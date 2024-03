Hosting Professionale: i Migliori del 2024 e Guida alla Scelta

Edoardo D'amato Pubblicato il 14 mar 2024

Al giorno d’oggi una buona presenza online è essenziale per ogni business di successo, la scelta di un hosting professionale quindi va affrontata con cura.

Non solo l’hosting influisce sulla velocità e sulla sicurezza di un sito web, ma determina anche la sua affidabilità e la capacità di gestire flussi di traffico elevati, aspetti fondamentali per garantire un’esperienza utente positiva e per ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca.

L’obiettivo di questo articolo è fornire agli imprenditori, sviluppatori e professionisti del web una panoramica chiara e aggiornata dei migliori servizi di hosting professionale disponibili sul mercato.

Per stilare la classifica, abbiamo adottato un metodo rigoroso, basato su una serie di criteri essenziali nella valutazione di un servizio, quali lo spazio di archiviazione, la presenza di email e nomi di dominio gratuiti, l’integrazione con WordPress, la facilità d’uso, la sicurezza, l’assistenza e i costi.

Inoltre, forniremo consigli pratici su come individuare il servizio di hosting professionale più adatto alle proprie esigenze, considerando non solo le caratteristiche tecniche, ma anche fattori come il tipo di sito web che intendete ospitare, il volume di traffico previsto e le specifiche esigenze in termini di e-commerce, gestione dei contenuti o applicazioni web.

Migliori hosting professionali (2024)

Entriamo nel vivo della nostra guida sui migliori hosting professionali presenti sul mercato. Per ognuno di essi vedremo le caratteristiche principali e pro e contro, così da avere un quadro più completo.

1. Hostinger

Hostinger 4.8 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 200 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratuito 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Migrazione sito web automatica: ✔️ 👨‍💻 Traffico: illimitato 💿 Database: MySQL illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 75% Vedi l'offerta

Hostinger è noto per la sua interfaccia utente intuitiva e per offrire soluzioni a prezzi competitivi senza compromettere le prestazioni. Offre una varietà di piani, inclusi hosting condiviso, cloud hosting e VPS, tutti con ampio spazio di archiviazione.

Supporta l’integrazione di WordPress con un solo clic, rendendo semplice avviare un sito. Offre anche una serie di strumenti indispensabili e potenziati dall’intelligenza artificiale. La sicurezza è garantita con la protezione DDoS e SSL gratuiti e anche il supporto clienti è molto apprezzato. In sostanza si tratta dell’hosting professionale che ci sentiamo di consigliare maggiormente.

Pro Prezzi competitivi

Setup facile e veloce

Protezione CloudFare Contro Backup settimanali

2. Siteground

SiteGround 4.6 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 40 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Sistema anti-hacking e anti spam: ✔️ 💫 Trasferimento dati: illimitato 👨‍💻 Accesso SSH e SFTP: gratis 💿 Database: MySQL illimitati 📱 Pannello di controllo: Site Tools 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’80% Vedi l'offerta

SiteGround è apprezzato per la sua eccellente velocità di caricamento e per l’affidabilità del servizio. Offre integrazione semplificata con WordPress, Woocommerce e altri CMS, oltre a soluzioni di caching avanzate per migliorare le prestazioni.

La sicurezza è una priorità, con aggiornamenti software automatici e backup giornalieri. Il supporto tecnico è disponibile 24/7 ed è considerato uno dei migliori del settore. In conclusione, possiamo dire che è principalmente noto per il suo eccezionale supporto clienti e per le sue prestazioni ottimali, soprattutto per siti WordPress.

Pro Backup giornalieri

Prestazioni e velocità di alto livello

Facilità di gestione WordPress Contro Spazio web limitato nell'offerta base

Trasferimenti del sito web a pagamento

3. Aruba

Aruba 4.5 🗄️ Spazio di archiviazione: illimitato ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: ✔️ 🧱 Antivirus e antispam: ✔️ 💫 Larghezza di banda: 2 Gbit/s best effort 👨‍💻 Dominio incluso: 1 💿 Database: fino a 5 database MYSQL 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: ❌ 🔥 Offerte attive: SCONTO del 68% per il primo anno Vedi l'offerta

Altro player forte nel mercato italiano è Aruba, servizio che mette a disposizione hosting condiviso, cloud, VPS e dedicato. È noto per la sua affidabilità e per il suo impegno nella sicurezza dei dati, con data center altamente sicuri situati in Italia. Fornisce un dominio gratuito per il primo anno, integrazione semplice con WordPress e un pannello di controllo facile da usare. Eccelle per la sua affidabilità e per l’impegno nella sicurezza, con una forte presenza nel mercato italiano. Fornisce oltre 200 app già pronte all’uso per far nascere velocemente il nuovo sito.

