Hosting più Veloci a Confronto: Classifica 2024

Pietro Bruno Pubblicato il 11 apr 2024

Un hosting veloce, stabile e affidabile è la principale soluzione da considerare per un progetto online. I vantaggi apportati dai provider coinvolgono anche altri aspetti e in questo articolo abbiamo valutato le migliori opzioni per WordPress, blog ed e-commerce. Vi sono numerose aziende, infatti, che offrono delle soluzioni veloci ed efficienti per qualsiasi tipologia di sito web.

La creazione di un sito web veloce è un’attività che serve ad agevolare l’accesso ai contenuti pubblicati, e a garantire una soddisfacente user experience. Perché la velocità è importante? Il motivo è semplice: gli utenti vogliono visualizzare testi, immagini e video nel minor tempo possibile. La rapidità con cui vengono caricate le pagine web determina anche il posizionamento di un sito tra i risultati del motore di ricerca.

L’individuazione degli hosting più veloci richiede un’analisi accurata dei fattori indispensabili per un’eccellente performance online: un compito difficile per gli utenti che vogliono ottimizzare le prestazioni di un sito web, ma che non possiedono le competenze o le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo prefissato. Per supportare qualsiasi scelta e fornire delle valide informazioni, abbiamo individuato quelli che riteniamo essere i provider più veloci del 2023.

Hosting più veloci: confronto sintetico

La realizzazione di questo elenco ha richiesto l’analisi di caratteristiche tecniche, prestazioni e piani tariffari. Le informazioni sono state utilizzate per confrontare i risultati e individuare i servizi di hosting veloci, funzionali e convenienti, riassunti nella tabella sottostante.

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo mensile Hostinger Caratteristiche: Fino a 200 GB di spazio

Database mySQL illimitati

Backup giornaliero

Traffico illimitato

Certificato SSL

Pannello hPanel e cPanel

Cloudflare security Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 2,99€ + IVA Vedi l'offerta Recensione Siteground Caratteristiche: Fino a 40 GB di spazio

Database mySQL illimitati

Account email illimitati

Fino a 400k visite mensili

Backup giornalieri

Certificato SSL Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 2,99€ + IVA Vedi l'offerta Recensione ServerPlan Caratteristiche: Fino a 200 GB di spazio

Fino a 150 db MySQL

Fino a 100 account email

Traffico illimitato

Backup giornaliero

Certificato SSL Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 2,16€ + IVA Vedi l'offerta Recensione Keliweb Caratteristiche: Fino a 100GB di spazio

Database illimitati

Traffico illimitato

Backup Plus

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 3,74€ + IVA Vedi l'offerta Recensione Vhosting Caratteristiche: Fino a 75GB di spazio

Database illimitati

Backup automatico

Traffico illimitato

Certificato SSL gratuito

Pannello cPanel Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 2,16€ + IVA Vedi l'offerta Recensione

Top 6 hosting per velocità: i prezzi e performance

La valutazione che viene svolta per supportare la scelta del miglior servizio di hosting in termini di velocità richiede una breve considerazione. In realtà non si può stabilire l’hosting più veloce in modo assoluto, perché ogni tipo di sito web possiede delle caratteristiche uniche e peculiari. In base alle differenti necessità e agli obiettivi perseguiti si possono prendere in considerazione le diverse opzioni dedicate ai gestori di blog, e-commerce e CMS.

Un hosting veloce può fare la differenza e apportare i seguenti benefici:

potenziare il ranking nel motore di ricerca;

velocizzare l’accesso ai contenuti delle pagine web;

semplificare l’utilizzo del sito durante la navigazione.

Questi vantaggi rappresentano una vera e propria risorsa per gli utenti che pretendono delle prestazioni eccellenti. L’elenco, infatti, è stato elaborato sia per i professionisti che per i principianti alle prese con un sito web per finalità economiche o ricreative.

1. Hostinger

Hostinger 4.8 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 200 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratuito 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Migrazione sito web automatica: ✔️ 👨‍💻 Larghezza di banda: illimitata 💿 Database: MySQL illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 75% Vedi l'offerta

La società lituana rientra a pieno titolo tra i migliori provider di hosting rapidi per differenti categorie di siti web. Le notevoli tempistiche di uptime riducono i disagi provocati dalla disconnessione col database e dalla sospensione temporanea dei servizi online. La larghezza di banda, inoltre, può essere implementata per soddisfare le numerose esigenze degli utenti in base al piano tariffario prescelto per un hosting adatto sia per WordPress che per un e-commerce.

