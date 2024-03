Giuseppe Vanni Pubblicato il 19 mar 2024

Scegliere uno dei migliori servizi dominio più hosting è essenziale quando si vuole aprire un sito internet nella maniera più semplice e veloce possibile. Questi infatti sono soluzioni “tutte in uno” che offrono da subito tutto il necessario per lanciare una pagina: l'”affitto” dello spazio su Internet e il nome di dominio, ovvero il nome del sito stesso.

Comprare un dominio + hosting è comodo soprattutto per chi è alle prime armi con lo sviluppo di siti internet o per chi non vuole gestire abbonamenti a più piattaforme.

Nella guida che segue è possibile consultare la classifica dei migliori servizi con dominio e hosting, compilata con un metodo che tiene conto di 5 criteri: funzionalità, spazio web e traffico dati, compatibilità con WordPress (il principale CMS), rapporto qualità-prezzo e assistenza clienti.

Miglior servizio dominio più hosting 2024

Per ottenere subito un buon dominio e hosting e iniziare la propria avventura nel web (con un blog, un e-commerce o qualsiasi altro tipo di sito), si può optare per uno di questi servizi scelti per le loro caratteristiche e secondo una metodologia che tiene conto dell’esperienza utente come vedremo nei paragrafi successivi.

Puoi trovare anche una panoramica dei prezzi, dove non specificato tutti i prezzi mostrati sono da intendersi IVA esclusa.

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo mensile Hostinger Caratteristiche: Fino a 200 GB di spazio

Database mySQL illimitati

Backup giornaliero

Traffico illimitato

Certificato SSL

Pannello hPanel e cPanel

Cloudflare security Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 2,99€ + IVA Vedi l'offerta Recensione Aruba Hosting Caratteristiche: Spazio SSD illimitato

1 dominio incluso

Backup giornaliero

HiSpeed Cache

Database MySQL

Traffico illimitato Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 1,66€ + IVA Vedi l'offerta GoDaddy Caratteristiche: Fino a 75GB di spazio

50 database

Traffico illimitato

Backup giornaliero

SSL illimitato gratis Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 2,68€ + IVA Vedi l'offerta Recensione ServerPlan Caratteristiche: Fino a 200 GB di spazio

Fino a 150 db MySQL

Fino a 100 account email

Traffico illimitato

Backup giornaliero

Certificato SSL Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 2,16€ + IVA Vedi l'offerta Recensione Keliweb Caratteristiche: Fino a 100GB di spazio

Database illimitati

Traffico illimitato

Backup Plus

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 3,74€ + IVA Vedi l'offerta Recensione Vhosting Caratteristiche: Fino a 75GB di spazio

Database illimitati

Backup automatico

Traffico illimitato

Certificato SSL gratuito

Pannello cPanel Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 2,16€ + IVA Vedi l'offerta Recensione

1. Hostinger

Hostinger 4.8 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 200 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratuito 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Migrazione sito web automatica: ✔️ 👨‍💻 Traffico: illimitato 💿 Database: MySQL illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 75% Vedi l'offerta

Tra le migliori opzioni dominio e hosting è altamente raccomandato Hostinger, adatto sia alla creazione di un sito web personale sia per siti web professionali o aziendali.

Per un sito web personale si consiglia l’abbonamento Premium, che al costo di 2,99€ al mese (+IVA) offre uno spazio hosting con prestazioni standard, 100 GB di memoria SSD, backup settimanali, dominio incluso (valore 9,99 €). Altre funzioni incluse sono:

1 dominio gratuito ;

; SSL gratuito illimitato;

traffico illimitato;

email gratuite;

migrazione sito web automatica gratuita;

vari template pronti all’uso;

protezione dominio Cloudflare;

website builder drag e drop;

installazione WordPress facilitata;

protezione privacy dominio WHOIS gratis;

garanzia di rimborso di 30 giorni;

supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se invece si vuole creare un sito web per un’azienda, per pubblicizzare un’attività commerciale o per iniziare a vendere online è possibile attivare l’abbonamento Business, che al costo di 3,99€ al mese (+IVA) offre, oltre a tutti i vantaggi già visti nella versione premium (incluso il dominio gratis), uno spazio hosting con prestazioni incrementate, 200 GB di memoria di tipo NVMe, backup giornalieri, plugin WooCommerce di base, strumento staging WordPress, Object Cache per WordPress, backup su richiesta, strumenti AI WordPress, protezione DDoS aumentata, protezione privacy dominio WHOIS gratis e CDN gratuita.

