.

Va bene per un e-commerce?

Se il progetto che abbiamo in mente prevede l’allestimento di un sito o di un sottodominio riservato all’e-commerce KOLST è tra le migliori scelte che è possibile effettuare grazie ai server con traffico illimitato e banda minima Internet garantita. Per allestire un sito di e-commerce disponiamo del supporto alle app e ai gestori di contenuti più famosi al mondo come Prestashop, BV Commerce, Bookstore e OpenCart, così da far partire il nostro nuovo business e iniziare a vendere fin da subito.

Anche nel caso dei siti di e-commerce è possibile installare velocemente il gestore di contenuti scelto tramite le app pre-configurate fornite con uno qualsiasi dei piani offerti, così da velocizzare al massimo l’allestimento del sito web.

Sono previsti rimborsi?

KOLST prevede un periodo di prova gratuito per tutti i servizi di 5 giorni, più che sufficienti per valutare le performance dichiarate, scoprire la flessibilità del pannello di controllo e la facilità con cui è possibile creare un nuovo sito web con una delle tante applicazioni presenti. Lo spazio offerto è però limitato (solo 500 MB), così come le funzionalità accessibili in modalità gratuita: conviene quindi sfruttare al meglio i 5 giorni di prova previsti per provare ogni aspetto del server scelto prima di procedere con il pagamento vero e proprio.

Lato rimborsi essi sono previsti nel rispetto dei termini di legge: nel caso in cui la disponibilità di cui sopra risulti su base annuale inferiore al 99% del tempo di connessione, IRIDEOS, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., riconoscerà al cliente la facoltà di rinnovare il contratto per l’anno successivo a titolo gratuito, così da poter beneficiare del servizio per 12 mesi senza dover spendere nulla.

Riepilogo e conclusioni

Puntando sul servizio di hosting offerto da KOLST avremo a disposizione competenza, serietà e soprattutto server affidabili e veloci per qualsiasi tipo di servizio web decidiamo di allestire. I prezzi altamente competitivi rendono questo servizio di hosting una scelta molto interessante per piccole e medie imprese presenti sul territorio italiano, con la consapevolezza che i propri dati e i propri lavori saranno custoditi in data center presenti in Italia (e di riflesso a norma di legge italiana e comunitaria).

I vantaggi di KOLST sono evidenti anche se siamo alle prime armi con i servizi di hosting e con l’allestimento di un sito web di nuova generazione: con questo servizio di hosting è possibile pagare con carta di credito e carte prepagate (sono supportate le carte dei circuiti VISA e MasterCard) ma anche con un innovativo sistema a ricarica, che permette di tenere a bada le spese tramite il pagamento di un credito residuo (associato all’account amministratore) che è possibile utilizzare per pagare i piani annuali o uno degli altri servizi offerti da KOLST.

Se invece siamo utenti con molta esperienza sulle spalle o gestiamo già siti per piccole e medie imprese, KOLST rappresenta una buona scelta su cui puntare, visto che otterremo un hosting semplice da configurare, con la potenza e l’affidabilità richiesta per le aziende moderne (notoriamente sempre molto esigenti) e una grande libertà di manovra nella gestione del backend o di una delle app CMS supportate dall’infrastruttura.

I difetti evidenziati non sono preoccupanti, specie per chi già lavora nel mondo dell’informazione, ma potrebbero essere limitanti per chi non ha mai gestito un sito web personale: non poter pagare con PayPal è sicuramente una limitazione di cui tenere conto (anche se è possibile usare una carta prepagata come la PostePay), così come la mancanza di un servizio d’assistenza telefonico diretto (cosa comunque limitante indipendentemente dal livello d’esperienza dell’utente fruitore).