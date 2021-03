Hosting Keliweb: recensione, caratteristiche, prezzi (aggiornata 2021)

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei migliori hosting del panorama attuale. Uno di questi è sicuramente Keliweb, provider 100% made in Italy che mette a disposizione dei suoi utenti tantissime soluzioni. Va così incontro alle esigenze più diverse, ed è per questo motivo che è diventato un punto di riferimento sia per siti personali che per quelli aziendali.

In questo approfondimento analizzeremo tutte le principali caratteristiche di Keliweb: in questo modo avrai un quadro chiaro e dettagliato dei servizi offerti dall’azienda.

Cos’è Keliweb

Keliweb è attualmente uno degli hosting italiani più famosi e apprezzati. Merito di un’offerta valida e variegata, ideale sia per le grandi aziende che per chi ha esigenze più basiche. Quindi, propone soluzioni high-end, ma anche entry-level.

Oltre al classico hosting Linux, Keliweb mette a disposizione dei suoi utenti piani Windows, WordPress, Joomla, Prestashop, Magento, server dedicati e Cloud.

Come dicevamo, oltre alla richezza della proposta, bisogna anche parlare delle specifiche tecniche che contraddistinguono questo hosting: i tempi di risposta che garantisce sono molto buoni, così come l’uptime e la qualità del supporto tecnico. Anche i prezzi sono contenuti: lo vedremo più nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

Le caratteristiche di Keliweb

Come promesso, ora andiamo ad analizzare punto per punto le caratteristiche di questo hosting. Con una premessa: i voti sono alti e siamo rimasti soddisfatti quasi su tutto.

Piani di Keliweb

Lo accennavamo qualche riga più su: Keliweb propone un’offerta davvero variegata, che potremmo definire in sostanza completa. Il provider in questione mette a disposizione dei suoi clienti hosting Linux, Windows, WordPress, hosting per e-commerce, server dedicati e molto altro.

Quindi potrai sicuramente trovare il piano più adatto alle tue esigenze e aspettative. Anche perchè tutti i pacchetti proposti da Keliweb garantiscono prestazioni davvero interessanti e un comparto sicurezza più che soddisfacente.

Webmail

Le caselle mail sono presenti in tutti i piani di Keliweb: ovviamente più si sale con il prezzo nelle varie tipologie di piani, e più aumentano le caselle disponibili. Da menzionare anche il fatto che alcuni piani prevedono caselle mail illimitate.

Performance

Se stai cercando un hosting italiano performante e affidabile, Keliweb è un provider sicuramente da prendere in grande considerazione. I nostri test hanno sancito che stiamo parlando di un servizio hosting molto veloce: i tempi di caricamento infatti risultano essere sotto al secondo. E c’è da registrare che per l’intero nostro periodo di prova non si è verificato alcun downtime.

Sicurezza

Anche da questo punto di vista, Keliweb non delude: in tutti i piani è infatti presente un certificato SSL Let’s Encrypt, mentre solo in alcuni (tra cui tutti i pacchetti WordPress) viene messa a disposizione anche una protezione anti Malware e anti DDoS tramite SiteLock.

Facilità d’uso

Parliamo ora dell’usabilità di Keliweb. È un hosting facile da utilizzare? Si, anche perchè nei suoi piani principali adotta il classico C-Panel, molto chiaro e intuitivo, perfetto anche per tutti i principianti. Ottimo anche il software SitePad, che permette di creare un sito utilizzando l’interfaccia Drag&Drop, completo di una serie di template già pronti. Anche questo programma è particolarmente indicato per chi ha poco tempo o conoscenze tecniche limitate.

Da menzionare anche la presenza della funzione Staging, che consente di visualizzare l’anteprime delle modifiche e degli aggiornamenti prima di aggiornare in maniera definitiva. Anche gli utenti più inesperti potranno personalizzare il proprio sito in sicurezza.

Notevole inoltre il tool di migrazione gratuito integrato, con cui è possibile trasferire il sito e le email dal provider in uso, e il tool Softaculous, incluso in tutti i piani.

Funzioni avanzate

Keliweb prevede anche tutta una serie di funzioni avanzate, presenti nei piani più costosi. Tra queste, abbiamo:

Firewall e Anti Malware

Tool SiteBuilder

Sottodomini illimitati

Antivirus e Antispam

Accesso SSH

CronJobs

MultiPHP

Gestione di più siti in base al pacchetto scelto

A queste si aggiungono alcuni elementi propri solo di alcuni piani, come ad esempio il backup e l’IP dedicato italiano.