Pro Dominio incluso per sempre

Memoria di tipo NVMe (Business)

Siti ottimizzati per la velocità Contro Backup giornalieri solo per i piani Business

Strumento Staging WordPress solo su piani Business

Memoria di tipo SSD sul piano base

2. GoDaddy

GoDaddy 4.5 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: da 25 GB a 100 GB ☁️ Backup automatici: a pagamento 🔑 Certificato SSL: gratis (solo primo anno per piano Economy) 🧱 protezione DDoS: ✔️ 💻 Dominio: 1 dominio gratuito (valore di 14,84 € all’anno) 👨‍💻 Strumento per la migrazione WordPress: gratis 💿 Database: da 10 a 100 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni (su tutti i piani di almeno 12 mesi) Vedi l'offerta

Un altro provider da usare per avere dominio e hosting insieme e creare qualsiasi sito web è GoDaddy. Una scelta affidabile per e-commerce o attività online o per posizionarsi sul web con la propria azienda locale.

Il pacchetto base che include il costo di dominio è Web Hosting Economy che, al costo di 5,24€ al mese, mette a disposizione:

1 dominio gratuito ;

; 10 database;

25 GB di spazio di memorizzazione NVMe;

risorse server condivise;

2 caselle di posta Microsoft 365 in prova gratuita;

certificato SSL gratuito per un anno;

strumento per la migrazione WordPress gratuito;

garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni.

L’offerta migliore è Web Hosting Deluxe che, al costo di 7,31€ al mese, fornisce 25 database, 50 GB di spazio di memorizzazione NVMe, risorse server condivise, dominio gratuito, 3 caselle di posta Microsoft 365 in prova gratuita, SSL illimitato gratis per tutti i siti web, strumento per la migrazione WordPress gratuito e garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni.

Pro Caselle postali Microsoft 365

Strumento di migrazione semplificato

Spazio di memorizzazione di tipo NVMe Contro Mancanza di plugin per ottimizzare la velocità

SSL incluso solo per un anno (piano Economy)

Abbonamenti convenienti solo se di lunga durata

3. Keliweb

Keliweb 4.4 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 150 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Antivirus e antimalware: ✔️ 🔐 Dominio Incluso: ✔️ 👨‍💻 Traffico mensile: illimitato 💿 Database: MySQL, phpMyAdmin da 1 fino a illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 15 giorni Vedi l'offerta

Keliweb è un provider che unisce velocità e performance; questo servizio è l’ideale per chi vuole creare un sito con WordPress come backend, ottenendo tutte le ottimizzazioni mirate per la creazione di nuovi articoli e contenuti web.

L’offerta di base è WP Start, che al prezzo di 13,47€ all’anno offre:

1 dominio gratuito ;

; 2 vCore CPU;

20GB SSD di spazio Web;

2GB di RAM;

un tool di migrazione;

10 caselle di posta;

3 database;

sistema di sicurezza Imunify360;

pannello hosting con cpanel;

certificato SSL e HTTP/2;

supporto MultiPHP e Backup Plus.

Se invece si cerca un’offerta orientata al business il miglior piano è WP Premium, che al prezzo di 189,90€ all’anno offre un dominio gratuito, 3 vCore CPU, 200GB SSD di spazio Web, 8GB di RAM, un tool di migrazione, caselle di posta illimitate, database illimitati, sistema di sicurezza Imunify360, pannello hosting con cpanel, certificato SSL e HTTP/2, migrazione assistita, supporto MultiPHP e Backup Plus.