Questo servizio di hosting comprende anche un elevato livello di sicurezza e una maggiore protezione dalle minacce informatiche. Il certificato SSL Let’s Encrypt attesta tutto l’impegno profuso per incrementare le difese dagli attacchi DDoS. Non a caso, Hostinger è una delle migliori opzioni disponibili per chi vuole ottimizzare un’attività online.

Gli strumenti messi a disposizione dall’hosting WordPress valorizzano le potenzialità del CMS e agevolano la pubblicazione dei contenuti. Col supporto del costruttore di siti Zyro e delle funzionalità avanzate, anche gli inesperti possono sviluppare un progetto online.

Ecco il piano tariffario, con IVA esclusa, di Hostinger:

Premium : piano adatto ai siti web personali con un costo mensile pari a 2,99€;

: piano adatto ai siti web personali con un costo mensile pari a 2,99€; Business : piano da 3,99€ al mese dedicato alle piccole imprese che cercano un hosting e-commerce veloce ed efficace;

: piano da 3,99€ al mese dedicato alle piccole imprese che cercano un hosting e-commerce veloce ed efficace; Cloud Startup: pacchetto completo per un hosting WordPress con funzioni avanzate e applicazioni di intelligenza artificiale al costo di 9,99€ al mese.

Pro Semplice da gestire, anche per principianti

Rimborso garantito entro 30 giorni

Risorse per aumentare velocità hosting Contro Domini gratuiti limitati

Assistenza telefonica carente

2. SiteGround

SiteGround 4.6 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 40 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Sistema anti-hacking e anti spam: ✔️ 💫 Trasferimento dati: illimitato 👨‍💻 Accesso SSH e SFTP: gratis 💿 Database: MySQL illimitati 📱 Pannello di controllo: Site Tools 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’80% Vedi l'offerta

L’innovativo progetto ideato da un gruppo di studenti bulgari è divenuto, in meno di 20 anni, un punto di riferimento tra gli hosting veloci in circolazione. La rapidità di caricamento e l’assistenza tecnica hanno alimentato la crescente popolarità di SiteGround in tutto il mondo. Un riconoscimento dovuto anche all’hosting WordPress veloce che soddisfa esigenze differenti con piani funzionali ed efficienti.

Il servizio hosting per WordPress è stato sviluppato per semplificare il lavoro degli utenti alle prese con un sito web. Il principale artefice di queste prestazioni è la site builder Weebly, che agevola la collocazione dei contenuti tramite un’interfaccia facile da configurare e utilizzare. Le notevoli performance dell’hosting sono riconducibili anche ai dischi SSD e all’apposito sistema di catching.

Tutti gli account vengono isolati per innalzare i livelli di sicurezza senza compromettere il rendimento dell’hosting. La protezione del sito da qualsiasi tentativo di hacking viene rinforzata con l’autenticazione a 2 fattori e i protocolli SSH. Il back end intuitivo, l’interfaccia personalizzabile e le funzioni integrate completano l’offerta destinata agli utenti meno esperti che vogliono aumentare la velocità dell’hosting.

Ecco il piano tariffario, IVA esclusa, di SiteGround:

StartUp : tariffa base da 2,99€ al mese con dominio gratuito e 10 GB di spazio sul disco;

: tariffa base da 2,99€ al mese con dominio gratuito e 10 GB di spazio sul disco; GrowBig : piano per hosting WordPress da 5,49€ al mese;

: piano per hosting WordPress da 5,49€ al mese; GoGeek: l’opzione con backup avanzato e la cache dinamica da 8,49€ al mese.

Pro Elevate tempistiche di uptime

Assistenza clienti 24/7 con un supporto tecnico tra i più efficienti

Traffico illimitato Contro Database limitati

ll rinnovo dei piani è abbastanza oneroso

3. ServerPlan

ServerPlan 4.4 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 200 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Bitninja e anti malware: ✔️ 🔐 Traffico illimitato e Accesso SSH: ✔️ 👨‍💻 Dominio incluso: 1 gratis per sempre 💿 Database: fino a 50 db Mysql 📱 Pannello di controllo: cPanel + EasyAPP 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

ServerPlan è un hosting Made in Italy che si distingue dalla concorrenza per il vantaggioso rapporto qualità-prezzo. Questa valida alternativa propone un Cloud Hosting innovativo che ottimizza la gestione dei dati, delle fatture elettroniche e del traffico email. Il servizio include anche un server personale SMTP che può essere utilizzato per coordinare la posta e sfruttare le potenzialità dell’hosting e-commerce veloce.