Pro Affidabilità e alta sicurezza dei data center

Supporto tecnico in italiano

200 app per costruire il sito Contro Supporto clienti migliorabile

Rinnovi a prezzi superiori rispetto all'offerta iniziale

4. Keliweb

Keliweb 4.4 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 150 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Antivirus e antimalware: ✔️ 🔐 Dominio Incluso: ✔️ 👨‍💻 Traffico mensile: illimitato 💿 Database: MySQL, phpMyAdmin da 1 fino a illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 15 giorni Vedi l'offerta

Keliweb è un altro hosting professionale italiano apprezzato per le sue elevate prestazioni, grazie a data center all’avanguardia situati nel nostro Paese, e per l’assistenza clienti qualificata disponibile 24/7. Tra le sue caratteristiche principali abbiamo integrazioni semplici con le principali piattaforme CMS, strumenti semplici per la costruzione del sito e sistema di protezione con antimalware e firewall.

Pro Prestazioni elevate grazie a data center moderni

Assistenza clienti 24/7 in italiano

Protezione anti-malware Contro Piani base con limitazioni di risorse (non c'è SSH)

Spazio web limitato

5. Serverplan

ServerPlan 4.4 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 200 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Bitninja e anti malware: ✔️ 🔐 Traffico illimitato e Accesso SSH: ✔️ 👨‍💻 Dominio incluso: 1 gratis per sempre 💿 Database: fino a 50 db Mysql 📱 Pannello di controllo: cPanel + EasyAPP 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

Serverplan è un hosting professionale italiano che offre ampia scelta per servizi di hosting condiviso. È particolarmente apprezzato per il suo supporto clienti in italiano e per le performance ottimali garantite da data center situati nel Bel Paese. Include la registrazione del nome dominio, spazio web illimitato sui piani più avanzati, e integrazione facile con WordPress e altri CMS. Serverplan si distingue per il suo focus sul mercato italiano, ottimizzando così le prestazioni per gli utenti locali.

Pro Supporto clienti in italiano e data center in Italia

Ampia gamma di piani per tutte le esigenze

Backup automatico giornaliero Contro Offerte e promozioni limitate

Interfaccia di gestione meno intuitiva rispetto ad altri

6. A2hosting

A2Hosting 4.3 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: da 100GB a illimitato ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Accesso SSH e Rsync: ✔️ 👨‍💻 Migrazione sito web automatica: ✔️ 💿 Database: MySQL, MariaDB da 5 a illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

A2hosting si concentra sulla velocità e sulla performance, grazie ai suoi server Turbo che promettono di caricare le pagine fino a 20 volte più velocemente. Supporta un’ampia gamma di piattaforme e l’integrazione facilitata con WordPress. Offre soluzioni di sicurezza avanzate come la scansione automatica di malware e la protezione DDoS. Il supporto tecnico è disponibile 24/7 attraverso vari canali.

Pro Velocità di caricamento eccezionale

Garanzia di rimborso in qualsiasi momento Contro Costi di rinnovo elevati

Limitazioni nel piano di hosting condiviso

Backup gratis solo con piani specifici

7. HostGator

HostGator 4.3 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 40 GB ☁️ Backup automatici: a pagamento (primo anno gratis) 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Antivirus e Malware: ✔️ 🔐 Dominio incluso: 1 gratis primo anno 👨‍💻 Linguaggi disponibili: CGI, Fast CGI, PHP 8.2, Ruby on Rails, Perl, Python, SSL 💿 Database: MySQL 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

Proseguiamo la nostra selezione dei migliori hosting professionali con HostGator, provider versatile con una vasta gamma di servizi da hosting condiviso a VPS e dedicato. È noto per la sua facilità d’uso, con un cPanel intuitivo e un costruttore di siti con sistema drag-and-drop. Offre spazio di archiviazione illimitato, email gratis e un dominio incluso nel primo anno. La sicurezza comprende la protezione DDoS e certificati SSL gratuiti. Eccellente per la sua scalabilità, adatto a siti che prevedono una crescita nel tempo.