Pro Dominio gratis per sempre

Supporto completo WordPress

Sistema di sicurezza Imunify360 Contro Database limitati nel piano base

Caselle di posta limitate nel piano base

4. Serverplan

ServerPlan 4.4 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 200 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Bitninja e anti malware: ✔️ 🔐 Traffico illimitato e Accesso SSH: ✔️ 👨‍💻 Dominio incluso: 1 gratis per sempre 💿 Database: fino a 50 db Mysql 📱 Pannello di controllo: cPanel + EasyAPP 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

Chi vuole acquistare un dominio più hosting da usare con WordPress può puntare su Serverplan, il provider italiano con svariati piani pensati per la creazione del sito web personale o del primo sito aziendale.

Per un sito personale il piano consigliato è STARTERKIT, disponibile al prezzo di 26€ all’anno (IVA esclusa). Questo piano include:

1 dominio gratis per sempre ;

; 5 GB di spazio incluso NVMe;

5 account email, traffico dati illimitato;

1 database su NVMe;

pannello di controllo cPanel;

backup giornaliero automatico,;

certificato SSL Let’s Encrypt;

sistemi di protezione Bitninja e anti malware.

Per chi vuole creare un sito aziendale subito operativo il miglior piano è STARTUP, disponibile al prezzo di 76€ all’anno (IVA esclusa). Questo piano offre 1 dominio gratis per sempre, 20 GB di spazio incluso NVMe, 50 account email, traffico dati illimitato, 20 database su NVMe, pannello di controllo cPanel, backup giornaliero automatico, certificato SSL Let’s Encrypt, sistemi di protezione Bitninja e anti malware, migrazione automatica, WordPress preinstallato, cache preinstallata, staging con 1 click, plugin installati e aggiornamenti automatici di WordPress.

Pro Backup automatico giornaliero

Spazio di memorizzazione di tipo NVMe

Traffico dati illimitato Contro Migrazione manuale sull'offerta base

Manca WordPress preinstallato sull'offerta base

5. VHosting

VHosting 4.3 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: da 4 GB fino a 480 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Accesso SSH: ✔️ 👨‍💻 Dominio: 1 gratuito (.it – .eu) 💿 Database: illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel, Plesk 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: da 30 a 60 giorni (in base al piano scelto) Vedi l'offerta

VHosting è uno dei migliori servizi dominio e spazio web presenti sul mercato, adatto sia per creare nuovi siti personali e sia per la creazione di siti aziendali (con o senza WordPress).

I piani di partenza sono accessibili nella categoria Hosting Low Cost, adatto a qualsiasi scenario e disponibile ad un prezzo accessibile. Questo piano è fornito a partire da 26€ all’anno e include:

1 dominio gratuito ;

; da 4 a 35GB di spazio con memoria di tipo NVMe;

caselle email illimitate;

database illimitati;

backup automatico incluso;

certificato SSL gratuito;

accesso SSH;

garanzia soddisfatti o rimborsati.

Per chi è interessato a WordPress può visionare la categoria Hosting WordPress. Con un prezzo a partire da 45€ all’anno è possibile ottenere un dominio gratuito, da 30 a 55GB di spazio con memoria di tipo NVMe, caselle email illimitate, database illimitati, backup automatico incluso, certificato SSL gratuito, accesso SSH, migrazione gratuita di un sito WordPress, creazione da zero di un nuovo sito basato su WordPress, ottimizzazione sito LiteSpeed con tecnologia LSCache e garanzia soddisfatti o rimborsati.

Pro Velocizzazione sito con LSCache

Spazio di memorizzazione di tipo NVMe

Numerosi piani hosting Contro Spazio web limitato

Poca RAM nei piani base

6. HostGator

HostGator 4.3 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 40 GB ☁️ Backup automatici: a pagamento (primo anno gratis) 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Antivirus e Malware: ✔️ 🔐 Dominio incluso: 1 gratis primo anno 👨‍💻 Linguaggi disponibili: CGI, Fast CGI, PHP 8.2, Ruby on Rails, Perl, Python, SSL 💿 Database: MySQL 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

Altro provider di domini e hosting da provare è HostGator, i suoi punti di forza sono: siti veloci e assistenza h24 sempre presente e reattiva, anche in live chat.

