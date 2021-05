Adult hosting: i migliori servizi 2021 (lista aggiornata)

Hai recentemente deciso di aprire un sito dedicato ad un pubblico adulto, ma non hai idea di quali siano gli hosting che possano ospitare la tua attività online? Forse avrai già sentito parlare dei cosiddetti adult hosting, cioè quei provider che danno appunto la possibilità di pubblicare materiale per adulti e che sono proprio rivolti a questo specifico settore del mercato online.

Quando parliamo di questi contenuti ci riferiamo a diverse tipologie: non solo portali a luci rosse, ma anche gioco d’azzardo (il gambling), tabacco e alcool. In tutti questi casi serve un hosting dedicato ad hoc. Entriamo più nel dettaglio.

I migliori adult hosting 2021

In rete esistono diversi provider espressamente specializzati per ospitare contenuti di questo tipo. Solo alcuni di essi però meritano davvero di essere scelti perchè diventino l’hosting che farà da “chioccia” al tuo portale. Ecco quali sono, analizzati nelle loro caratteristiche principali.

HostGator

Il primo servizio hosting che ti proponiamo in questa guida è HostGator. Realizzato da una delle aziende più esperte in materia di hosting e soluzioni web (fondata nel 2003 negli USA), HostGator è un hosting che offre diversi prodotti, così da andare incontro alle esigenze di ogni singolo utente. Recandosi sul sito ufficiale della società, è possibile constatare fin da subito quanta varietà di soluzioni ci siano.

Le due principali categorie sono quelle di Web Hosting Condiviso e di Hosting Gestito per WordPress. E in tutti i piani proposti, HostGator garantisce larghezza di banda e spazio su disco completamente illimitati. Ottimo anche l’uptime garantito dall’hosting in questione, che arriva al 99,9%. Per quanto concerne i prezzi, i piani web hosting partono da 2,75 dollari mensili e arrivano ad un massimo di 5,25 dollari al mese, mentre gli hosting WordPress partono da 5,95 dollari al mese e arrivano a 9,95 dollari mensili.

Cifre tutto sommato abbastanza basse e che vanno incontro anche a chi non ha un budget elevatissimo. L’alto rapporto qualità-prezzo è evidente, tenendo conto delle prestazioni elevate di HostGator e del suo reparto sicurezza che offre, caratterizzato da certificati SSL gratuiti e sempre aggiornati, SiteLock e Positive SSL per far sapere ai visitatori che il sito è protetto (solo per il Business Plan).

Hostinger

Un altro hosting molto conosciuto è Hostinger, provider fondato nel 2004 in Lituania, e che può contare su qualcosa come più di 29 milioni di utenti in 178 paesi. Si tratta di un servizio perfetto per chi intende aprire un sito personale o professionale, anche perchè offre una serie di piani e pacchetti molto variegata.

Inoltre, Hostinger propone piani caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo: l’azienda infatti mette a disposizione piani di web-hosting “quasi gratis”, considerato che il prezzo per il pacchetto base è inferiore a 1 euro al mese. I diversi piani consentono di creare piccoli siti web (c’è addirittura un piano completamente gratuito) oppure portali aziendali per progetti di grandi dimensioni, e per i quali consigliamo senza dubbio i piani di hosting cloud.

Ci sono anche le versioni ottimizzate per WordPress, ovvero il CMS più utilizzato per la creazione di siti. E da menzionare anche la grande varietà di strumenti prezosi per gestire al meglio la presenza del proprio sito. C’è anche la garanzia di rimborso a 30 giorni, che consente di provare Hostinger ed eventualmente di non proseguire qualora preferissi orientarti su altri provider concorrenti.

A livello di prezzi, Hostinger è sicuramente vantaggioso: il piano hosting WordPress Premium costa 9,99 euro al mese, mentre l’hosting web condiviso Premium 1,99 euro al mese.

Web750.com

Web750 è uno dei più avanzati fornitori di soluzioni di hosting per adulti: è uno di quelli che consigliamo maggiormente, dal momento che si dedica esclusivamente alle esigenze dei webmaster dell’industria per adulti e degli editori di siti web per adulti.

Fondato da tre veterani dell’industria per adulti che hanno gestito il proprio marketing e siti web di intrattenimento per adulti su Internet fin dai primi anni ’90, il provider fornisce tutti gli strumenti e il supporto di cui una proprietà web per adulti ha bisogno per soddisfare i propri utenti.

Web750 è caratterizzato in particolare da tempi di caricamento più veloci, migliore connettività, uptime virtualmente infinito, supporto di alto livello e un uso efficiente delle risorse. Come metodi di pagamento, la piattaforma accetta le principali carte di credito, bonifici bancari, assegni online e valute digitali come Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

FastComet

Proseguiamo con FastComet, servizio di hosting con sede a San Francisco, che propone piani di hsting condiviso, dedicato e VPS. Si tratta di un provider molto affidabile, che garantisce un uptime del 99,99%. Spicca per la velocità del suo caricamento: è eccellente soprattutto grazie al fatto che è dotato di server specializzati. Ciò significa che i tempi di caricamento garantiti sono molto veloci.

