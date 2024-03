Migliori hosting WooCommerce del 2024

Edoardo D'amato Pubblicato il 14 mar 2024

Un hosting per WooCommerce deve avere caratteristiche specifiche per poter creare un e-commerce di successo, veloce, stabile e che attiri i clienti.

In questa guida abbiamo selezionato i migliori hosting per WooCommerce secondo questi criteri: velocità, sicurezza, scalabilità e supporto tecnico. Senza tralasciare la compatibilità con questo plugin di WordPress, uno dei più usati per piattaforme di shoppin online.

La scelta di un hosting ricade direttamente sull’esperienza dei visitatori del sito web e per questo bisogna essere informati sulle opzioni disponibili e sui fattori da valutare.

I migliori hosting per WooCommerce: caratteristiche e costi (2024)

Prima di tutto andiamo subito a scoprire i migliori hosting Woocommerce del mercato, con pro e contro di ciascun servizio, selezionati secondo i criteri di valutazione illustrati nel paragrafo dedicato.

1. Hostinger: Il miglior hosting WooCommerce in assoluto

Hostinger 4.8 Recensione 🗄️ Memoria NVME: fino a 300 GB 📃 Numero massimo di siti web: fino a 300 ☁️ Backup: su richiesta 👤 Visitatori mensili: fino a ~400 000 visite mensili 🛍️ Numero di prodotti: oltre 1000 🔑 Certificato SSL: gratuito 🧱 Firewall: ✔️ 🛠️ Gestione: WP-CLI e SSH 👨‍💻 Numero di richieste simultanee: fino 300 PHP worker 💿 Database: illimitati 📱 Pannello di controllo: Potente pannello di controllo 📞 Supporto tecnico: Live chat 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 73% + 3 mesi gratis Vedi l'offerta

A nostro giudizio Hostinger è il miglior hosting WooCommerce del panorama attuale. Dal 2004 in poi si è affermato come un rispettato fornitore di servizi di hosting web che supera i 2.5 milioni di utenti in 178 paesi, accogliendo circa 15.000 nuove iscrizioni ogni giorno (in media un nuovo cliente ogni cinque secondi).

Sicurezza

Hostinger adotta una serie di strategie di sicurezza complesse, che vanno dalla reimpostazione delle password dei clienti e la riscrittura del codice di sistema del backend, alla formazione di un team dedicato esclusivamente alla sicurezza informatica.

Il team ha anche implementato l’autenticazione a due fattori e trasferito i dati sensibili dei clienti in un database separato, garantendo l’accesso solo attraverso procedure di sicurezza rigorose.

Uptime

Sul fronte della performance, Hostinger ha mantenuto un uptime medio notevole del 99,99% nel tempo. Nonostante le lievi fluttuazioni osservate in alcuni periodi, l’azienda ha continuato a offrire prestazioni stabili, assicurando che i siti web dei suoi clienti siano sempre accessibili e funzionali. L’impegno per l’uptime elevato è supportato dall’uso di tecnologie e infrastrutture avanzate.

Prezzi

I prezzi dei piani di abbonamento di Hostinger partono da 3,99 euro al mese per il Piano Business. Questo mette a disposizione, tra le altre, 200 GB di memoria NVME, backup giornalieri, SSL gratuito e installazione WordPress facilitata. L’altro pacchetto consigliato è Cloud Startutp: con 9,99 euro mensili si ha a disposizione un plugin WooCommerce più strutturato e un supporto prioritario che nel piano Business non è previsto. Dunque, stiamo parlando di quello che è a tutti gli effetti il miglior hosting per WooCommerce anche per rapporto qualità-prezzo.

Business Cloud Startup Cloud Professional Cloud Enterprise Prezzo mensile: 3.99 € 9.99 € 13.99 € 29.99 € Spazio web: 200 GB 200 GB 250 GB 300 GB Visite Mensili: ~ 100.000 ~ 200.000 ~ 300.000 ~ 400.000 SSL gratuito: ✔ ✔ ✔ ✔ Database illimitati: ✔ ✔ ✔ ✔ Siti web: fino a 100 fino a 300 fino a 300 fino a 300

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Sistema di sicurezza tra i più affidabili in circolazione