Il piano consigliato è Baby Plan che, al costo di 4,50 dollari al mese, include:

2 domini gratis ;

; vCPU con due core assegnati;

dominio gratis per un anno ;

; sottodomini illimitati;

20GB di spazio SSD;

banda illimitata;

account e-mail illimitati;

certificato SSL incluso;

WordPress preinstallato;

scanner antivirus e Cloudflare CDN.

Per le aziende conviene puntare sul Business Plan che, al costo di 6,25 dollari al mese, incluse 3 siti web, vCPU con tre core assegnati, dominio gratis per un anno, sottodomini illimitati, 40GB di spazio SSD, banda illimitata, account e-mail illimitati, certificato SSL incluso, WordPress preinstallato, scanner antivirus, Cloudflare CDN, backup automatici inclusi per 1 anno e privacy dominio inclusa per 1 anno.

Pro WordPress preinstallato

Cloudflare CDN

Certificato SSL incluso Contro Backup automatici inclusi solo per 1 anno

Privacy dominio inclusa solo per 1 anno

Dominio e hosting: gli elementi chiave di un sito web

Dominio e hosting sono i due elementi fondamentali per poter avviare un’attività sul web. Chi decide di entrare nel mondo di Internet deve prima di tutto pianificare attentamente la scelta di questi due elementi, affidandosi se possibile allo stesso provider per entrambi.

Scegliere un solo servizio di hosting con dominio incluso renderà la gestione del sito molto più semplice e lineare, senza dover suddividere le fatture tra due provider diversi e senza andare incontro a problemi di accessibilità.

Quali sono le differenze tra hosting e dominio?

Con il termine hosting si intende lo spazio web dove viene creato il sito. All’interno di questo spazio viene inserito il codice per fornire il backend (dove si inseriscono i prodotti o i contenuti “dietro le quinte”) e il codice per fornire il frontend (il sito come appare ai visitatori).

Sull’hosting si caricano quindi il CMS, ovvero il Content Management System (con i template, plugin, immagini e pagine HTML) e si dà vita alla struttura e ai contenuti che faranno parte del sito web. I migliori servizi di hosting sono a pagamento, anche se non mancano i siti di hosting gratuiti (meno performanti, come vedremo in un capitolo successivo della guida).

Il dominio è l’indirizzo web scelto per essere raggiungibili su Internet; l’utente o il cliente potrà visitare il sito scrivendo l’indirizzo nella barra del browser. Il dominio è a pagamento (a men che non sia incluso in quale promozione) e non deve essere utilizzato da nessun altro sito o servizio.

Il dominio è solitamente composto dal nome scelto dal proprietario del sito (unico e originale), seguito da un estensione come “.com” o “.it”. Serve a identificare in maniera univoca il sito sulla rete.

Servizi di hosting e dominio gratis

Come detto poco fa è possibile utilizzare anche dei servizi di hosting gratuiti, pensati per chi vuole testare un sito prima di pubblicarlo online o cerca solo una pagina web semplice, senza nessun sottodominio o contenuti complessi.

Le prestazioni di questi provider sono più basse (riservano le risorse solo ai piani a pagamento) e non sono presenti tutte le funzioni richieste da un buon servizio di hosting, come per esempio WordPress preinstallato o l’ottimizzazione per la velocità.

Inoltre su molti dei servizi di hosting gratuiti è necessario che il dominio sia registrato altrove, avendo comunque una spesa minima da sostenere per avere un dominio personalizzato e facile da ricordare per i clienti. I domini offerti gratuitamente da questi siti sono in realtà sottodomini del provider stesso: non è il massimo per associare l’identità di un prodotto, di un’azienda o di un brand ad un preciso sito.

Su questo argomento è possibile leggere anche la guida ai migliori web hosting gratis.

