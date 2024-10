WordPress vs Website Builder: Quale scegliere per il tuo sito web?

Edoardo D'amato Pubblicato il 14 ott 2024

La scelta degli strumenti giusti per costruire un sito web è fondamentale per il successo online. Due strumenti e approcci tra i più utilizzati sono website builder e WordPress, ognuno con le sue caratteristiche e punti di forza. Il confronto tra questi due tool è utile perché spesso chi si avvicina alla creazione di un sito web deve decidere non solo dove ospitarlo, ma anche come costruirlo in modo efficiente.

Lo scopo di questa guida è analizzare e confrontare website builder vs WordPress, per aiutare il lettore a scegliere la soluzione che meglio risponde alle sue esigenze in termini di funzionalità, facilità d’uso, prezzo e personalizzazione.

Caratteristiche di website builder

Un website builder è una piattaforma progettata per facilitare la creazione di siti web, rendendo accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate la realizzazione di pagine online professionali. Questi strumenti offrono un ambiente di sviluppo user-friendly, in cui gli utenti possono costruire un sito interattivo utilizzando un’interfaccia visiva, spesso basata su un sistema di drag-and-drop. Questo significa che è possibile aggiungere e modificare elementi come immagini, testi, video, moduli o pulsanti semplicemente trascinandoli nella posizione desiderata, senza dover scrivere codice a mano.

Un website builder semplifica molte delle operazioni complesse che tradizionalmente richiederebbero l’intervento di uno sviluppatore web, come l’ottimizzazione per i dispositivi mobili, la gestione del layout, e l’integrazione di funzionalità avanzate come moduli di contatto, e-commerce o gallerie fotografiche. Inoltre, fornisce una varietà di template e modelli predefiniti, che possono essere personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze di chi costruisce il sito. L’idea centrale è offrire una soluzione completa per permettere a chiunque di creare una presenza online, che si tratti di un blog personale, di un sito aziendale o di un negozio online, senza dover imparare linguaggi di programmazione complessi come HTML, CSS o JavaScript.

Uno degli hosting migliori che tra i suoi piani offre un ottimo website builder è Hostinger, che si distingue per la sua combinazione di facilità d’uso e versatilità, supportata da un’infrastruttura solida che lo rende una scelta competitiva per chi cerca di costruire e gestire un sito web. Tra le funzionalità principali offerte, ci sono dominio e email gratis, editor drag-and-drop, 150 template e strumenti AI di website builder. Il tutto ad un prezzo di partenza per il piano Website Builder Premium di 2,99€.

Hostinger 4.8 Recensione 🛒 Funzionalità e-commerce: ✔️ 📈 Web Analytics: ✔️ 🛜 Dominio incluso: ✔️ 🌍 Hosting incluso: ✔️ ⏲️ Abbonamento annuale: ✔️ 🎨 Template precostituiti: 150+ 💻 Dominio gratuito: ✔️ 🆘 Supporto: 24/7 con mail e live chat 🤖 Strumenti AI: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 75% + 3 mesi gratis Vedi l'offerta

Inoltre, Hostinger si impegna a garantire velocità e affidabilità dei server, due aspetti cruciali per migliorare l’esperienza degli utenti e il posizionamento nei motori di ricerca. L’architettura del servizio è ottimizzata per fornire prestazioni rapide, e il monitoraggio costante dei server assicura un’elevata stabilità, riducendo i tempi di inattività e garantendo tempi di caricamento efficienti per i siti web ospitati.

Pro Molto facile da usare

Dominio e hosting inclusi in tutti i piani

Integrazione dell'AI

Ricco di template già pronti Contro Flessibilità dei template limitata

Caratteristiche di WordPress

WordPress è una delle piattaforme più popolari per la creazione e gestione di siti web e blog. È noto per la sua flessibilità, essendo un CMS open source, il che significa che chiunque può accedere al codice sorgente, modificarlo e personalizzarlo secondo le proprie esigenze. Una delle caratteristiche più importanti di WordPress è la sua facilità d’uso: non serve essere un programmatore esperto per creare un sito web, grazie all’interfaccia intuitiva e a una vasta gamma di temi predefiniti.