Pro Ampie opzioni di scalabilità

Facilità d'uso e pannello di controllo intuitivo

Buon rapporto qualità-prezzo Contro Prestazioni variabili nei tempi di caricamento

Assistenza clienti migliorabile

Alcune funzionalità avanzate disponibili solo con piani superiori

8. Netsons

Netsons 4.3 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 1 Tera ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Antivirus and antimalware: ✔️ 💫 Traffico: illimitato 👨‍💻 Linguaggi disponibili: PHP, CGI, Ruby On Rails, Python, Node.js 💿 Database: MariaDB / MySQL fino a 100 (10 GB ciascuna) 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

La nostra lista dei migliori hosting professionali si conclude con Netsons, provider con una varietà di servizi. Punta molto su affidabilità, sicurezza e performance. Con data center in Italia, garantisce bassi tempi di latenza e supporto clienti in italiano. Offre anche backup giornalieri, protezione anti-DDoS e un pannello di controllo intuitivo per una gestione semplificata del sito. Molto apprezzato per il suo eccellente equilibrio tra qualità del servizio, sicurezza e supporto clienti, con un focus particolare sul mercato italiano. Da menzionare il sistema Netsons Web Shield per la massima protezione del sito.

Pro Affidabilità e bassi tempi di latenza

Alta sicurezza grazie a Netsons Web Shield

Creazione del sito semplice e gestione facile Contro Prezzi leggermente più alti per piani avanzati

Alcune funzionalità richiedono upgrade di piano

Criteri di selezione

Nelle prossime righe andremo ad approfondire tutti i criteri con cui abbiamo selezionato la nostra lista alla ricerca del miglior hosting pro.

1. Spazio di archiviazione

L’ampiezza dello spazio di archiviazione determina quanto contenuto puoi ospitare sul sito, inclusi testi, immagini e video. Servizi con spazio limitato possono frenare la crescita del portale o richiedere costosi upgrade. Un’adeguata capacità di archiviazione garantisce la scalabilità del tuo progetto online.

2. Email gratuite

La disponibilità di caselle email collegate al tuo dominio non solo migliora la professionalità della comunicazione, ma facilita anche la gestione delle caselle di posta aziendali. Servizi che offrono email gratis permettono di ridurre i costi operativi senza compromettere l’efficienza della comunicazione interna ed esterna.

3. Integrazione WordPress

WordPress è il CMS più popolare al mondo, grazie alla sua flessibilità e facilità d’uso. Un hosting che offre integrazione facile con WordPress semplifica il processo di creazione e gestione del sito, consentendo anche a chi non è tecnicamente esperto di avere il controllo completo del proprio progetto web.

4. Facilità d’uso

Un’interfaccia utente intuitiva nel pannello di controllo dell’hosting facilita la gestione del sito, dalla configurazione della posta elettronica all’installazione di applicazioni web. Questo rende l’hosting professionale accessibile anche agli utenti meno esperti, permettendo una gestione efficiente del sito senza assistenza tecnica.

5. Sicurezza

La protezione da attacchi cyber, furti di dati e malware è fondamentale. Un buon hosting professionale offre robuste misure di sicurezza, come certificati SSL, backup automatici e protezione contro DDoS, per garantire sicurezza e affidabilità sia per te che per i tuoi visitatori.

6. Nome del dominio incluso

Avere il nome del dominio incluso nell’offerta di hosting professionale può significare un risparmio economico e meno complicazioni nella gestione. Un dominio personalizzato rafforza l’identità del tuo brand.

7. Website builder

Gli strumenti di costruzione del sito (come gli editor drag-ad-drop) facilitano la creazione e la personalizzazione del tuo spazio online, anche senza competenze tecniche avanzate. Questo è particolarmente utile per imprenditori e piccole imprese che desiderano avviare rapidamente la loro presenza online con una soluzione professionale.

8. Assistenza

Un supporto clienti efficace è cruciale per risolvere rapidamente eventuali problemi tecnici. Un servizio di hosting professionale con assistenza reattiva e competente, disponibile 24/7, assicura che il sito rimanga operativo, minimizzando i tempi di inattività.

