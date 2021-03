Hosting Prestashop: i migliori 2021 (lista aggiornata)

Nel progettare lo sviluppo di un e-commerce, è fondamentale la scelta di una piattaforma ideale a svolgere il proprio compito. C’è chi predilige il classico WordPress, estremamente personalizzabile, oppure chi decide di sfruttare alcuni CMS differenti come Magento, Joomla oppure Prestashop. Alla scelta del proprio CMS segue di conseguenza la scelta di un ottimo hosting Prestashop, ovverosia un valido “appoggio” tramite web host provider utile a lanciare a tutti gli effetti la piattaforma.

Cos’è Prestashop

Prestashop è uno dei CMS più popolari tra cui scegliere quando si vuole realizzare un e-commerce. Ancor di più, rappresenta anzi una delle scelte top, e i motivi sono presto detti: Prestashop è stato realizzato esclusivamente per questo scopo e ancora oggi viene proposto proprio per la creazione esclusiva di siti adatti a vendere online. Pubblicato nel 2007, Prestashop è un CMS open-source, dunque scaricabile gratuitamente da chiunque e personalizzabile con grande chiarezza grazie al motore di template Smarty. In virtù della sua natura open-source richiede proprio un servizio di hosting in grado di poter ospitare il CMS e dar vita al proprio negozio virtuale.

Scegliere il miglior hosting per Prestashop è fondamentale per molteplici motivi. In primo luogo perché si sta a tutti gli effetti “affittando” uno spazio Web dove caricare il proprio CMS e tutti i propri file, ed essendo gestito da un provider esterno il suo funzionamento deve essere sempre garantito: affidarsi dunque ad un hosting professionale e riconosciuto è uno step in più non indifferente. Ma è fondamentale anche per poter avere accesso ad una o più caselle email, una adeguata larghezza di banda garantita, una velocità dei server e reattività del sito adeguata e così via.

In altre parole, scegliendo un ottimo hosting per Prestashop si ha la possibilità di offrire agli utenti del Web un sito visitabile facilmente, che non si blocca e che non tiene incollati i visitatori allo schermo dietro lunghi e interminabili caricamenti. Il tutto senza dimenticare ovviamente la sicurezza, a dir poco fondamentale dato che ogni sito Web è potenzialmente sempre esposto ad attacchi hacker e altro: a tal proposito, vi proponiamo alcuni suggerimenti sui migliori antivirus del 2021, per garantirvi protezione anche al di fuori del contesti dell’hosting e della gestione di un sito.

I migliori hosting per Prestashop 2021

Passiamo a dare un’occhiata a quelli che sono, secondo noi, i migliori hosting Prestashop nel 2021. Abbiamo effettuato una disamina dei migliori attualmente disponibili sul mercato, secondo svariati criteri ma basandoci per lo più su alcuni in particolare: la velocità dei server (e la conseguente velocità garantita nella fruizione del sito), la sicurezza, la parte gestionale (caselle email, domini e così via) nonché eventuali tool aggiuntivi utili per aumentare la produttività nel lavoro.

Keliweb

Qualora si decidesse di puntare su un hosting per Prestashop, Keliweb deve rientrare tra le scelte da ponderare. In questo caso troviamo subito una caratteristica che balza all’occhio: un dominio gratuito per sempre (acquistando il piano per almeno un anno), e per il resto vi sono caratteristiche simili ai due precedenti servizi, talvolta nettamente migliori. Ad esempio 20 GB di spazio su SSD con traffico mensile illimitato, email illimitate, e soprattutto grafici e statistiche Web per chi ha bisogno di valutare con più attenzione l’andamento del sito.

Troviamo anche database MySQL illimitati, certificato SSL gratis Let’s Encrypt, attivazione istantanea del sito Web, un antimalware SiteLock e un tool di migrazione se si proviene eventualmente già da un altro sito e si vogliono migrare tutti i dati importanti, per riprendere esattamente da dove si era lasciato il lavoro.

Il prezzo per Keliweb è leggermente più alto rispetto ai due precedenti servizi: si parla di 79,00€ + IVA all’anno. Il prezzo sale a 118,50€ + IVA per due anni e 165,90€ + IVA per tre anni:il risparmio dunque è notevole.