Tra le sue funzionalità principali troviamo la gestione di contenuti dinamici. È possibile aggiungere pagine, articoli e media con grande facilità. I plugin offrono un ulteriore livello di personalizzazione, consentendo di aggiungere funzionalità specifiche come moduli di contatto, sistemi di prenotazione, e-commerce, SEO e molto altro. La piattaforma supporta anche la gestione multi-utente, il che significa che è possibile assegnare ruoli e permessi specifici a diversi collaboratori del sito.

Altro grande vantaggio di WordPress è la sua enorme comunità di utenti e sviluppatori, che fornisce supporto e un costante aggiornamento del sistema. Ci sono migliaia di temi gratuiti e a pagamento, oltre a plugin che estendono le funzionalità del sito web. La SEO integrata di base e la compatibilità con strumenti avanzati è un altro punto di forza.

Tuttavia, ci sono anche degli aspetti meno positivi. Se da un lato la flessibilità e la personalizzazione sono grandi vantaggi, dall’altro WordPress può diventare complicato da gestire se si installano troppi plugin o se si scelgono temi poco ottimizzati, che causano rallentamenti nelle performance. La sicurezza è un’altra questione importante, poiché essendo una piattaforma ampiamente utilizzata, è anche bersaglio frequente di attacchi hacker, rendendo essenziali aggiornamenti costanti e misure di protezione adeguate.

Ci sono tantissimi hosting online che offrono soluzioni con WordPress integrato. Anche in questo caso consigliamo Hostinger, che offre tre piani dedicati, con un prezzo di partenza di 2,99€ al mese fino ad arrivare a 7,99€ mensili. Si tratta di soluzioni indicate per progetti web che iniziano ad avere parecchio traffico. All’interno di questi piani, sono assicurate caratteristiche come gli aggiornamenti automatici di WordPress, backup giornalieri, SSL e CDN gratis, indirizzo IP dedicato e supporto prioritario.

Pro Per progetti web semplici non richiede particolari competenze tecniche

Flessibile e ampiamente personalizzabile

Possibilità di gestire contenuti e utenti in modo semplice e ben organizzato Contro Complicato da usare gestire in presenza di troppi plugin

Frequentemente bersaglio di attacchi hacker

Website builder e WordPress a confronto

In questo paragrafo vediamo le principali differenze tra questi strumenti su vari aspetti chiave.

Facilità d’uso : i website builder sono progettati per essere semplici e intuitivi, dal momento che offrono una modalità “drag-and-drop” che consente agli utenti di creare siti web senza alcuna conoscenza tecnica. WordPress, sebbene abbia migliorato la sua interfaccia nel tempo, richiede un po’ di tempo di apprendimento. Tuttavia, una volta apprese le basi, offre una gestione abbastanza intuitiva.

: i website builder sono progettati per essere semplici e intuitivi, dal momento che offrono una modalità “drag-and-drop” che consente agli utenti di creare siti web senza alcuna conoscenza tecnica. WordPress, sebbene abbia migliorato la sua interfaccia nel tempo, richiede un po’ di tempo di apprendimento. Tuttavia, una volta apprese le basi, offre una gestione abbastanza intuitiva. Personalizzazione : WordPress è molto più flessibile in termini di personalizzazione. Grazie alla sua natura open source, si può modificare il codice del sito e aggiungere migliaia di plugin e temi per creare un sito altamente personalizzato. I website builder tendono a essere più limitati rispetto a WordPress, poiché i layout e i temi disponibili sono spesso preconfezionati e non modificabili al livello del codice.

: WordPress è molto più flessibile in termini di personalizzazione. Grazie alla sua natura open source, si può modificare il codice del sito e aggiungere migliaia di plugin e temi per creare un sito altamente personalizzato. I website builder tendono a essere più limitati rispetto a WordPress, poiché i layout e i temi disponibili sono spesso preconfezionati e non modificabili al livello del codice. Prestazioni e velocità : le prestazioni di un sito WordPress dipendono molto dall’hosting scelto, dal numero di plugin usato e da come viene ottimizzato il sito. I website builder tendono a gestire la maggior parte degli aspetti tecnici per te, quindi i tempi di caricamento e le prestazioni sono generalmente stabili, ma potrebbero non essere ottimali per siti più complessi o con un elevato traffico.