9. Costi

Infine, il rapporto qualità-prezzo è determinante nella scelta di un hosting professionale. È importante valutare non solo il costo iniziale, ma anche i potenziali costi aggiuntivi per servizi extra o upgrade. Un’opzione economica che soddisfa tutte le tue esigenze può essere il miglior investimento a lungo termine.

Perché scegliere un hosting professionale (e non uno gratuito)

La scelta di un hosting professionale rispetto a un’opzione free è determinante per il successo e la crescita di qualsiasi progetto online. Un sito web è spesso il primo punto di contatto tra un’azienda e i suoi potenziali clienti; per questo, garantire una presenza online affidabile, sicura e professionale è essenziale. Gli hosting gratuiti, sebbene possano sembrare convenienti all’inizio, presentano diverse limitazioni che possono compromettere le prestazioni del tuo sito.

Una delle principali differenze tra hosting professionale e gratuito risiede nell’affidabilità. Con un servizio a pagamento, si beneficia di server ad alte prestazioni, che garantiscono tempi di caricamento rapidi e riducono al minimo i downtime. Questo aspetto è decisivo per mantenere alta la soddisfazione dei visitatori e per ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca. L’affidabilità si estende anche alla capacità di gestire picchi di traffico: ciò assicura che il tuo sito rimanga operativo anche in condizioni di elevata domanda.

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale. Gli hosting professionali offrono livelli avanzati di protezione, inclusi certificati SSL gratis o a prezzi accessibili, protezione da attacchi DDoS, backup regolari e monitoraggio proattivo della sicurezza. Queste misure proteggono il portale e i dati dei tuoi utenti da violazioni e malware, una garanzia che raramente viene offerta dai servizi free.

La scalabilità e la flessibilità sono imprescindibili per ogni progetto web che preveda di crescere nel tempo. Con un hosting professionale, è possibile passare facilmente a piani più robusti o a configurazioni personalizzate in base alle esigenze in evoluzione del tuo sito. Questa capacità di adattamento assicura che le risorse a disposizione siano sempre allineate con il traffico e le funzionalità richieste dal tuo progetto.

Infine, l’assistenza dedicata è un valore aggiunto inestimabile. Avere a disposizione un team di esperti pronti a intervenire 24/7 per risolvere qualsiasi problematica tecnica o per offrire consulenza è un servizio che i provider gratuiti non sono in grado di garantire. L’assistenza tempestiva e qualificata minimizza i tempi di inattività e ti permette di concentrarti sulla gestione del tuo sito, piuttosto che sulle sue problematiche tecniche.

In conclusione, sebbene l’offerta zero spese possa sembrare allettante per i nuovi progetti o per chi dispone di budget limitati, i benefici a lungo termine di un hosting professionale superano di gran lunga l’investimento iniziale. Affidabilità, sicurezza, scalabilità, flessibilità e supporto dedicato risultano fondamentali per costruire e mantenere una presenza online forte e sicura, elementi che solo un hosting pro può offrire.

Consigli per la scelta di un hosting professionale

Scegliere l’hosting professionale giusto per il tuo sito web richiede attenzione a diversi fattori cruciali. Ecco alcuni consigli per orientarti nella selezione:

Valuta le tue esigenze specifiche : Prima di tutto, definisci chiaramente le necessità del tuo sito web. Considera il tipo di sito (blog, e-commerce, portfolio, etc.), il volume di traffico previsto, le risorse richieste (come spazio di archiviazione e larghezza di banda), e le eventuali applicazioni specifiche che intendi utilizzare (come WordPress). Questa analisi preliminare ti aiuterà a filtrare gli hosting professionali che meglio si adattano alle tue esigenze.

: Prima di tutto, definisci chiaramente le necessità del tuo sito web. Considera il (blog, e-commerce, portfolio, etc.), il volume di traffico previsto, le risorse richieste (come spazio di archiviazione e larghezza di banda), e le eventuali applicazioni specifiche che intendi utilizzare (come WordPress). Questa analisi preliminare ti aiuterà a filtrare gli hosting professionali che meglio si adattano alle tue esigenze. Presta attenzione alla performance : la velocità di caricamento delle pagine e l’affidabilità sono fondamentali per offrire una buona esperienza utente e per il posizionamento sui motori di ricerca. Cerca provider che offrono tempi di uptime elevati (idealmente sopra il 99,9%) e buone velocità di risposta del server.