Le sue configurazioni garantiscono prestazioni eccellenti e la connessione da 1 Gbps soddisfa qualsiasi necessità di banda. Ogni server possiede le caratteristiche tecniche indispensabili per un hosting riservato alle piccole e medie imprese. Il servizio, inoltre, copre anche le esigenze delle piattaforme dedicate al gaming e alla ricerca di lavoro.

L’hosting italiano più veloce dispone anche di un sistema di protezione che comprende Firewall hardware e un rilevatore automatico di malware. Non a caso, lo strumento Server Managed è stato progettato per ridurre le vulnerabilità del sistema operativo e affrancare l’utente da numerose responsabilità.

Ecco il piano tariffario, IVA esclusa, di Serverplan per quanto riguarda gli hosting WordPress:

StarterKit : proposta annuale da 26€ con dominio e 5 GB di spazio SSD;

: proposta annuale da 26€ con dominio e 5 GB di spazio SSD; StartUp : piano annuale da 53,20€ con traffico illimitato e 20 GB di spazio SSD;

: piano annuale da 53,20€ con traffico illimitato e 20 GB di spazio SSD; Enterprise : pacchetto annuale da 142€ per 100 GB di spazio SSD;

: pacchetto annuale da 142€ per 100 GB di spazio SSD; Enterprise Plus: proposta annuale da 115€ per 200 GB di spazio, traffico illimitato e 1 dominio gratis per sempre.

Pro Supporto e assistenza in italiano

Performance superiori con server condivisi

Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro Storage inferiore per i piani economici

Non ha molte estensioni per i domini

4. Keliweb

Keliweb 4.4 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 150 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Antivirus e antimalware: ✔️ 🔐 Dominio Incluso: ✔️ 👨‍💻 Traffico mensile: illimitato 💿 Database: MySQL, phpMyAdmin da 1 fino a illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 15 giorni Vedi l'offerta

L’offerta variegata, dinamica e funzionale contraddistingue questo hosting italiano dalla concorrenza. Keliweb è un provider particolarmente indicato sia per le attività imprenditoriali che per i principianti che non hanno delle esigenze specifiche. Questa versatilità alimenta la pianificazione di soluzioni entry-level e high-end.

I requisiti tecnici rendono Keliweb una valida opzione anche per gli utenti che hanno bisogno di un hosting veloce per WordPress. Le tempistiche di risposta, l’uptime e l’efficienza del supporto tecnico garantiscono delle notevoli prestazioni. Nei piani tariffari viene incluso anche il certificato SSL Let’s Encrypt e un sistema di protezione SiteLock contro malware e attacchi DDoS.

Nel piano è compreso anche il software SitePad che può essere utilizzato per creare un sito internet tramite l’interfaccia Drag&Drop. Staging, invece, è una funzione di hosting WordPress che consente la visualizzazione degli aggiornamenti e delle modifiche apportate prima della pubblicazione online.

Ecco il piano tariffario, IVA esclusa, di Keliweb:

KeliUser : ideato per il lancio di un nuovo progetto al prezzo di 29,90€ all’anno (ora in promo a 9,99€);

: ideato per il lancio di un nuovo progetto al prezzo di 29,90€ all’anno (ora in promo a 9,99€); KeliPro : piano con hosting WordPress che ottimizza le funzioni del CMS per un costo annuale pari a 49,90€;

: piano con hosting WordPress che ottimizza le funzioni del CMS per un costo annuale pari a 49,90€; KeliCMS : offerta con strumenti avanzati, caselle di posta e database illimitati per 74,90€ all’anno;

: offerta con strumenti avanzati, caselle di posta e database illimitati per 74,90€ all’anno; KeliTOP: servizio hosting per WordPress indirizzato ai gestori di più siti web con una tariffa annuale da 229,90€.

Pro Servizi di hosting per Windows e Linux

Configurazione intuitiva

Notevoli prestazioni anche sull'e-commerce Contro Costi elevati rispetto alla concorrenza

Supporto tecnico specialistico non adatto a utenti poco esperti

5. VHosting

VHosting 4.3 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: da 4 GB fino a 480 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Accesso SSH: ✔️ 👨‍💻 Dominio: 1 gratuito (.it – .eu) 💿 Database: illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel, Plesk 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: da 30 a 60 giorni (in base al piano scelto) Vedi l'offerta

È un provider italiano che ha riscosso un considerevole successo, grazie alle prestazioni elevate nonostante prezzi contenuti e tariffe vantaggiose. Per aumentare la velocità dell’hosting i server sfruttano l’innovativo protocollo di trasferimento NVMe che migliora l’accesso ai dati dagli appositi dispositivi di storage. Anche lo spazio da 20 GB e il programma di backup automatico contribuiscono alle performance che rendono questo servizio un hosting più veloce rispetto alla media nazionale.