Assistenza

Ecco, probabilmente l’aspetto da migliorare di più è proprio quello dell’assistenza clienti. Keliweb propone due tipologie di assistenza: quella di base gratuita e una specialistica e dedicata a pagamento. I metodi di contatto sono tre: email e ticket, che possono essere generati in ogni momento, oppure in alternativa è possibile contattare un numero verde o la chat attivo da lunedì a venerdì 9.30/12.30 e 15/18.00.

Creando dei ticket, si ha una risposta nel giro di un’ora, ma sempre e solo con link a guide specifiche, difficili da capire per un principiante. In particolare, alcuni passaggi possono risultare molto complessi, e non tutti riescono a “decifrarli”. La chat è anch’essa molto rapida, ma è disponibile solo per chi si connette dall’Italia.

Prezzi di Keliweb

Essendoci molti piani diversi, i prezzi variano. In generale però possiamo dire che il rapporto qualità-prezzo è molto buono. Partiamo dalla proposta di hosting Linux:

KeliUser : ideale per lanciare il proprio progetto online e per chi non ha grandi pretese, costa 19,90 euro all’anno + IVA e garantisce 5 GB di spazio web, 10 caselle di posta, 1 db MySQL, certificato SSL e HTTP/2.

: ideale per lanciare il proprio progetto online e per chi non ha grandi pretese, costa all’anno + IVA e garantisce 5 GB di spazio web, 10 caselle di posta, 1 db MySQL, certificato SSL e HTTP/2. KeliPro : dedicato in particolare ad aziende e professionisti, garantisce 10 GB di spazio web, 50 caselle di posta, 5 db MySQL, certificato SSL e HTTP/2 e C-Panel. Il tutto al prezzo di 39 euro all’anno + IVA.

: dedicato in particolare ad aziende e professionisti, garantisce 10 GB di spazio web, 50 caselle di posta, 5 db MySQL, certificato SSL e HTTP/2 e C-Panel. Il tutto al prezzo di all’anno + IVA. KeliCMS : è il piano ottimizzato per CMS, e che prevede 20 GB di spazio web, caselle email e db illimitati, certificato SSL e HTTP/2, supporto Node.JS e SSH, C-Panel e backup plus più tutte le funzioni avanzate che abbiamo visto nel paragrafo precedente. Il prezzo annuale IVA esclusa è di 59 euro .

: è il piano ottimizzato per CMS, e che prevede 20 GB di spazio web, caselle email e db illimitati, certificato SSL e HTTP/2, supporto Node.JS e SSH, C-Panel e backup plus più tutte le funzioni avanzate che abbiamo visto nel paragrafo precedente. Il prezzo annuale IVA esclusa è di . KeliTOP: semplicemente il piano più ricco, che dà la possibilità innanzitutto di gestire fino a 10 siti. Oltre a questo, abbiamo 100 GB di spazio web, email e db illimitati, C-Panel, certificato SSL e HTTP/2, backup plus e le funzioni avanzate. Il prezzo è di 179 euro all’anno + IVA.

Per quanto riguarda gli altri piani, ti consigliamo di andare a dare uno sguardo al sito ufficiale di Keliweb: puoi trovare la soluzione giusta di hosting Windows a meno di 50 euro all’anno, oppure il tuo hosting WordPress a 29,90 euro (prezzo bloccato per sempre). Notevoli anche le proposte con riferimento agli e-commerce. Ci sono soluzioni apposite PrestaShop.

Altri servizi

Keliweb offre anche altri servizi degni di nota, oltre a quelli prettamente hosting. Ci riferiamo in particolare ai servizi email (PEC, hosting email e server email), ma anche ai VPS Cloud, Cloud Hosting, CDN e Cloud Backup. Presenti anche tra le varie offerte i server dedicati e i server email. Ci sono inoltre i pacchetti sicurezza con certificati SSL e hosting SSL, così come soluzioni business e fatturazione elettronica.

Pro e contro

Tirando le fila, possiamo dire che Keliweb è un provider con assolutamente più pro che contro. La pecca su cui si può sicuramente lavorare è l’assistenza: non molto attenta alle esigenze del cliente. Le guide non bastano: servirebbe più contatto con il cliente che manifesta dei problemi.

Per il resto, parliamo di un’azienda affidabile, sicura e che offre prestazioni veramente interessanti. Abbiamo qualcosa da ridire a proposito della politica di rimborsi scelta da Keliweb, ma ci arriveremo.

Domande frequenti su Keliweb

Ci stiamo quasi avvicinando alla fine della nostra guida, ma probabilmente ti starai ora facendo qualche domanda riguardo Keliweb. Se è così, ecco le nostre risposte che fugheranno ogni tuo dubbio residuo.

Va bene per WordPress?