Uptime stabile Contro Costi aggiuntivi per alcune funzionalità avanzate

2. SiteGround: Hosting sicuro con ottimo supporto clienti

SiteGround 4.6 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 40 GB 📃 Numero massimo di siti web:: illimitati ☁️ Backup automatici: giornalieri 👤 Visitatori mensili: ~ 400.000 visite mensili 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Accesso SSH e SFTP: gratis 👨‍💻 SuperCacher: ✔️ 💿 Database: illimitati 📱 Pannello di controllo: Site Tools 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’81% Vedi l'offerta

Nel momento in cui scriviamo, SiteGround gestisce circa 2 milioni di domini e si distingue per le sue offerte specifiche per WooCommerce. Il pacchetto include la conformità PCI al livello più alto, l’installazione gratuita del carrello per i nuovi negozi online, un certificato SSL “Let’s Encrypt” per garantire la sicurezza delle informazioni dei clienti, WooCommerce e il tema Storefront già preinstallati, oltre a una rete di distribuzione dei contenuti (CDN) Cloudflare integrata per velocizzare i tempi di caricamento.

Il team di assistenza clienti di SiteGround è rinomato per la sua competenza, con consigli veloci e pratici disponibili 24 ore su 24 via email, telefono e chat dal vivo.

Sicurezza

SiteGround garantisce la sicurezza dei siti web ospitati attraverso una serie di misure integrate e strategie proattive. Primo tra tutti, fornisce certificati SSL “Let’s Encrypt” gratuiti per tutti i siti, che assicurano che le informazioni trasmesse tra il sito e i suoi visitatori siano crittografate e protette da intercettazioni. La conformità PCI di alto livello è un altro pilastro della sua sicurezza, fondamentale per i siti e-commerce per proteggere le informazioni delle carte di credito dei clienti.

Implementa anche sistemi avanzati di monitoraggio in tempo reale e firewall per rilevare e neutralizzare minacce come attacchi DDoS, malware e altre vulnerabilità di sicurezza. Inoltre, la presenza di una rete di distribuzione dei contenuti (CDN) integrata aiuta a mitigare gli attacchi distribuiti e a velocizzare il tempo di caricamento, contribuendo indirettamente alla sicurezza del sito.

Uptime

SiteGround è noto per offrire un’alta affidabilità e uptime eccezionale per i siti web che ospita, con una garanzia del 99.9%. L’azienda utilizza tecnologie all’avanguardia e server di alta qualità, oltre a pratiche di gestione e manutenzione proattive per assicurare che i portali rimangano online e funzionanti sempre senza problemi.

Prezzi

I piani di abbonamento WooCommerce messi a disposizione da Siteground sono tre:

Startup GrowBig GoGeek Prezzo mensile: 2.99 € 5.49 € 8.49 € Spazio web: 10 GB 20 GB 40 GB Visite Mensili: ~ 10.000 ~ 100.000 ~ 400.000 SSL gratuito: ✔ ✔ ✔ Database illimitati: ✔ ✔ ✔ Siti web illimitati: ✔ ✔ ✔

Pro Plugin WooCommerce installato automaticamente

Prezzi competitivi

Ottima assistenza clienti Contro Spazio web limitato nell'offerta base

3. Serverplan: Convenienza e Personalizzazione

ServerPlan 4.6 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 200 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Accesso SSH: ✔️ (SSH/WP-CLI/GIT) 💿 Database: mySQL fino a 150 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: telefonico, chat e ticket 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

Con una solida esperienza nel settore dell’hosting, Serverplan offre una gamma di soluzioni ottimizzate per WordPress e WooCommerce. I suoi server hanno tempi di caricamento rapidi e il traffico viene gestito in maniera efficiente.

Sicurezza

Una componente chiave della strategia di sicurezza di Serverplan è il monitoraggio proattivo dei server e delle reti. Questo consente di rilevare e bloccare tempestivamente potenziali minacce prima che possano causare danni, come intrusioni non autorizzate o attacchi distribuiti di negazione del servizio (DDoS), che possono rendere un sito web inaccessibile. Altra caratteristica di sicurezza essenziale offerta da Serverplan è il supporto SSL, essenziale per crittografare le comunicazioni tra il sito web e i visitatori.

Uptime

Serverplan è riconosciuto per offrire un elevato uptime, uno degli aspetti più critici per mantenere i siti web accessibili e funzionanti in modo affidabile. Si impegna a garantire livelli in linea con gli standard dell’industria (99,9% o superiore). Per ottenere questi risultati, Serverplan utilizza infrastrutture di hosting di alta qualità, con data center dotati di tecnologie avanzate per la ridondanza dei dati e la resilienza del sistema.