Gli utenti che non possiedono delle competenze specifiche in materia di programmazione possono ricorrere al piano hosting WordPress veloce per accedere agli strumenti che agevolano l’utilizzo del CMS. Una preziosa opportunità per chi vuole realizzare un sito web col supporto di un pannello di controllo semplice e intuitivo. Per questo, VHosting rientra a pieno titolo tra i servizi recensiti per gli utenti alla ricerca del miglior hosting italiano veloce.

Le caselle email illimitate e la velocità di caricamento rappresentano altre risorse indispensabili per un hosting WordPress. Una notevole importanza viene riservata anche alla sicurezza online tramite i certificati SSL compresi in tutti i piani tariffari. Per innalzare i livelli di protezione si possono richiedere anche degli strumenti aggiuntivi come il Firewall Anti Hack e il sistema antispam.

Ecco il piano tariffario, con IVA esclusa, di VHosting:

Low Cost : da 4 a 35 GB di spazio disponibile per 26€ all’anno;

: da 4 a 35 GB di spazio disponibile per 26€ all’anno; WordPress : il piano per WordPress include anche il backup automatico e da 30 a 55 GB su SSD NVMe per 45€ all’anno;

: il piano per WordPress include anche il backup automatico e da 30 a 55 GB su SSD NVMe per 45€ all’anno; Professionale : questa tariffa estende lo spazio da 60 a 90 GB e il numero di domini al costo di 150€ all’anno;

: questa tariffa estende lo spazio da 60 a 90 GB e il numero di domini al costo di 150€ all’anno; Cloud VPS Managed: da 20 domini ospitabili e fino a 480 GB per 65€ mensili.

Pro Certificazione gratuita SSL

Assistenza tecnica professionale

Backup automatici e giornalieri Contro Traduzioni incomplete

Standard insufficienti per gli utenti non italiani

6. Bluehost

Questo provider è la principale opzione per gli utenti che vogliono gestire il proprio sito con un hosting per WordPress. Bluehost propone dei servizi destinati a diverse categorie di progetti online che richiedono delle risorse per aumentare la velocità dell’hosting. Il considerevole numero di domini registrati nel corso degli anni evidenzia il successo ottenuto da questo provider in un settore estremamente competitivo.

Le soluzioni versatili e funzionali caratterizzano questo servizio: i 30 giorni di prova gratuita con Microsoft Email, ad esempio, rappresentano una gradita opportunità per chi vuole testare l’efficienza del provider. Le prestazioni, inoltre, sono particolarmente convincenti per un hosting grazie all’elevato uptime e alla considerevole capacità di ripristino in seguito al down.

Bluehost propone un’interfaccia semplice e immediata che viene integrata nelle differenti guide introduttive inviate agli utenti nei 5 giorni successivi all’iscrizione. Questo materiale informativo descrive le potenzialità e le principali funzioni del provider.

Ecco il piano tariffario, IVA esclusa, di Bluehost:

Basic : riservato agli utenti che hanno un sito personale con una tariffa mensile di 3,64€;

: riservato agli utenti che hanno un sito personale con una tariffa mensile di 3,64€; Choice Plus : piano che può soddisfare diverse necessità al costo di 5,94€ al mese;

: piano che può soddisfare diverse necessità al costo di 5,94€ al mese; Online Store : offerta concepita per i gestori di un’attività online che propone un hosting e-commerce al prezzo di 10,09€ al mese;

: offerta concepita per i gestori di un’attività online che propone un hosting e-commerce al prezzo di 10,09€ al mese; Cloud: piano che prevede fino a 50 siti ospitabili per €29,99 al mese.

Pro Appropriato come hosting per WordPress

Flessibilità nella gestione degli upgrade

Dominio gratuito Contro Le tariffe aumentano con i rinnovi

Molti utenti lamentano un'assistenza inadeguata

Gli hosting più veloci per WordPress

I CMS sono degli strumenti informatici che vengono installati su un determinato server per assistere gli utenti che gestiscono dei siti web. Questi software semplificano numerose funzioni che qualche anno fa richiedevano il lavoro di un web master esperto: sono una vera e propria risorsa per chi è alle prime armi.