>> Per ulteriori dettagli controlla le offerte di Keliweb

Siteground

Anche Siteground è una scelta molto diffusa quando si parla di servizi di hosting. Al contrario dei tre precedenti, Siteground offre un hosting Prestashop in tre diversi piani, con le tre rispettive diverse configurazioni e funzionalità disponibili. Si parte da quella base, StartUp, al prezzo di 5,99€ al mese + IVA in sconto da 12,99€. Questo piano è ideato per siti che possono vantare all’incirca 10mila visite al giorno, e garantisce 1 sito Web con 10 GB di spazio disponibile e dominio gratuito, trasferimento dati illimitato, backup quotidiano, indirizzi email senza limiti, database MySQL illimitati e garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso in cui non ci si trovasse bene con il servizio.

Il secondo piano proposto è il GrowBig, che al prezzo di 9,99€ al mese è pensato per siti con circa 25mila visite mensili. Al contrario del precedente, qui sono proposti siti Web illimitati, 20 GB di spazio d’archiviazione Web e tutte le caratteristiche già viste nel piano StartUp, con l’aggiunta del PHP ultraveloce, aggiunta collaboratori, staging e backup on demand avanzato.

Il terzo piano proposto è il GoGeek, e al prezzo di 13,99€ al mese offre uno strumento molto valido per siti con visite che gravitano attorno alle 100mila mensili. Anche in questo caso i siti Web che è possibile costruire sono multipli, ma sono offerti 40 GB di spazio Web e la creazione di archivi Git, così come un’assistenza prioritaria avanzata.

>> Controlla il listino e le offerte Hosting di Siteground

Serverplan

Tra le proposte di servizi per hosting Prestashop rientra anche Serverplan. Su Serverplan il primo piano proposto prende il nome di Starterkit, al prezzo di 24€ + IVA all’anno. Come riportato sul sito ufficiale è pensato per ecommerce con circa 50mila visite al mese e include 1 dominio, 5 GB di spazio SSD, 5 account email, 1 database MySQL su SSD e backup giornaliero, così come un certificato SSL Let’s Encrypt.

Il secondo piano proposto da Serverplan è chiamato Startup al prezzo di 69€ + IVA all’anno. Questo è pensato per negozi con circa 100mila visite al mese e include, a differenza del primo, 20 GB di spazio su SSD, 50 account email, 20 database MySQL, e accesso SSH.

Il terzo piano è l’Enterprise al prezzo di 129€ + IVA all’anno. Ideale per ecommerce con 180mila visite al mese, lo spazio SSD sale a 100 GB, gli account email disponibili sono 100 e i database MySQL sono 100.

Il quarto e ultimo piano è l’Enterprise Plus a 210€ + IVA all’anno, pensato per ecommerce con 300mila visite al mese. Lo spazio su SSD ammonta a 200 GB, i database MySQL sono 50 e gli account mail sono sempre 100, ma vi sono alcune caratteristiche aggiuntive come un memory limit di 2 GB e maggiori processi PHP.

>> Verifica i prezzi dei pacchetti Hosting di Serverplan

OVH

Passando a OVH, altro provider di hosting Prestashop (ma anche per altri CMS), torniamo nell’ambito dei servizi hosting proposti sotto diversi piani. In questo caso sono quattro e il primo è chiamato Personale, al prezzo di 1,99€ + IVA al mese ed è pensato per un utilizzo prettamente individuale o comunque ristretto. Viene offerto 1 dominio, 100 GB di spazio su disco, 10 account email e traffico illimitato. In tutti i piani, questo incluso, è prevista una protezione anti-DDoS, una installazione one-click, funzionalità FPM + PHP 7 e altro ancora.

All’aumentare del prezzo per i vari piani aumentano gli spazi su disco e gli indirizzi email disponibili. Ad esempio, con il piano più costoso Performance (al prezzo di 9,99€ + IVA al mese) si hanno a disposizione sempre 1 dominio, ma 500 GB di spazio su disco, 1000 account email e traffico illimitato.

>> Controlla il listino e le offerte Hosting di OVH

Flamenetworks

Anche Flamenetworks propone piani di hosting per Prestashop diversi in base alle funzioni desiderate. Ogni piano è proposto con un prezzo di partenza, che aumenta in base ad esempio al maggiore spazio garantito, maggior numero di siti Web e così via. Il primo piano proposto è Hosting condiviso Prestashop e il prezzo è di 79,00€ all’anno per la versione base. E’ incluso un dominio gratis per sempre, uno spazio SSD da 10 GB, 50 siti Web configurabili, database MySQL e sottodomini illimitati, così come caselle email illimitate. E’ presente inoltre una funzione di migrazione di un sito Web gratuita.