Prezzi

Serverplan mette a disposizione due piani dedicati a Woocommerce:

Startup ha un prezzo di 76 euro annuali e offre, tra le altre cose, 1 dominio gratis per sempre, 20 GB di spazio SSD NVMe, backup giornaliero automatico, certificato SSL Let’s Encrypt, Bitninja e anti malware e Woocommerce preinstallato in Italiano. Enterprise Plus ha un prezzo di 230 euro all’anno con 200 GB di spazio SSD NVMe, 150 db Mysql su SSD NVMe, 100 account email e tante altre risorse avanzate.

Startup Enterprise Plus Prezzo mensile: 6.34 € 19.17 € Spazio web: 20 GB 200 GB Traffico mensile: illimitato illimitato SSL gratuito: ✔ ✔ Database: 20 150 PHP Superveloce: ✔

Pro Prestazioni ottimizzate

Sicurezza di ottimo livello

Supporto tecnico qualificato Contro Costo elevato rispetto ai competitor

Limitazioni nel piano di entrata

4. Aruba: Hosting WooCommerce Sicuro e Affidabile

Aruba 4.5 🗄️ Spazio di archiviazione: illimitato ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: ✔️ 🧱 Sistema anti-DDoS: ✔️ 🔐 Accesso SSH: ✔️ 👨‍💻 Visitatori mensili: ~ 500.000 visite mensili 💿 Database: 1 con 2 GB su SSD (200 connessioni) 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 telefonico, via email e ticket 🔥 Offerte attive: SCONTO del 68% per il primo anno Vedi l'offerta

Aruba è una scelta valida per ospitare siti WooCommerce grazie alla sua affidabilità, alla gamma di funzionalità orientate al commercio elettronico e al supporto tecnico competente.

WordPress e WooCommerce sono preinstallati nei suoi piani di hosting gestito, cosa che facilita notevolmente la costruzione di un e-commerce, permettendo agli utenti di concentrarsi sullo sviluppo del loro business senza preoccuparsi degli aspetti tecnici. Il certificato SSL DV incluso contribuisce a rafforzare la sicurezza delle transazioni online e i dati dei clienti.

Sicurezza

La preinstallazione di WordPress e WooCommerce riduce il rischio di vulnerabilità comuni associate a installazioni errate o configurazioni non sicure. Il certificato SSL presente con l’hosting di Aruba è un altro strumento di sicurezza fondamentale, così come la protezione contro attacchi DDoS.

Uptime

Aruba mira a garantire un uptime del 99,9% o superiore, allineandosi con gli standard dell’industria per l’hosting web. In questo modo i siti ospitati su Aruba sono operativi e accessibili al pubblico per la maggior parte del tempo, minimizzando i periodi di inattività che potrebbero influire sull’esperienza dell’utente e sulle vendite online.

Prezzi

Aruba propone un unico piano dedicato a Woocommerce, ovvero Hosting WooCommerce Gestito a partire da 79,90 euro + IVA per il primo anno, poi 249 euro + IVA.

Pro Facilissimo da usare

Certificati SSL inclusi in tutti i piani

WooCommerce preinstallato Contro Ideale per piccoli e-commerce

5. A2 Hosting: Velocità e prestazioni al top

A2Hosting 4.4 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: da 50 GB a illimitato 📃 Numero massimo di siti web: illimitati ☁️ Backup automatici: giornalieri 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Antivirus: ✔️ 🔐 Accesso SSH & FTP: ✔️ 👨‍💻 RAM: fino a 16 GB 💿 Database incluso: da 1 a illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’53% Vedi l'offerta

Tra i migliori hosting Woocommerce c’è anche A2 Hosting, considerato una scelta eccellente grazie alla sua combinazione di velocità, affidabilità e supporto al cliente. Si distingue per le sue prestazioni ottimizzate per WordPress e WooCommerce, garantendo tempi di caricamento rapidi che sono cruciali per l’esperienza utente e il posizionamento SEO di un negozio online. La piattaforma offre soluzioni specifiche che migliorano le prestazioni di WooCommerce, inclusa la configurazione ottimizzata del server, caching avanzato e integrazione con CDN per velocizzare la consegna dei contenuti a livello globale.

Sicurezza

A2 Hosting propone una scansione automatica dei malware, protezione da attacchi hacker e supporto per certificati SSL gratuiti, che sono essenziali per proteggere le transazioni online e i dati dei clienti. Il servizio di backup automatico giornaliero aiuta a prevenire la perdita di dati critici, consentendo un facile ripristino in caso di emergenza.