WordPress è il principale CMS per blog, portali ed e-commerce a livello globale. Viene aggiornato in modo costante e propone numerose funzioni che si adeguano perfettamente alle caratteristiche di un hosting veloce. Gran parte di questo successo è riconducibile anche alla capacità di ottimizzazione SEO, che garantisce una maggiore visibilità ai contenuti diffusi online.

Per lanciare un sito web e ottenere dei buoni risultati si possono sfruttare le risorse di un apposito servizio di hosting per WordPress. Ci sono molte alternative che si possono prendere in considerazione in base alle esigenze, agli obiettivi prefissati e al budget disponibile. Ogni soluzione può apportare diversi benefici e nel prossimo paragrafo valuteremo le caratteristiche degli hosting rapidi più indicati per WordPress nel 2023.

1. A2Hosting

A2Hosting 4.3 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: da 100GB a illimitato ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Firewall: ✔️ 🔐 Accesso SSH e Rsync: ✔️ 👨‍💻 Migrazione sito web automatica: ✔️ 💿 Database: MySQL, MariaDB da 5 a illimitati 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

È un provider di hosting che propone soluzioni versatili e affidabili per diversi CMS. A2Hosting, infatti, viene adottato anche per la gestione di progetti online con Drupal, OpenCart, Joomla e Magento. Questa versatilità agevola la ricerca del CMS più adeguato alle necessità di un determinato sito web e può essere utilizzata anche per aumentare la velocità dell’hosting.

A2Hosting mette a disposizione dei propri utenti una considerevole capacità di storage in base al piano tariffario prescelto per un hosting più veloce. Gli altri vantaggi riguardano la rapidità di caricamento delle pagine web e l’efficienza dell’uptime che determinano una gradevole user experience.

Un hosting WordPress veloce deve assicurare anche degli elevati standard di sicurezza e in questo caso gli utenti possono fare affidamento sull’autenticazione a due fattori per prevenire un eventuale minaccia informatica. Il prezzo di partenza più contenuto e la disponibilità illimitata delle caselle di posta elettronica hanno contribuito, infine, alla rapida affermazione di questo provider tra gli hosting rapidi.

Ecco il piano tariffario di A2Hosting per WordPress:

Startup : offerta di base con 100 GB di spazio web su SSD per un costo mensile di 2,78€;

: offerta di base con 100 GB di spazio web su SSD per un costo mensile di 2,78€; Drive : la proposta prevede storage e database illimitati al costo di 5,57€ al mese;

: la proposta prevede storage e database illimitati al costo di 5,57€ al mese; Run : offre un vantaggioso rapporto qualità-prezzo e una tariffa mensile di 11,14€ al mese;

: offre un vantaggioso rapporto qualità-prezzo e una tariffa mensile di 11,14€ al mese; Jump: 5 siti ospitabili e 250 GB di spazio per 17,64€ al mese.

Pro Spazio web ospitato su NVMe

Caselle mail illimitate Contro Disponibile solo in lingua inglese

Configurazione piuttosto complessa

2. Netsons

Netsons 4.3 Recensione 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 1 Tera ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratis 🧱 Antivirus and antimalware: ✔️ 💫 Traffico: illimitato 👨‍💻 Linguaggi disponibili: PHP, CGI, Ruby On Rails, Python, Node.js 💿 Database: MariaDB / MySQL fino a 100 (10 GB ciascuna) 📱 Pannello di controllo: cPanel 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

Nel mercato italiano questo provider è divenuto il principale punto di riferimento per la creazione di siti web. Netsons propone diverse risorse Cloud Server e numerosi servizi IT che integrano le rinomate soluzioni di hosting. Gli utenti possono sfruttare anche un pacchetto gratuito per testare e valutare le prestazioni.

Netsons propone due tipologie differenti di hosting per WordPress ed entrambe le soluzioni garantiscono l’accesso a un numero variabile di caselle mail in base alle risorse SSD impiegate. Si può mandare un sito online con pochi e semplici passaggi. Per gli utenti meno esperti vi sono anche delle pratiche guide per l’impostazione dell’hosting.

La scelta del CMS da installare non è vincolata al piano tariffario e chi desidera un hosting veloce per WordPress può sfruttare questa possibilità per il proprio progetto digitale. Per qualsiasi problema o inconveniente si può contattare il servizio di assistenza che fornisce supporto tecnico tramite chat, mail e un’apposita linea telefonica.