Il secondo piano, Cloud VPS Prestashop, viene proposto a partire da 49,99€ al mese, con altri due prezzi che aumentano a 69,00€ e 89,00€ all’aumentare delle feature proposte: si parte da 12 GB di RAM, 300 GB di spazio su SSD, connettività a 100 Mbit, 1 indirizzo IP dedicato e assistenza sistemistica.

Il terzo piano, Server dedicato Smart, parte dal prezzo di 219,00€ al mese ed è pensato chiaramente per utenti con maggiori esigenze, soprattutto aziendali. Si basa su una CPU INTEL XEON E3-1230, lo spazio su disco è composto da due unità da 250 GB su SSD Raid-1, connettività 1 Gbit e 1 indirizzo IP dedicato.

>> Vai al listino di Flamenetworks

Aruba

Aruba è uno dei servizi di hosting più famosi in assoluto, forse il più conosciuto. Tra gli hosting per Prestashop dunque con Aruba si va senz’altro sul sicuro. Aruba propone a nostro modo di vedere un servizio di hosting eccellente. Tra le caratteristiche principali del web server basato su Apache 2.4 va segnalata l’installazione con un click, davvero molto semplice, e soprattutto l’intero servizio è localizzato in italiano.

Con il piano di Aruba vengono proposte caselle email illimitate con antivirus e antispam, una feature davvero utile che vi permetterà di realizzare più indirizzi idonei ai diversi “compartimenti” della vostra attività, ben 5 database MySQL con 1 GB in totale su dischi SSD, 1 dominio, certificato SSL DV e altro ancora, tra cui: una funzione di business mail, test per verificare il funzionamento del servizio FTP, statistiche di web marketing, backup giornalieri con accesso ai file e larghezza di banda pari a 2 Gbit/s. Invitiamo a prendere visione della pagina corrispettiva sul sito ufficiale di Aruba per avere una panoramica completa delle funzioni proposte.

Il prezzo è pari a 19,99€ + IVA per il primo anno, poi al rinnovo 50,00€ + IVA.

>> Controlla i prezzi sul sito di Aruba

Register

Register è un’altra ottima scelta quando si parla di hosting per Prestashop. Anticipiamo da subito una caratteristica particolare di questo servizio: è disponibile infatti anche in prova gratuita per 30 giorni, disattivabile entro 5 giorni prima della scadenza della prova. Un ottimo modo per poter comprendere se si tratta di ciò che fa al caso nostro.

A livello di funzionalità e servizi inclusi, l’hosting di Register garantisce anzitutto Prestashop preinstallato, senza dunque dover effettuare alcuna operazione di caricamento del CMS manuale. Troviamo 10 GB di spazio su disco, traffico mensile illimitato e utenti FTP illimitati, un File Manager su Web (presente anche su Aruba, ma così come nella stragrande maggioranza dei provider di hosting), un gestore delle versioni PHP, 2 database MySQL con 1 GB di quota massima ognuno, e altre caratteristiche preziose che rendono Register una scelta azzeccata per molti utenti. Sono inclusi 1 dominio gratis per un anno e 5 caselle email personali con 2 GB di spazio mailbox

Il prezzo parte da 3,50€ al mese + IVA.

>> Vai alla pagina offerte Hosting di Register

Host.it

I piani di hosting per Prestashop di Host.it partono dal prezzo di 59€ + IVA all’anno, per il piano Agile, e sale a 109€ per il piano Smart e 159€ per il piano Genius, sempre senza IVA calcolata. Per tutti e tre è incluso uno spazio Web SSD illimitato, caratteristica davvero eccellente, database MySQL illimitati e senza limiti di spazio e installazione del CMS con un solo click.

Sono presenti per tutti e 3 inoltre 10 caselle email incluse, con spazio su disco dedicato pari a 10 GB, ma cambia il limite di invio delle email giornaliero, rispettivamente pari a 500, 2000 e 4000. Si può optare inoltre per un piccolo sovrapprezzo al fine di aggiungere una PEC personale o base. Soltanto sull’ultimo piano, il Genius, è prevista l’installazione di un certificato SSL esterno e di un backup on demand. Cambiano inoltre gli accessi FTP/SFTP, rispettivamente pari a 2, 5 e 10.

>> Controlla le offerte sul sito di Host.it

Vantaggi e caratteristiche della piattaforma Prestashop

Come già detto in precedenza Prestashop è uno dei CMS più gettonati per la costruzione di un ecommerce, dato che è stato realizzato fin da subito con un occhio di riguardo proprio agli store online. Forse il vantaggio più esplicito, che lo rende una valida scelta per chiunque decidesse di avviare un ecommerce, è la vasta possibilità di personalizzazione e soprattutto l’intuitività che riesce a garantire agli utenti.

