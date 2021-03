Hosting multidominio: cos'è e i migliori (lista aggiornata)

Quando conviene scegliere un hosting multidominio?

Un hosting multidominio è utile quando dobbiamo gestire più siti web e domini, perchè ne permette la gestione da un singolo pannello di controllo. È possibile quindi acquistando un unico hosting avere più siti web che però sono associati a diversi domini.

L’hosting multidominio dunque consente di gestire diversi nomi a dominio, con relativi siti e servizi, sullo stesso hosting condividendone pannello di controllo e risorse.

Quindi è la miglior scelta da fare quando ad esempio dobbiamo gestire più pagine web collegate ad un progetto. Oppure è utile quando vogliamo vendere non solo una pagina web ma anche il suo accesso e la relativa gestione dell’hosting.

Insomma, un hosting multidominio è una soluzione che vi permette anche di guadagnare.

I migliori Hosting 2021

Abbiamo analizzato molti servizi Hosting confrontando velocità e performance, la localizzazione geografica dei server, l’assistenza e i prezzi, qui elenchiamo i migliori Hosting 2021 che offre il mercato.

I migliori hosting multidominio 2021

Fra poco vedremo nel dettaglio la nostra selezione sui migliori hosting multidominio di questo 2021. Selezionare i migliori in questo campo non è semplice dato che di hosting multidominio ce ne sono davvero tanti. Ciò che dobbiamo per forza sottolineare è che non tutti sono sicuri ed affidabili.

Lo sappiamo, la stessa cosa ve l’abbiamo detta settimana scorsa nella guida relativa ai migliori hosting cloud, proprio per questo ve lo ribadiamo. Anche quando si tratta di hosting multidominio è importante scegliere tenendo conto di tutti i fattori.

Nei prossimi paragrafi vedremo uno ad uno gli hosting multidominio di questo 2021 che secondo noi vale la pena scegliere.

Siteground

Questa azienda di hosting non ha bisogno di presentazioni, propone servizi tra i più acquistati dai vari clienti che necessitano di avere una soluzione per i loro siti web.

Esistono tre piani di hosting che dipendono dalle varie esigenze. StartUp è il primo ed è anche il più economico dei tre. Questo piano però può ospitare solo 1 sito quindi non è dedicato a chi sta cercando un piano con hosting multidominio. Il primo piano è disponibile a partire da 5,99 euro mensili più IVA ed include 10GB di spazio web.

Il secondo, GrowBig, è acquistabile a soli 9,99 euro al mese e può ospitare un numero indefinito di siti web. L’unica limitazione che troviamo è sullo spazio web che ammonta a 20GB. L’ultimo piano prende il nome di GoGeek ed è il più completo dei tre. GoGeek è dotato di una capienza di spazio web che si aggira attorno ai 40GB. Il seguente pacchetto è acquistabile sul sito a partire da 13,99€ mensili.

>> Controlla le offerte di Siteground

Netsons

Netsons offre due soluzioni dedicate per avere un hosting multidominio. Il primo piano Hosting Web 500 permette di gestire fino a 5 siti web con 500GB dedicati di spazio web. Il pacchetto, inoltre, offre 50 caselle email e 50 database MariaDB / MySQL. Questa versione è disponibile sul sito dell’hosting a partire da 6,84€ al mese iva esclusa.

Il secondo pacchetto è invece suggerito per chi ha la necessità di gestire 20 domini aggiuntivi. Hosting Web 1000 mette a disposizione 1000GB di spazio web oltre a 100 caselle email e 100 database MariaDB / MySQL. Hosting Web 1000 è acquistabile a 13,93 euro al mese sempre iva esclusa.

>> Verifica le offerte di Netsons

GoDaddy

Questo hosting offre due soluzioni con multidominio. Nello specifico, sono presenti due pacchetti nel sito web di GoDaddy molto interessanti per quanto concerne il rapporto qualità prezzo. Deluxe, il primo dei due, offre spazio web illimitato ed anche la possibilità di ospitare e gestire siti web illimitati. Questo pacchetto è acquistabile a 6,09 euro mensili con il 50% di sconto già applicato. La variante Ultimate, invece, offre una CPU più veloce ed è dedicata per i siti che richiedono molto traffico. Anche in questo pacchetto lo spazio web è illimitato, inoltre anche il numero di siti ospitabili è senza limiti. Ultimate, invece, è disponibile a 9,75 euro al mese con il 52% di sconto.