Ecco il piano tariffario, IVA esclusa, di Netsons:

Hosting Web 10 : tariffa base con uno spazio web di 10 GB al prezzo di 2,42€ al mese;

: tariffa base con uno spazio web di 10 GB al prezzo di 2,42€ al mese; Hosting Web 100 : piano ideato per gli imprenditori che devono creare un sito con un servizio hosting e-commerce veloce al costo mensile di 3,41€;

: piano ideato per gli imprenditori che devono creare un sito con un servizio hosting e-commerce veloce al costo mensile di 3,41€; Hosting Web 500 : 500 GB di spazio web e 50 caselle mail da 7,52€ al mese;

: 500 GB di spazio web e 50 caselle mail da 7,52€ al mese; Hosting Web 1.000: 1.000 GB di spazio e 100 caselle email da 15,32€ al mese.

Pro Traffico illimitato in tutti i piani

Sistema di protezione Servizi IT inclusi

Certificato SSL Let's Encrypt gratuito

Garanzia di rimborso entro 30 giorni Contro Tool parziale per l’installazione

Non è previsto supporto per la migrazione

Assistenza lenta nella risoluzione dei problemi

3. Wp Engine

Wp Engine propone numerose funzioni innovative che supportano il lavoro durante le fasi di pianificazione, lancio e gestione di un progetto online.

Le performance conseguite da Wp Engine testimoniano l’estrema cura riversata nello sviluppo di un’infrastruttura adeguata e di qualità. Il risultato è un hosting WordPress con una notevole larghezza di banda e un’efficiente capacità di storage. Questo provider, inoltre, consente a qualsiasi persona di interfacciarsi senza troppi problemi con la gestione dell’hosting.

Ecco il piano tariffario di Wp Engine per un hosting WordPress:

Essential : piano di base da 18,59€ al mese che si adatta perfettamente alle esigenze degli utenti con meno pretese;

: piano di base da 18,59€ al mese che si adatta perfettamente alle esigenze degli utenti con meno pretese; Core : piano adatto ad aziende in crescita che cercano prestazioni ottimizzate con una tariffa mensile da 371,80€;

: piano adatto ad aziende in crescita che cercano prestazioni ottimizzate con una tariffa mensile da 371,80€; Enterprise: opzione appropriata per prestazioni, scalabilità e sicurezza di livello aziendale per siti “mission-critical” al costo di 1858,98€ al mese.

Pro Flessibilità dei piani tariffari

Aggiornamenti e backup automatici

Garanzia soddisfatti o rimborsati a 60 giorni Contro Assenza di servizi webmail

Assistenza solo in inglese

Non si possono usare plugin e temi specifici

Come scegliere un hosting rapido?

La velocità è un requisito indispensabile per un sito web che deve soddisfare le aspettative degli utenti e i parametri di Google. Quando il caricamento delle pagine richiede troppo tempo l’esperienza di navigazione viene penalizzata con evidenti ripercussioni sul traffico organico e sul posizionamento nel motore di ricerca. Un hosting veloce apporta diversi vantaggi e rappresenta la principale soluzione per la valorizzazione di un progetto online.

Infatti, le prestazioni scadenti influenzano i risultati e riducono i tassi di conversione. Per migliorare le performance si devono prendere in considerazione tutti gli elementi che ottimizzano l’user experience e possono aumentare la velocità dell’hosting. In questo caso, Google utilizza i parametri Core Web Vitals: si tratta di un insieme di metriche di prestazione web per valutare l’esperienza di utilizzo di un sito. Queste metriche si concentrano sulla velocità di caricamento, la reattività e la stabilità visiva delle pagine web: Google ritiene che fornire un’esperienza utente positiva sotto questi aspetti sia cruciale per garantire che gli utenti possano interagire facilmente con i contenuti online.

First Imput Delay (FID)

Il First Imput Delay (ritardo prima interazione) viene utilizzato per determinare l’interattività e la velocità di caricamento di una pagina web. È un fattore di ranking e rientra tra i principali Core Web Vitals utilizzati da Google per monitorare l’esperienza dell’utente. I tentativi intrapresi per interagire con un contenuto che non risponde vengono analizzati per migliorare le prestazioni e supportare lo sviluppo di un hosting performante.

Largest Contentful Paint (LCP)

La visualizzazione degli elementi che hanno delle notevoli dimensioni è un requisito fondamentale per un hosting performante. Questa metrica valuta il tempo con cui vengono caricati i contenuti più grandi da una pagina web e un provider efficace deve agevolare la visualizzazione di testi, immagini o video nel minor tempo possibile. Il Largest Contentful Paint (visualizzazione elemento di maggiori dimensioni) viene utilizzato come parametro perché fornisce delle indicazioni molto utili sulle percezioni elaborate dalle persone in merito alle tempistiche del sito web.