GoogieHost

Il primo servizio di web hosting gratuito che è possibile provare è GoogieHost, tra i più semplici ed immediati per siti personali e landing page.

Questo provider fornisce nel piano gratuito un hosting basato su SSD NVMe, un nome sottodominio breve, un sistema per creare siti Web Premium SitePad, un certificato SSL e nessuna pubblicità inclusa nel sito web.

FreeHosting

FreeHosting è un altro provider hosting gratuito per siti personali, siti per progetti web semplici o per landing page, senza dover pagare nulla.

Sono disponibili 10 GB di spazio web gratuito, traffico illimitato, 1 sito web, 1 account email e 1 database MySQL. FreeHosting non presenta nessun dominio o sottodominio: è necessario quindi che sia l’utente a cercare e creare il proprio sui siti specializzati in questo scopo (come per esempio Register.com).

La Metodologia

In questo paragrafo presentiamo la metodologia usata per scegliere i migliori servizi di dominio e hosting. Si tratta di una serie di parametri da considerare quando si valuta un provider, questi possono essere usati anche per selezionare quello più adatto alle proprie esigenze e alla tipologia di attività da svolgere sul web.

Funzionalità

Un servizio dominio e hosting deve fornire uno spazio web dove caricare i contenuti, un pannello di controllo per gestire ogni aspetto dello spazio assegnato, un sistema per gestire i sottodomini (illimitati), uno o più indirizzi email assegnati agli utenti con accesso al sito, uno o più database gestibili ed integrabili, un sistema di backup e un sistema per ottimizzare la velocità del sito (indipendentemente dal CMS utilizzato).

Molti provider variano queste funzioni in base al piano scelto, fornendo per esempio backup settimanali e giornalieri automatici e sistemi di migrazione automatici dagli altri hosting. Ottimo per chi inizia anche il CMS WordPress già installato e configurato per un utilizzo standard.

Spazio web e traffico dati

Un buon hosting web deve fornire uno spazio di archiviazione sufficiente per i database, per il CMS e per tutti gli elementi che si caricheranno all’interno del sito. Di solito un buon provider fornisce almeno 5GB di spazio web, ancora meglio se forniti su drive di nuova generazione (NMVe), visto che gli SSD sono veloci ma non i migliori in termini di performance.

Sempre meglio quando il traffico dati è illimitato. Da questo punto di vista Hostinger è la migliore scelta per chi vuole creare un sito destinato al business, includendo tutte le caratteristiche elencate poco fa.

Compatibilità WordPress

WordPress è senza ombra di dubbio il CMS più versatile e utilizzato nella creazione dei siti web, vista anche la facilità con cui si adatta a qualsiasi scopo (dal sito personale al sito di e-commerce per l’azienda in forte crescita sul mercato).

Avere WordPress già attivo e configurato è un enorme vantaggio in termini di tempo risparmiato e di fruizione immediata del sito web. Per questo è un elemento imprescindibile per stilare la classifica dei migliori servizi dominio e hosting.

In alcuni casi, come con Hostinger, è possibile integrare sia WordPress sia il suo plugin destinato all’e-commerce (WooCommerce), ottenendo così tutti gli strumenti necessari per poter iniziare subito a vendere online o creare contenuti interessati.

Prezzo

Il prezzo è una componente molto importante, visto che spesso fa la differenza tra provider con le stesse funzioni e con le stesse caratteristiche. Il prezzo varia in base al tipo di piano scelto e alle funzioni che si decide di mantenere o di attivare successivamente.

Per un progetto personale o per un piccolo sito web è possibile spendere anche meno di 5€ al mese (IVA esclusa), consapevoli di non poter comunque gestire troppi contenuti e troppe visite (le risorse sono inevitabilmente limitate).

Se invece si vuole creare un sito per un’azienda, per un sito di e-commerce o per gestire contenuti editoriali (come guide, ricette ed articoli) la spesa sale inevitabilmente, arrivando a spendere in media meno 10€ al mese (IVA esclusa).