: le prestazioni di un sito WordPress dipendono molto dall’hosting scelto, dal numero di plugin usato e da come viene ottimizzato il sito. I website builder tendono a gestire la maggior parte degli aspetti tecnici per te, quindi i tempi di caricamento e le prestazioni sono generalmente stabili, ma potrebbero non essere ottimali per siti più complessi o con un elevato traffico. Costi : WordPress in sé è gratuito, ma vanno considerare i costi dell’hosting, dei plugin premium e dei temi a pagamento. Con i website builder, di solito si paga un abbonamento mensile che include tutto, dall’hosting agli aggiornamenti.

: WordPress in sé è gratuito, ma vanno considerare i costi dell’hosting, dei plugin premium e dei temi a pagamento. Con i website builder, di solito si paga un abbonamento mensile che include tutto, dall’hosting agli aggiornamenti. Supporto : i website builder di solito offrono supporto clienti diretto tramite chat, email o telefono, rendendo facile ottenere aiuto in caso di problemi. WordPress, essendo open source, non ha un supporto ufficiale, ma installandolo tramite servizi di hosting si ha a disposizione il supporto previsto dal piano di abbonamento.

: i website builder di solito offrono supporto clienti diretto tramite chat, email o telefono, rendendo facile ottenere aiuto in caso di problemi. WordPress, essendo open source, non ha un supporto ufficiale, ma installandolo tramite servizi di hosting si ha a disposizione il supporto previsto dal piano di abbonamento. Integrazioni : WordPress vince nettamente in termini di integrazioni. Si possono installare plugin per quasi qualsiasi tipo di funzionalità, inclusi e-commerce, SEO avanzato, strumenti di marketing e integrazioni con social media e CRM. I website builder offrono integrazioni limitate rispetto a WordPress.

: WordPress vince nettamente in termini di integrazioni. Si possono installare plugin per quasi qualsiasi tipo di funzionalità, inclusi e-commerce, SEO avanzato, strumenti di marketing e integrazioni con social media e CRM. I website builder offrono integrazioni limitate rispetto a WordPress. Qualità dell’hosting : con WordPress, la qualità dell’hosting dipende dal provider scelto. Si può optare per soluzioni di hosting condiviso, VPS, o hosting dedicato a seconda delle tue esigenze. I website builder forniscono hosting incluso nel prezzo, ma non si ha molto controllo su dove e come viene ospitato il proprio sito.

: con WordPress, la qualità dell’hosting dipende dal provider scelto. Si può optare per soluzioni di hosting condiviso, VPS, o hosting dedicato a seconda delle tue esigenze. I website builder forniscono hosting incluso nel prezzo, ma non si ha molto controllo su dove e come viene ospitato il proprio sito. Strumenti AI: negli ultimi tempi, molti website builder hanno introdotto strumenti basati sull’intelligenza artificiale per facilitare la creazione del sito, ad esempio suggerendo layout, migliorando l’ottimizzazione SEO o personalizzando contenuti. WordPress non ha ancora una forte integrazione nativa di strumenti AI, anche se ci sono plugin che iniziano a integrare funzioni di intelligenza artificiale.

Quando usare WordPress

WordPress è la scelta migliore per chi ha bisogno di un sito altamente personalizzabile e scalabile. Se si sta progettando un blog professionale o una rivista online con una frequente produzione di contenuti, WordPress offre una flessibilità che permette di gestire grandi quantità di articoli, ottimizzando la SEO e integrando funzionalità come commenti, moduli di iscrizione e sezioni interattive per gli utenti. In questo contesto, la sua vasta gamma di plugin consente di arricchire il sito con funzioni specifiche come la gestione di mailing list, strumenti di analisi avanzati e ottimizzazione per i social media.