Uptime

Anche in questo caso il provider si impegna a fornire un’alta affidabilità con una promessa di uptime del 99.9%. Grazie a ciò gli utenti possono aspettarsi che i loro siti web, inclusi quelli basati su WooCommerce, rimangano accessibili ai visitatori quasi costantemente.

Prezzi

I piani WooCommerce proposti da A2 Hosting sono quattro:

Run Jump Fly Sell Prezzo mensile: 11.99 $ 18.99 $ 28.99 $ 41.99 $ Spazio web: 50 GB 250 GB illimitato illimitato RAM: 4 GB 4 GB 8 GB 16 GB SSL gratuito: ✔ ✔ ✔ ✔ (Premium RapidSSL) Database: 1 5 illimitati illimitati Siti web: 1 5 illimitati illimitati

Pro Larghezza di banda illimitata e certificati SSL gratuiti per ogni account

Ottimo uptime

Diversi data center Contro Prezzi più alti rispetto ai competitor

6. HostGator: Conveniente e affidabile

HostGator 4.2 Recensione 🗄️ SSD Spazio: fino a 40 GB ☁️ Back up automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Accesso SSH: ✔️ 👨‍💻 Linguaggi supportati: CGI, Fast CGI, PHP 8.2, Ruby on Rails, Perl, Python, SSL 💿 Database: MySQL illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: live chat 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

HostGator è un hosting per WooCommerce consigliato per la sua combinazione di prestazioni affidabili, buon uptime e supporto clienti competente. Offre una varietà di piani di hosting, inclusi pacchetti in condivisione, VPS e dedicati, che possono soddisfare le esigenze di diversi tipi di siti, dalle piccole imprese a quelle più grandi.

Sicurezza

La piattaforma implementa una serie di misure per proteggere i siti web dai rischi più comuni. Questo include la protezione dai malware e dagli attacchi DDoS. HostGator utilizza strumenti avanzati per monitorare e prevenire questi tipi di attacchi, assicurando che il sito rimanga accessibile e sicuro per gli utenti e i proprietari del sito. Inoltre, offre un certificato SSL gratuito su ogni piano.

Uptime

HostGator assicura un uptime del 99,9%, un indice che rappresenta lo standard usuale nel settore dell’hosting web. Il suo downtime annuale approssimativo è di 8,76 ore. Anche se alcuni dei suoi rivali propongono una promessa di uptime superiore, che limita il downtime annuo a soli 52,56 minuti.

Prezzi

HostGator offre tre piani per venire incontro alle diverse esigenze degli utenti:

Hatchling Plan, disponibile a 3,75 dollari al mese (ora con un notevole sconto del 62%). Questo piano include caratteristiche come 10 GB di spazio di archiviazione SSD, larghezza di banda illimitata, la possibilità di installare WordPress con un solo clic, e-mail inclusa, supporto tramite chat e un dominio gratuito per il primo anno. Baby Plan, che con un costo di 4,50 dollari al mese offre un risparmio del 70%. Questo piano espande lo spazio di archiviazione da 10 a 20 GB, aggiunge il supporto telefonico e include 500 dollari in crediti per annunci su Google e 100 dollari in crediti per annunci su Microsoft Advertising. Business Plan, proposto a 6,25 dollari al mese con uno sconto del 69%, arricchisce l’offerta con 40 GB di spazio SSD, CDN Cloudflare, un indirizzo IP dedicato, strumenti SEO e servizi professionali di migrazione del sito web.

Hatchling Plan Baby Plan Business Plan Prezzo mensile: 3,75 $ 4,50 $ 6,25 $ Spazio web: 10 GB 20 GB 40 GB Larghezza di banda illimitata: ✔ ✔ ✔ SSL gratuito: ✔ ✔ ✔ Database illimitati: ✔ ✔ ✔ Siti web: 1 sito 2 siti 3 siti

Pro Certificato SSL gratuito con tutti i piani di hosting

Installazione di WooCommerce facile e veloce

Anche i piani base offrono archiviazione illimitata Contro Prezzi meno economici, soprattutto per i piani di breve durata

Uptime garantito inferiore rispetto ai competitor

Le caratteristiche dei migliori hosting WooCommerce

Sicurezza e velocità sono due pilastri fondamentali per ogni hosting, in particolare per quelli dedicati agli e-commerce. Queste qualità influiscono sulla fiducia e la soddisfazione del cliente, così come sull’efficienza e la reputazione dell’attività online.