La risposta è si, e peraltro Keliweb propone alcuni pacchetti appositamente pensati per chi vuole progettare il proprio sito o blog tramite WordPress. Vediamoli nel dettaglio:

Hosting WordPress Start : prevede dominio GRATIS, 2 vCore CPU, 5 GB SSD spazio web, 2 GB RAM dedicata. 1 Sito web, tool migrazione, 10 Email, 3 db MySQL, Pannello di controllo cPanel, Certificato SSL e HTTP/2, Backup Plus, Supporto MultiPHP, SSH, WP-CLI, GIT e protezione anti-malware al prezzo di 29,90 euro all’anno + IVA.

: prevede dominio GRATIS, 2 vCore CPU, 5 GB SSD spazio web, 2 GB RAM dedicata. 1 Sito web, tool migrazione, 10 Email, 3 db MySQL, Pannello di controllo cPanel, Certificato SSL e HTTP/2, Backup Plus, Supporto MultiPHP, SSH, WP-CLI, GIT e protezione anti-malware al prezzo di 29,90 euro all’anno + IVA. Hosting WordPress Play: dominio GRATIS, 3 vCore CPU, 50GB SSD Spazio Web, 4GB RAM dedicata, 1 Sito web, tool migrazione, 50 Email, 50 db MySQL, pannello di controllo cPanel, certificato SSL e HTTP/2, Backup Plus, Supporto MultiPHP, SSH, WP-CLI, GIT e protezione anti-malware al prezzo di 55,30 euro all’anno + IVA.

+ IVA. Hosting WordPress Premium : offre il dominio gratis, 3 vCore CPU, 100 GB di spazio web, 6 GB RAM dedicata, 5 siti web, migrazione assistita, Illimitate Email, Illimitati Database, Pannello di controllo cPanel, certificato SSL e HTTP/2, Backup Plus, Supporto MultiPHP, SSH, WP-CLI, GIT e protezione anti-malware al prezzo di 104,30 euro all’anno + IVA.

: offre il dominio gratis, 3 vCore CPU, 100 GB di spazio web, 6 GB RAM dedicata, 5 siti web, migrazione assistita, Illimitate Email, Illimitati Database, Pannello di controllo cPanel, certificato SSL e HTTP/2, Backup Plus, Supporto MultiPHP, SSH, WP-CLI, GIT e protezione anti-malware al prezzo di + IVA. Hosting WordPress Corporate: dominio gratis, 4 vCore CPU, 100 GB di Spazio Web, 8GB RAM dedicata, 10 Siti web, migrazione assistita, Illimitate Email, Illimitati Database, Pannello di controllo cPanel, certificato SSL e HTTP/2, Backup Plus, Supporto MultiPHP, SSH, WP-CLI, GIT e protezione anti-malware al prezzo di 209,30 euro all’anno + IVA.

Va bene per un Ecommerce?

Anche in questo caso, la risposta è affermativa: Keliweb rappresenta una soluzione ideale per costruire il tuo ecommerce. Consigliamo in particolare il piano PrestaShop, che con 7,90 euro al mese offre:

20GB spazio web SSD

HTTP/2 e Certificato SSL

Ottimizzazione per PrestaShop

MultiPHP, Accesso SSH

Email illimitate

Database MySQL Illimitati

Backup automatico 24h

Grafici e statistiche web

Eventualmente, puoi optare anche per i piani ecommerce di Keliweb (senza l’installazione di PrestaShop), che partono da 8,90 euro al mese.

Sono previsti rimborsi?

Si, ma di due tipologie differenti, che variano a seconda del piano di hosting che viene acquistato. Se si opta per servizi con ciclo di fatturazione mensile e trimestrale, viene offerta una scadenza di soli 7 giorni dall’acquisto. Sono veramente pochi: è difficile testare un servizio in una sola settimana.

Nel caso in cui invece si acquista un piano su base semestrale, annuale, biennale e triennale, è possibile richiedere il rimborso entro 15 giorni (che rimangono comunque abbastanza esigui). Inoltre, le licenze software e la registrazione di uno o più domini non sono oggetto di rimborsi. Sicuramente non tra i primi servizi di hosting da questo punto di vista.

Riepilogo e conclusioni su Keliweb

Siamo giunti alla fine della nostra recensione e possiamo dirlo senza ombra di dubbio: Keliweb è un provider di hosting assolutamente consigliato. Al netto di qualche aspetto migliorabile (assistenza e supporto clienti, oltre alla politica dei rimborsi), questa azienda italiana si dimostra affidabile, sicura e in grado di offrire prestazioni notevolissime, anche considerando i prezzi più che onesti dei vari piani.

Ma la sua grande peculiarità è la vastità dell’offerta che propone: non c’è alcuna esigenza tralasciata. Di fatto chiunque può trovare la soluzione che meglio si adatta la vestito che si vuole dare al proprio sito web.