Cumulative Layout Shift (CLS)

La stabilità visiva condiziona l’esperienza di navigazione che deve rispettare determinati standard per risultare piacevole, coinvolgente e appagante. L’obiettivo è evitare il senso di frustrazione generato dall’interruzione improvvisa della lettura o della visione di un contenuto. Il Cumulative Layout Shift (spostamento cumulativo del layout) è l’indicatore che determina la qualità di fruizione di una pagina web e un hosting più veloce elimina qualsiasi spostamento inatteso di un elemento durante il processo di caricamento.

Time To First Byte (TTFB)

Questa metrica (tempo medio per il primo byte) non rientra tra i Core Web Vitals, ma rappresenta un valido indicatore della reattività del server. Il Time To First Byte misura il tempo di configurazione tra una richiesta e la ricezione del primo byte di risposta. Un hosting veloce per WordPress deve ridurre le tempistiche che intercorrono tra la connessione e il download del contenuto.

Disco SSD

La velocità è direttamente proporzionale allo spazio di archiviazione utilizzato dal server web. Un disco SSD incrementa la rapidità di caricamento e, per questo, viene scelto dai provider che offrono delle prestazioni superiori. Un hosting e-commerce veloce sfrutta queste unità di memoria per stimolare la clientela e gli utenti che utilizzano dei dispositivi mobili per fare acquisti online. L’archiviazione delle informazioni e la lettura dei dati richiedono determinate tempistiche che si ripercuotono inevitabilmente sull’esperienza di navigazione. Un hosting più rapido può sfruttare le potenzialità dei dischi SSD per fornire performance elevate e piani all’avanguardia.

Web Server NGINX

Questo software open source svolge diverse mansioni e può essere impiegato come server, media streaming e reverse proxy. La struttura semplificata, l’estrema versatilità e le notevoli prestazioni hanno alimentato la crescente affermazione di Web Server NGINX. Un hosting veloce, infatti, deve fornire rapidamente i contenuti richiesti coinvolgendo il minor numero di risorse disponibili. In pratica, la condivisione di numerose tipologie di file statici garantisce delle tempistiche superiori quando vengono effettuate delle richieste a un hosting più veloce.

Sistemi di cache integrati

Gli utenti che visitano un determinato sito web recuperano dei dati che viaggiano tra vari server prima della visualizzazione finale. Questo processo richiede del tempo e per ridurre l’attesa gli hosting memorizzano le informazioni utilizzate di frequente nella cache. L’operazione di recupero avviene più rapidamente e il server può elaborare le richieste senza particolari problemi. I sistemi di cache integrati migliorano le prestazioni di un hosting e agevolano il recupero dei componenti di una pagina web.

Componenti hardware

Le prestazioni di un hosting vengono influenzate anche dai dispositivi che compongono il server. La scheda madre fornisce un contributo rilevante perché ospita la RAM, il chip BIOS e il gruppo dissipatore. Un altro componente indispensabile per il server è il processore che elabora le informazioni per aumentare la velocità dell’hosting. Il RAID (Redundant Array of Independent Disks) incrementa la capacità di memorizzazione tramite differenti layout di distribuzione. La scheda di accesso remoto, invece, viene installata per gestire i server remoti, creare un’interfaccia e ottimizzare i servizi di un hosting più rapido.

CDN

Una rete per la distribuzione dei contenuti risolve i principali problemi causati da un server congestionato. Non a caso, la CDN viene utilizzata per stabilire una connessione col server più vicino e migliorare il servizio di hosting. La dislocazione delle risorse in aree geografiche differenti accelera la diffusione dei contenuti in base alla posizione dell’utente finale. Si può sfruttare questo meccanismo per eliminare i tempi di attesa e agevolare la fruizione di file complessi.

HTTP/2

La versione aggiornata del protocollo HTTP migliora l’efficienza di internet e rende il servizio hosting più performante. HTTP/2 comprime i dati per consentire l’esecuzione simultanea di vari compiti e ridurre i tempi di caricamento. L’esperienza di navigazione con un hosting veloce diventa più fluida e gli utenti possono visualizzare rapidamente i contenuti di un sito web. Le risorse online vengono ottimizzate per limitare l’impatto della latenza di rete: questo protocollo, infatti, è stato concepito per soddisfare le esigenze emerse con la diffusione dei dispositivi mobili.