Nel mondo dell’e-commerce, la sicurezza è imperativa per proteggere dati sensibili come informazioni personali e dettagli di pagamento dei clienti. Un sito sicuro è un requisito fondamentale per guadagnare e mantenere la fiducia dei clienti, che sono sempre più consapevoli dei rischi di sicurezza online. Un attacco informatico o una violazione dei dati può non solo causare perdite finanziarie immediate, ma anche danneggiare gravemente la reputazione di un’azienda, con conseguenze a lungo termine sulla fiducia del cliente e sulla capacità dell’azienda di attirare nuovi affari.

Anche la velocità di un sito web influisce sulle conversioni di vendita: tempi di caricamento prolungati portano a un tasso di abbandono più elevato, con utenti che lasciano il sito prima ancora che le pagine si carichino completamente. Vediamo nel dettaglio le funzioni che devono avere tutti i migliori hosting per WooCommerce.

1. SSL

Quando un sito e-commerce è protetto da SSL, ogni informazione inviata attraverso di esso viene criptata, rendendo quasi impossibile per i malintenzionati intercettare e decifrare dati personali. Oltre alla protezione dei dati, l’SSL serve come un segnale visibile di sicurezza per i visitatori del sito. La presenza del lucchetto verde nella barra degli indirizzi e l’inizio dell’URL con “https” invece di “http” sono indicatori chiari che il sito è sicuro. Inoltre, l’SSL ha un impatto significativo sulla visibilità online di un sito WooCommerce perché Google dà priorità ai siti sicuri nei suoi risultati di ricerca.

2. Protocollo di crittografia

Il protocollo di crittografia, come quello fornito da un certificato SSL, assicura che i dati inviati tra il browser dell’utente e il server del sito web siano criptati, rendendoli inintelligibili a chiunque dovesse intercettarli. Questo è particolarmente importante per un sito e-commerce che gestisce informazioni delicate come dettagli della carta di credito, indirizzi e dati personali dei clienti. Un sito e-commerce che utilizza un protocollo di crittografia mostra ai suoi clienti un impegno verso la protezione delle loro informazioni, costruendo così un rapporto di fiducia.

3. MySQL 5.6

WooCommerce, essendo una piattaforma basata su WordPress, fa un uso intensivo del database per memorizzare dati critici come informazioni sui prodotti, dettagli degli ordini e dati degli utenti. La versione 5.6 di MySQL introduce miglioramenti significativi in termini di efficienza, stabilità e funzionalità di gestione dei dati rispetto alle sue versioni precedenti.

In primo luogo, MySQL 5.6 ottimizza le query e la velocità di esecuzione (per pagine che si caricano rapidamente). Inoltre MySQL 5.6 assicura una compatibilità elevata con le ultime versioni di WooCommerce e WordPress.

4. Versione PHP 7.4 o superiore

WooCommerce, sempre perché è un plugin di WordPress, dipende fortemente dalla versione di PHP per eseguire il codice che alimenta il sito, gestisce le transazioni e interagisce con il database. La versione PHP 7.4 introduce miglioramenti significativi in termini di prestazioni rispetto alle sue predecessori. Mantenere il sito aggiornato con l’ultima versione di PHP significa avere un caricamento veloce e proteggere il negozio online da potenziali minacce e attacchi informatici.

Da non sottovalutare poi che l’adozione di PHP 7.4 o superiore può anche avere implicazioni positive sulla SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca), poiché i motori di ricerca tendono a favorire siti che offrono una buona esperienza utente, in particolare in termini di velocità di caricamento delle pagine.

5. MariaDB 10.1

Nato come fork di MySQL, MariaDB è stato sviluppato per superare alcune delle limitazioni di MySQL, offrendo miglioramenti significativi che beneficiano direttamente i siti WooCommerce. Uno degli aspetti principali di MariaDB è la sua capacità di gestire grandi volumi di dati e traffico elevato in modo più efficiente rispetto a MySQL. Questo si traduce in tempi di caricamento delle pagine più rapidi e in una gestione più fluida delle transazioni.

In termini di sicurezza, MariaDB introduce funzionalità avanzate e aggiornamenti regolari che aiutano a proteggere i dati dei clienti e le transazioni online da potenziali minacce. Un database sicuro come MariaDB è fondamentale per garantire che queste informazioni siano ben protette.