>> Vai al listino di GoDaddy

Keliweb

Questo servizio di hosting offre delle soluzioni reseller pensate quindi per la rivendita dei vai domini. I vari pacchetti di questo hosting partono da 19,90€ al mese e possono arrivare alla cifra massima di 79,90 euro mensili.

Il disco SSD utilizzato per lo spazio web per il pacchetto Member offre ben 50GB di spazio. L’Advanced invece mette a disposizione 100GB, Value che è anche il più venduto dispone di 150GB, mentre, il più costoso e completo, Premium, ha 200GB di base per lo spazio web.

Tutti i piani di Keliweb sono basati sul sistema operativo Linux e prevedono traffico mensile illimitato. Inoltre, tutte le varianti hanno il certificato SSL incluso.

>> Controlla il listino di Keliweb

OVH

OVH offre pacchetti ottimizzati per i vari CMS più usati per gestire il proprio sito web. Stiamo parlando di WordPress, Prestashop, Joomla e Drupal. Esistono 4 soluzioni a seconda delle proprie esigenze e tutte sono compatibili con il multidominio. Il primo pacchetto Personale è il piano base ottimizzato per WordPress compatibile con 5 multisiti consigliati. Lo spazio web è pari a 100GB, mentre, il prezzo di 1,99 euro al mese più IVA.

Il secondo piano, Pro, fa parte della linea Hosting Business ed è quindi pensata per pagine web professionali. Questa versione è attualmente disponibile con uno sconto del 20%, il suo prezzo mensile ammonta quindi a 4€. Lo spazio web, invece, è di 250GB. Il piano Performance invece parte da 9,99 euro al mese con 2GB di RAM. Sono disponibili anche altre due versioni, una con 4GB di RAM venduta a 18,99 euro al mese e l’altra con 6GB acquistabile a 26,99 euro mensili.

Il terzo pacchetto è pensato invece per gli sviluppatori ed è disponibile sempre in tre versioni. La prima con 2GB di RAM è disponibile a 9,99€ al mese, la seconda, invece, gode di 4GB di RAM ed è acquistabile a 18,99 euro mensili, mentre, l’ultimo pacchetto viene venduto a 33,99€ mensili con 8GB di memoria RAM.

>> Verifica le offerte di OVH Cloud

Vhosting

Anche questo hosting offre diverse soluzioni ottimizzate per i vari CMS più conosciuti in circolazione. Ad esempio, il pacchetto consigliato per WordPress offre la possibilità di ospitare domini illimitati. Questo piano è disponibile a partire da 155 euro annui nella versione Argento con 50GB di spazio web, mentre, per la variante Oro è acquistabile a 269€ all’anno e dispone di 100GB per lo spazio web.

Il secondo hosting multidominio è pensato per il CMS Prestashop, questo offre invece fino a 3 domini ospitabili e viene venduto a 30 euro all’anno. Il terzo servizio di hosting Vhosting è invece pensato per Magento e permette di ospitare fino a 4 domini massimi. Il prezzo di questo pacchetto è di 120 euro annui. Esistono poi tre diversi piani dedicati per il resell. Hosting Reseller 15, 50 e 100 offrono la possibilità di ospitare un numero illimitato di domini. La prima versione è acquistabile a 15 euro al mese con 15GB di spazio web, la seconda, invece, è disponibile a 23 euro mensili con 50GB di spazio, mentre, Hosting Reseller 100 offre ben 100GB di spazio a soli 35€ mensili.

>> Vai alle offerte VHosting

Aruba

L’azienda italiana offre un piano hosting multidominio con cPanel e Plesk. Cloud Hosting, questo il nome del prodotto, offre siti web illimitati con spazio anch’esso illimitato. Questo servizio è molto personalizzabile, infatti, è possibile scegliere il quantitativo di RAM necessario, il pannello di controllo preferito tra cPanel e Plesk ed anche il sistema operativo tra Linux e Windows. Il prezzo annuale parte da 174 euro più IVA per la versione con 2GB di RAM fino a 534€ per la variante con 8GB di memoria RAM. Oltre a queste due versioni sono aquistabili gli hosting multidominio da 3GB, 4GB, 5GB, 6 e 7GB di memoria RAM.