Nel prezzo finale deve essere incluso il dominio personalizzato, meglio ancora se disponibile senza limiti di tempo.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti è spesso uno dei parametri sottovalutati, in particolare se si punta solo sui piani o sui servizi di hosting economici.

In caso di problemi è necessario disporre di un’assistenza rapida ed efficiente, in grado di rispondere anche in lingua italiana e di fornire assistenza tramite chat live in ogni momento della giornata, 7 giorni su 7. Come metodi di contatto alternativi è possibile avere il contatto tramite mail (il metodo più lento e poco efficace) o contatto diretto telefonico, quest’ultimo sempre molto gradito dagli utenti professionisti. Un buon provider deve essere all’altezza anche per questo aspetto.

Riepilogo e conclusioni

Scegliendo subito un buon provider di hosting con dominio incluso è possibile creare qualsiasi sito web senza pensieri, gestendo un solo ordine di pagamento e ottenendo tutte le funzioni richieste per la fase di creazione e per la fase di gestione del sito.

Anche se si parla in questa guida di hosting condivisi (con server che condividono le risorse verso più utenti e siti) le prestazioni raggiungibili con le soluzioni proposte sono sempre molto elevate (con i provider a pagamento), anche in caso di attività con un ottimo traffico web di partenza.

La più economica a lungo termine è senza ombra di dubbio Hostinger. I prezzi di questo servizio di hosting sono molto bassi e si mantengono tali anche dopo i rinnovi. Hostinger unisce prestazioni notevoli, pari a quelle di hosting molto più costosi, a tutte le funzioni per far girare WordPress o qualsiasi altro CMS ci viene in mente.

Domande Frequenti sul Miglior Servizio Dominio più Hosting Quanto costa comprare dominio e hosting? Il costo medio per comprare un dominio e un hosting tradizionali è di circa 10€ al mese, ma molto dipende dal tipo di dominio attivato e dal piano scelto presso l’hosting. Esistono infatti domini semi sconosciuti venduti a meno di 5€ all’anno ma esistono anche domini molto costosi (i domini che terminano con .inc sono venduti a migliaia di euro all’anno). Molti provider di hosting includono all’interno del piano un dominio standard (.it, .net o .com) che può essere utilizzato per velocizzare la creazione e la successiva gestione del sito che si sta creando. Come associare un hosting a un dominio? Il metodo più semplice per associare un hosting a un dominio prevede di acquistare un piano hosting con dominio incluso nel prezzo; dopo la scelta del dominio e l’avvio del sito sarà compito del provider scelto garantire la propagazione del dominio presso tutti i DNS, rendendo il sito raggiungibile via Internet. Se si separa la gestione del dominio dall’hosting è necessario che il dominio sia associato correttamente al sito creato presso l’hosting tramite Manage DNS, presente presso ogni provider. Conviene scegliere un servizio di hosting e dominio gratuiti? Conviene evitare da subito i servizi con hosting gratuiti: anche se le performance possono sembrare buone basta davvero poco per saturare le risorse fornite con un piano gratuito. Gli hosting gratuiti mostrano tutti i limiti non appena si raggiungono un buon numero di visite; senza nessuna ottimizzazione della velocità (caching e risorse simili) il sito risulterà lento e poco pratico da navigare sia da PC che da dispositivi mobile. I domini web raramente sono gratuiti, a meno che un provider non decida di includere un dominio all’interno del piano a pagamento (servizi di hosting premium) o di includere un sottodominio (come nel caso dei servizi di hosting gratuiti). Posso trasferire il mio dominio a un altro provider? Tutti i provider analizzati nella guida permettono di passare la gestione del dominio da un provider all’altro, operazione gestibile anche nel caso in cui si passi da provider separati al provider unico (Dominio più hosting). Nella maggior parte dei casi è sufficiente richiedere il codice AUTH presso il vecchio provider, attivare la richiesta presso un nuovo provider (con o senza hosting), comunicare il codice AUTH e i dati dell’intestatario del dominio, confermare l’autorizzazione al trasferimento e infine configurare i DNS per la propagazione del nuovo hosting.