Può essere installato facilmente dal cPanel e fornisce anche soluzioni WordPress. Tra i suoi pro, segnaliamo anche la larghezza di banda illimitata, la possibilità di registrare domini gratuitamente e un supporto clienti di qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Da menzionare anche la sua facilità di utilizzo, la presenza di caselle webmail nei piani proposti, l’integrazione del certficato SSL e una buona quantità di memoria SSD garantita.

Vicetemple.com

Altro provider appositamente rivolto a chi sta entrando nel business dei siti per adulti è ViceTemple. Si tratta di un servizio fondato nel 2016, e che fa parte di una rete più grande in grado di offrire soluzioni di hosting specializzato. E’ stato creato per mettere a disposizione dei suoi utenti una soluzione unica per tutte le esigenze delle imprese per adulti, che comprende hosting, temi e script.

A livello di caratteristiche tecniche, ViceTemple garantisce innanzitutto un’ampia larghezza di banda ad un prezzo vantaggioso, al giorno d’oggi una necessità fondamentale per i business per adulti. In tutti i piani sono presenti: certificato SSL, traffico illimitato, 1 IP dedicato, cPanel e CMS integrato.

Via via che si sceglie il pacchetto più costoso, si può contare su uno spazio SSD più ampio. Stesso discorso per il database mySQL e sui sottodomini.

Quando è necessario scegliere un adult hosting

La scelta di un hosting adult si rende necessaria nel momento in cui si decide di entrare nel mondo del business online per adulti. Specialmente nel caso dei siti con contenuti espliciti, dotarsi di servizi di questo tipo è fondamentale: infatti essi garantiscono una maggiore sicurezza e di una larghezza di banda più elevata, che permette di avere sempre a disposizione immagini e video di alta qualità.

In siti di questa tipologia la velocità di caricamento è importantissima: se i contenuti si apriranno lentamente, gli utenti preferiranno andare su altre piattaforme. I provider che ti abbiamo consigliato prima sono i più indicati innanzitutto con riferimento a queste caratteristiche: tutti quelli che sono in lista infatti garantiscono tempi di caricamento molto veloce e una larghezza di banda elevata (in alcuni casi infinita).

Le caratteristiche imprescindibili di un adult hosting

Ne abbiamo già parlato nei paragrafi precedenti, ma è bene sintetizzare quali sono le caratteristiche fondamentali che un buon hosting adult deve avere per essere scelto. Sono tutti aspetti che ogni hosting, per qualsiasi progetto, deve avere. A maggior ragione quando si parla di hosting per adulti. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Sicurezza

Certamente questo è un primo aspetto fondamentale: i siti con contenuti per adulti sono più esposti a problematiche relative alla sicurezza. Ed è per questo motivo che bisogna affidarsi ad un hosting che fornisca della garanzie elevate in tal senso. Certificato SSL innanzitutto, ma anche un controllo e protezione costante della rete e una completa privacy garantita.

Performance

Le prestazioni di un sito per adulti sono veramente importanti: un portale lento, che carica i video lentamente, è destinato ad essere un progetto fallimentare. Quindi in tal senso sono importanti l’uptime garantito e la velocità di caricamento. Dal momento che la maggior parte dei portali per adulti contiene video, questi ultimi non possono essere riprodotti con scarsa definizione: l’hosting deve dare una mano anche in questo senso.

Upgrade

La possibilità di effettuare upgrade passando da un piano ad un altro è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione. Meglio dunque optare per hosting che forniscano diversi pacchetti, in modo tale che si possa partire da un servizio ideale per progetti in fase di partenza, per poi decidere in un secondo momento – quando il sito inizierà a diventare più grosso – di fare il passaggio ad un piano più consistente.

Backup

Una funzione di backup integrata per effettuare in automatico il backup dei file del proprio sito web e dei database è assolutamente fondamentale. In caso di attacchi da parte di hacker, avere una copia dei contenuti del proprio progetto online può rappresentare la salvezza.

Supporto e assistenza

Ovviamente avere un supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è fondamentale per vari motivi. Sia in caso di problematiche insorte che quando abbiamo bisogno di chiarimenti, potersi affidare ad un servizio clienti efficiente e cortese è senza dubbio un quid in più. Tutti gli hosting che ti abbiamo indicato in precedenza offrono un supporto clienti e un’assistenza impeccabile, sempre attivi e raggiungibili attraverso varie strade (chat, email, ticket e telefono).

Riepilogo e conclusioni

Siamo giunti alla fine della nostra guida sugli adult hosting. Prima di salutarti, è bene riflettere su un ultimo punto. Tutte le aziende di hosting presenti in questa lista potrebbero agire per vie legali, qualora fosse caricato sui propri server del materiale illegale o protetto da copyright. Questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione: il business per adulti è un business che ha le sue severe normative.

Detto questo, ora dovresti avere chiaro quali sono i fattori da considerare nell’acquisto di un piano hosting per il tuo progetto di sito per adulti. Sicurezza, performance e supporto clienti sono sicuramente le caratteristiche che devono spiccare: solo così il tuo progetto online potrà avere le condizioni per fare successo.