➤ Vai alle offerte di Aruba

Register

Register, come la maggior parte degli hosting, permette anche di acquistare dei piani hosting dedicati per i reseller. Oltre a questi troviamo anche delle soluzioni pensate per un uso personale e aziendale. Stiamo parlando di Professional, Business e Enterprise, hosting Linux based con multidominio. Professional offre 50GB di spazio web con la possibilità di ospitare fino a 2 domini. Questo pacchetto è disponibile a soli 4,99 euro mensili.

Business, il secondo pacchetto, viene venduto a 6,99 euro al mese e possiede 100GB di spazio web. Inoltre, permette di ospitare 5 domini con un unico servizio. Il terzo ed ultimo acquistabile a 12,99 euro al mese, offre spazio web illimitato e la possibilità di ospitare un quantitativo sempre senza limiti di domini.

Per quanto concerne invece il mondo resell, Register offre 4 pacchetti hosting con domini illimitati. Il loro prezzo mensile varia a seconda dello storage dedicato allo spazio web. Questi piani sono disponibili a partire da 19,95 euro al mese.

➤ Vai al sito di Register

Hosting multidominio economico

Un hosting multidominio economico è forse il prodotto che tutti vorrebbero soprattutto in un periodo come questo. Talvolta però scegliere un hosting multidominio economico non è forse la scelta più azzeccata.

Con questa guida ci abbiamo comunque provato ed abbiamo selezionato per voi i migliori hosting multidominio. Una delle soluzioni più economiche che abbiamo scelto appositamente per le vostre esigenze è la soluzione Personale di >> OVH Hosting, disponibile a partire da 1,99 euro al mese.

Se siete quindi amanti del risparmio potete scegliere il servizio che vi abbiamo appena citato oppure optare per una diversa soluzione.

Caratteristiche e vantaggi degli hosting frazionabili multidominio

Quando si decide di acquistare un hosting frazionabile multidominio non si va ad investire soldi su un prodotto bensì su una serie di servizi connessi all’hosting stesso. Un’azienda che decide di rivendere l’hosting multidominio ad un potenziale cliente può decidere di cedere anche alcuni servizi annessi come la PEC, spazio Cloud, server ed altri.

Gli hosting frazionabili multidominio permettono all’interessato reseller di risparmiare sull’acquisto del prodotto e quindi guadagnare sulla rivendita richiedendo un prezzo più alto rispetto a quello di vendita. Insomma, come già detto all’inizio, gli hosting frazionabili multidominio permettono all’azienda di guadagnare qualche spicciolo, cosa da non sottovalutare soprattutto in questo periodo difficile.

Linee guida sulla gestione di un hosting multidominio

La principale caratteristica di un hosting multidominio è quella di poter gestire in un unico pannello di controllo più siti legati alla propria pagina web. È importante dunque affidare la gestione di questi particolari hosting ad aziende che offrono dei pacchetti con assistenza disponibile 24 ore su 24.

Gestire più siti web grazie alle soluzioni multidominio è davvero un gioco da ragazzi. Grazie ad un unico pannello di controllo è possibile gestire sia i vari siti web inseriti nel multidominio sia le varie credenziali personali.

Riepilogo e conclusioni

Per concludere possiamo dire che un hosting multidominio non è solo utile per chi necessita di gestire più pagine web all’interno di un unico servizio di hosting ma anche per chi vuole ampliare il proprio business e quindi avere maggiori guadagni.

La maggior parte degli hosting multidominio, infatti, nascono per il resell. Come già detto qualche riga più sopra, l’azienda che decide di acquistare un servizio hosting frazionabile multidominio avrà nelle mani un vero e proprio pacchetto con diverse soluzioni rivendibili.

Gli hosting multidominio sono delle vere e proprie possibilità di incrementare il proprio business visto che questi prodotti solitamente vengono poi rivenduti ad un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto iniziale.