E’ dunque molto semplice da utilizzare, ma è anche pensato per ottimizzare al meglio la SEO, dando maggiori opportunità di piazzamento sul Web e quindi maggiori potenziali visite e acquisti. Inoltre, si tratta di una soluzione particolarmente idonea per piccole e medie attività online, dunque è perfetto anche per chi è in fase di partenza con il proprio ecommerce.

Hosting Prestashop? Gli aspetti da valutare

Dato che la scelta dell’hosting per Prestashop va fatta con molta cautela, vi sono alcuni aspetti da valutare con attenzione prima di tuffarsi all’interno del CMS e farne uso per avviare la propria attività.

Performance

Un buon hosting Prestashop deve garantire anzitutto performance in linea con le proprie aspettative. Ci si aspetta, in altre parole, che l’host consenta sempre una velocità di fruizione elevata e in generale rapidità dal sito: i visitatori infatti devono poter navigare all’interno del sito senza intoppi, lunghi caricamenti o altre problematiche.

Sicurezza

Anche la sicurezza è fondamentale, e anche se forse non esiste il miglior hosting per Prestashop in assoluto, alcuni tra quelli prima citati propongono misure di sicurezza più elevate. Pensiamo soprattutto ai certificati SSL, oppure alle protezioni anti-DDoS o ancora all’antivirus e antispam integrato. Il provider di hosting va scelto anche in base a queste caratteristiche.

Risorse

Naturalmente le risorse rappresentano una chiave di lettura fondamentale per poter scegliere il miglior hosting per Prestashop per il proprio sito. Più spazio d’archiviazione significa maggiori file caricati sull’host, così come più indirizzi email significa più completezza, professionalità e suddivisione netta degli eventuali diversi reparti della propria attività.

Facilità di gestione

La gran parte dei servizi di hosting sopra citati garantisce una facilità di gestione assoluta, grazie soprattutto ai portali Web con cui è possibile modificare e gestire a piacimento il proprio sito. E’ importante, però, poter anche installare con semplicità e immediatezza il CMS sull’hosting e, magari, effettuare la migrazione del sito in maniera gratuita.

Backup

Il backup deve essere sempre garantito nei servizi di hosting, per evitare di perdere tutti i propri dati qualora dovesse accadere qualche inconveniente con l’ecommerce. Ecco perché bisogna scegliere l’hosting Prestashop anche in base all’eventuale servizio di backup incluso, meglio se giornaliero e automatico, così da togliersi un pensiero.

Assistenza

Ovviamente bisogna valutare anche l’assistenza fornita dal provider dell’hosting. Alcuni di quelli prima elencati offrono assistenza prioritaria, ma solo per i piani più costosi; in ogni caso, l’assistenza basilare è sempre garantita ed è bene comunque documentarsi in merito.

Upgrade

Dopo aver acquistato un piano di hosting per Prestashop, ci si potrebbe trovare davvero bene e si potrebbe pensare ad un upgrade del piano. In questi casi bisogna valutare la differenza di prezzo, come vedremo nel paragrafo successivo, e se il salto di qualità può valer la pena.

Prezzo

Il prezzo naturalmente è importante. Alcuni provider offrono di più rispetto ad altri, senza contare che alcuni propongono pacchetti annuali, altri mensili. Noi preferiamo quelli mensili, dato che potrebbe essere possibile interrompere il servizio senza perdere denaro qualora non rispecchiasse le proprie aspettative. Sono sempre apprezzati ovviamente i piani con rimborso soddisfatti o rimborsati, da valutare senz’altro prima di effettuare un acquisto.

Riepilogo e conclusioni

Come abbiamo visto, non esiste il miglior hosting Prestashop in assoluto. I diversi provider di hosting per Prestashop offrono diversi prezzi e diverse modalità di acquisto, così come diverse funzionalità incluse. Alcuni propongono meno spazio d’archiviazione online ma più caselle email, altri il contrario, oppure alcuni offrono più larghezza di banda anche nel piano basilare. Il consiglio che possiamo dare, qualora lavoraste con Prestashop, è di scegliere un hosting con buone performance dato che un ecommerce deve essere scattante e reattivo. E’ importante poi valutare lo spazio d’archiviazione garantito in base alla mole di prodotti che dovete vendere, ma anche il numero di email che è possibile aprire, se il vostro intento è quello di offrire diverse tipologie di contatto con i vostri clienti (ad esempio una mail per le collaborazioni, una per l’assistenza, una per le info generali sui prodotti).