Nel caso in cui volessi lanciare un’attività di e-commerce che richiede funzionalità complesse, come la gestione di migliaia di prodotti, pagamenti internazionali e integrazioni con sistemi di logistica, WordPress con WooCommerce è l’opzione perfetta. Permette di personalizzare ogni aspetto del negozio online, dagli sconti personalizzati ai sistemi di membership, offrendo una vasta gamma di plugin per gestire inventari, spedizioni e pagamenti. A differenza dei website builder, si può ottimizzare ogni fase del processo di acquisto per adattarlo alle esigenze specifiche del tuo business.

Un altro scenario in cui WordPress brilla è quando si ha un progetto che richiede un alto grado di controllo sulla struttura tecnica del sito. Ad esempio, se si sta lavorando a un portale per un ente pubblico o una grande azienda, la possibilità di ottimizzare le performance, gestire permessi utente complessi e avere il pieno controllo sul server è essenziale. Con WordPress, si possono configurare l’hosting, la sicurezza, i backup e gestire il sito in modo autonomo o con l’aiuto di sviluppatori, senza i limiti imposti da piattaforme chiuse.

Quando usare website builder

Nel caso di un imprenditore o una piccola azienda che desidera creare un sito web per promuovere rapidamente il proprio business senza investire troppo tempo o denaro, un website builder può essere perfetto. Con Hostinger, ad esempio, si può ottenere un design personalizzato utilizzando i modelli preimpostati che possono essere adattati con facilità alle proprie esigenze.

Un altro scenario in cui un website builder è la scelta migliore è quando si ha bisogno di un portfolio personale per mostrare il proprio lavoro. Per esempio, designer o fotografi che desiderano mettere in mostra i propri progetti in modo visivamente accattivante, i website builder permettono di creare un sito con layout eleganti e ottimizzati per immagini in alta risoluzione, tutto senza dover affrontare la complessità tecnica che spesso accompagna le piattaforme come WordPress.

Inoltre, un website builder è utile per chi ha bisogno di una soluzione rapida e di facile manutenzione, come una landing page temporanea o un sito per promuovere un evento. Ad esempio, se si deve lanciare una campagna di marketing per un prodotto o un servizio specifico, si può utilizzare Hostinger per creare una pagina accattivante con funzionalità di raccolta di contatti, tutto gestito con pochi clic.

Conclusione

In questa guida abbiamo esplorato le principali differenze tra i website builder e WordPress, aiutando a capire quando ciascuna soluzione risulta più adatta in base alle specifiche esigenze del progetto. I website builder, come Hostinger, si rivelano la scelta migliore per chi cerca facilità d’uso, tempi rapidi di realizzazione e un pacchetto completo che include hosting e supporto. Sono perfetti per imprenditori, piccole attività locali, freelance e chiunque voglia creare un sito web senza dover affrontare complessità tecniche.

D’altra parte, WordPress eccelle quando si necessita di una personalizzazione avanzata, flessibilità e scalabilità. È la soluzione ideale per progetti più complessi come blog professionali, siti di e-commerce, piattaforme di corsi online o portali aziendali che richiedono un controllo dettagliato su ogni aspetto tecnico e funzionale del sito. Sebbene richieda più competenze e gestione tecnica, offre una piattaforma robusta e versatile per chi ha bisogno di un sito su misura, adatto a progetti a lungo termine.

La scelta tra un website builder e WordPress dipende quindi dall’equilibrio tra facilità, velocità e personalizzazione che si desidera per il proprio progetto online.

Domande frequenti sul confronto tra Website builder e WordPress Posso utilizzare WordPress con qualsiasi hosting? Sì, si può utilizzare WordPress con qualsiasi provider di hosting, purché supporti PHP e MySQL, i requisiti tecnici fondamentali per far funzionare la piattaforma. Molti servizi di hosting offrono piani ottimizzati specificamente per WordPress. Quale website builder usare per un ecommerce? Hostinger è una delle migliori soluzioni come website builder Per realizzare un eCommerce. Offre un’interfaccia intuitiva, integrazioni con i principali sistemi di pagamento e ottime prestazioni grazie all’hosting di alta qualità. Inoltre, include strumenti per la gestione dell’inventario e del marketing, rendendolo ideale per creare e gestire facilmente un negozio online.