: la velocità di caricamento delle pagine e l’affidabilità sono fondamentali per offrire una buona esperienza utente e per il posizionamento sui motori di ricerca. Cerca provider che offrono tempi di uptime elevati (idealmente sopra il 99,9%) e buone velocità di risposta del server. Sicurezza : assicurati che il provider scelto offra robuste misure di sicurezza, inclusi certificati SSL gratuiti o a pagamento, protezione da attacchi DDoS, firewall, e backup regolari e facili da ripristinare. Una buona sicurezza è cruciale per proteggere il tuo sito e i dati dei tuoi utenti.

: assicurati che il provider scelto offra robuste misure di sicurezza, inclusi certificati SSL gratuiti o a pagamento, protezione da attacchi DDoS, firewall, e backup regolari e facili da ripristinare. Una buona sicurezza è cruciale per proteggere il tuo sito e i dati dei tuoi utenti. Scalabilità : il tuo sito web potrebbe crescere nel tempo, quindi è importante che l’hosting possa crescere con te. Verifica la facilità con cui puoi passare a piani più potenti o a configurazioni server differenti in base alle esigenze del tuo sito.

: il tuo sito web potrebbe crescere nel tempo, quindi è importante che l’hosting possa crescere con te. Verifica la facilità con cui puoi passare a piani più potenti o a configurazioni server differenti in base alle esigenze del tuo sito. Supporto tecnico : un buon supporto clienti può fare la differenza, soprattutto in momenti critici. Cerca provider che offrono assistenza 24/7 tramite vari canali di comunicazione (telefono, chat dal vivo, email) e che abbiano una buona reputazione per la tempestività e l’efficacia del loro supporto.

: un buon supporto clienti può fare la differenza, soprattutto in momenti critici. Cerca provider che offrono assistenza 24/7 tramite vari canali di comunicazione (telefono, chat dal vivo, email) e che abbiano una buona reputazione per la tempestività e l’efficacia del loro supporto. Prezzo : valuta il rapporto qualità-prezzo, considerando non solo il costo iniziale, ma anche i prezzi di rinnovo e le eventuali tariffe per servizi aggiuntivi. Attenzione alle “offerte speciali” e leggi attentamente i termini del servizio per evitare spiacevoli sorprese.

: valuta il rapporto qualità-prezzo, considerando non solo il costo iniziale, ma anche i prezzi di rinnovo e le eventuali tariffe per servizi aggiuntivi. Attenzione alle “offerte speciali” e leggi attentamente i termini del servizio per evitare spiacevoli sorprese. Leggi le recensioni : le esperienze degli altri utenti possono fornire preziose informazioni sulla qualità del servizio offerto. Cerca recensioni affidabili e confronta le opinioni su più piattaforme per avere un quadro completo dei pro e dei contro di ogni provider.

: le esperienze degli altri utenti possono fornire preziose informazioni sulla qualità del servizio offerto. Cerca recensioni affidabili e confronta le opinioni su più piattaforme per avere un quadro completo dei pro e dei contro di ogni provider. Prova i servizi: molti hosting offrono periodi di prova gratuiti o garanzie di rimborso. Approfittane per testare direttamente la performance, la facilità d’uso e il supporto clienti prima di prendere una decisione definitiva.

Seguendo questi consigli, sarai in grado di scegliere un hosting professionale che non solo soddisfi le tue esigenze attuali, ma sia anche in grado di supportare l’evoluzione del tuo progetto online nel lungo termine.

Conclusione

L’evoluzione digitale è in continua accelerazione, e scegliere un hosting professionale determina il successo online. Con la giusta piattaforma, il tuo sito sarà posizionato per crescere, evolversi e superare le sfide del panorama digitale con una presenza online solida, affidabile e performante. In questa guida, abbiamo fornito gli strumenti e le informazioni per navigare nel panorama degli hosting pro evidenziando i provider che si distinguono per qualità e servizio. La selezione di un servizio professionale non dovrebbe mai essere vista come un mero costo operativo, ma piuttosto come un investimento nella base stessa della tua presenza digitale.

Che tu stia lanciando un nuovo sito web, espandendo un’attività esistente o cercando di migliorare le prestazioni e la sicurezza del tuo sito attuale, i fornitori di hosting professionali che abbiamo analizzato offrono una gamma di opzioni progettate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.