Criteri di Valutazione

La scelta del servizio di hosting migliore per WooCommerce o per WordPress richiede un’attenta considerazione di vari fattori chiave che influenzano direttamente le prestazioni, la sicurezza e la scalabilità del negozio online. Questi elementi sono i criteri di valutazione che hanno portato alla compilazione della classifica dei migliori hosting per WooCommerce.

Velocità : un sito veloce è essenziale per mantenere l’attenzione e l’interesse dei visitatori, riducendo il tasso di abbandono e aumentando le conversioni. Un hosting che offre tempi di caricamento rapidi migliora l’esperienza dell’utente e contribuisce positivamente al posizionamento del sito nei risultati di ricerca di Google. La velocità di un hosting è determinata dalla qualità dell’infrastruttura, dalle tecnologie di caching implementate e dalla capacità di gestire grandi volumi di traffico senza rallentamenti.

: un sito veloce è essenziale per mantenere l’attenzione e l’interesse dei visitatori, riducendo il tasso di abbandono e aumentando le conversioni. Un hosting che offre tempi di caricamento rapidi migliora l’esperienza dell’utente e contribuisce positivamente al posizionamento del sito nei risultati di ricerca di Google. La velocità di un hosting è determinata dalla qualità dell’infrastruttura, dalle tecnologie di caching implementate e dalla capacità di gestire grandi volumi di traffico senza rallentamenti. Sicurezza : la sicurezza è di primaria importanza per proteggere i dati sensibili dei clienti e le informazioni del tuo negozio online. Un buon hosting WooCommerce dovrebbe offrire robuste misure di sicurezza, come certificati SSL gratuiti, protezione contro malware e attacchi DDoS, e regolari backup dei dati. Queste funzionalità aiutano a costruire la fiducia dei clienti e a garantire che il tuo sito rispetti gli standard di sicurezza necessari per operare online.

: la sicurezza è di primaria importanza per proteggere i dati sensibili dei clienti e le informazioni del tuo negozio online. Un buon hosting WooCommerce dovrebbe offrire robuste misure di sicurezza, come certificati SSL gratuiti, protezione contro malware e attacchi DDoS, e regolari backup dei dati. Queste funzionalità aiutano a costruire la fiducia dei clienti e a garantire che il tuo sito rispetti gli standard di sicurezza necessari per operare online. Scalabilità : la capacità di crescere e adattarsi alle esigenze in evoluzione del negozio e-commerce è fondamentale. Un hosting scalabile consente di aggiornare facilmente le risorse (come spazio su disco e larghezza di banda) in risposta all’aumento del traffico e delle vendite, senza causare interruzioni o degradare le prestazioni del sito.

: la capacità di crescere e adattarsi alle esigenze in evoluzione del negozio e-commerce è fondamentale. Un hosting scalabile consente di aggiornare facilmente le risorse (come spazio su disco e larghezza di banda) in risposta all’aumento del traffico e delle vendite, senza causare interruzioni o degradare le prestazioni del sito. Supporto tecnico: Avere accesso a un supporto tecnico affidabile e competente è essenziale per risolvere rapidamente qualsiasi problema tecnico che possa sorgere. Un team di supporto che comprende le specificità di WooCommerce può fare la differenza nel mantenere il tuo sito operativo e ottimizzato. La disponibilità 24/7, la varietà dei canali di supporto (come chat dal vivo, telefono ed e-mail) e la tempestività delle risposte sono aspetti cruciali da considerare.

Riepilogo e conclusioni

Tutti i migliori hosting WooCommerce che abbiamo esaminato propongono un insieme unico di caratteristiche, progettate per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza del tuo sito e-commerce. La chiave per una selezione informata sta nel bilanciare le caratteristiche essenziali che un servizio di questo tipo deve avere, tenendo ovviamente conto delle specifiche soggettive.

Ricorda: un hosting affidabile per WooCommerce non solo assicura che il tuo sito sia sempre accessibile e sicuro per i tuoi clienti, ma influisce anche positivamente sull’esperienza utente, sul tasso di conversione e, in ultima analisi, sulla redditività del tuo e-commerce. Che tu stia avviando un nuovo negozio online o cercando di migliorare le prestazioni di un sito esistente, la scelta di un hosting ottimizzato per WooCommerce è un investimento verso il successo del tuo business digitale.