Nuove versioni di PHP

Le tempistiche di un hosting vengono condizionate anche dalle versioni più recenti di PHP. Questo linguaggio di scripting viene utilizzato dalla maggior parte dei siti che utilizzano un codice di programmazione lato server. Anche un hosting e-commerce veloce può trarre numerosi benefici dagli aggiornamenti che implementano le funzioni e incrementano la reattività di una pagina web. L’elaborazione dei dati in tempi brevi, infatti, è il principale miglioramento introdotto dall’ultima versione di PHP.

Server in Italia

Un hosting italiano può rivelarsi una scelta vincente per diversi motivi. L’assistenza è il primo vantaggio riservato agli utenti che vogliono risolvere un determinato problema col supporto di un personale esperto e competente. Anche la posizione geografica è una risorsa indispensabile perché la rapidità con cui il server risponde alle richieste influenza l’user experience e determina il posizionamento nel motore di ricerca. Per incrementare le prestazioni e ottenere il massimo rendimento da un hosting per WordPress si può prendere in considerazione anche un provider italiano.

Perché la velocità del servizio hosting è importante?

Un sito web utilizza un hosting veloce per soddisfare le richieste degli utenti che vogliono visualizzare i contenuti senza intoppi o ritardi. I disagi riconducibili all’inefficienza del provider provocano una progressiva riduzione delle visite e un calo nel posizionamento del motore di ricerca. Google, infatti, valuta anche queste tempistiche per determinare il ranking.

I gestori di un dominio che temono queste penalizzazioni cercano degli hosting in grado di migliorare le prestazioni e offrire un’esperienza di navigazione superiore. La velocità dell’hosting può influenzare anche il tasso di conversione che, per molte attività imprenditoriali, rappresenta un requisito indispensabile per la valutazione dei risultati conseguiti dal progetto online.

Con un hosting più rapido si ottengono numerosi benefici riguardanti il sito e l’user experience. Per questo, gli utenti che aprono un’attività in rete preferiscono un servizio di hosting e-commerce veloce per la promozione e la vendita di prodotti o servizi.

I vantaggi più importanti forniti da un hosting rapido riguardano i seguenti parametri:

frequenza di rimbalzo;

permanenza in una pagina web;

traffico di ritorno.

user experience.

Quando si punta sulla velocità si riducono gli abbandoni del sito causati dalla lentezza o dal mancato caricamento di un contenuto: gli utenti che non visualizzano la pagina desiderata entro pochi secondi cercano un’alternativa più fluida e dinamica. La rapidità garantita da un hosting è un requisito che può influenzare positivamente i visitatori e le valutazioni di Google. Per questo, la velocità dell’hosting riveste un ruolo fondamentale nella pianificazione e nella realizzazione di un progetto online.

Riepilogo e conclusioni

Un servizio di hosting per essere veloce deve soddisfare determinate esigenze e aspettative che riguardano l’esperienza di navigazione. Per scegliere il provider più appropriato si devono valutare gli strumenti e le funzionalità destinate al sito web di riferimento. Questi requisiti comprendono la velocità di caricamento delle pagine, il livello di sicurezza, le prestazioni, le tempistiche di uptime e, ovviamente, un rapporto qualità/prezzo bilanciato.

La rapidità è un parametro che apporta numerosi vantaggi e richiede un server efficiente. Un hosting più veloce migliora l’esperienza di navigazione e incrementa il ranking nel motore di ricerca con evidenti benefici in termini di traffico organico e visibilità. Anche la posizione geografica può essere sfruttata con l’adozione di un hosting italiano che elimina qualsiasi problema causato dalle incomprensioni linguistiche.

Domande frequenti sugli hosting più veloci Come aumentare la velocità dell’hosting? Il primo passo da compiere è la scelta di un hosting più veloce, stabile ed efficiente. Poi, è fondamentale ottimizzare le immagini, e abilitare la compressione per ridurre le dimensioni dei file trasferiti tra il server e il browser del visitatore. Bisogna anche implementare la memorizzazione nella cache e minimizzare il codice CSS, JavaScript e HTML. Vanno ridotte anche le richieste HTTP necessarie per caricare una pagina, oltre a monitorare costantemente le prestazioni. Qual è l’hosting più veloce per un e-commerce? Un provider versatile e affidabile rappresenta la soluzione più opportuna per un rivenditore online. Un hosting veloce per e-commerce deve adeguarsi alla categoria del portale prescelto. Per questo, si devono prendere in considerazione solo i piani che forniscono prestazioni elevate e garantiscono un efficace sistema di protezione per i pagamenti. Un hosting italiano più veloce offre anche un servizio di assistenza che supporta il gestore alle prese con un determinato problema.