Hosting WordPress Hostinger: velocità e AI da primato a 2,99€ al mese

Se si è alla ricerca di un piano hosting per l’apertura o il potenziamento di un sito WordPress, segnaliamo l’offerta dell’azienda Hostinger, che propone il piano Premium a 2,99 euro al mese per 48 mesi. La promozione in corso sul sito ufficiale prevede anche tre mesi extra di servizio gratis e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni dalla data di acquisto.

Il piano Premium di Hostinger è la scelta ideale per i siti web personali (blog) e per i siti vetrina, garantendo ai loro proprietari una velocità di gran lunga superiore e tutta una serie di funzioni basate sull’AI. Al termine del periodo promozionale, si rinnova a 5,99 euro al mese per altri quattro anni, con la possibilità di annullare in qualsiasi momento, anche prima che finiscano i quattro anni iniziali.

Perché scegliere l’hosting WordPress di Hostinger

Le soluzioni hosting per WordPress di Hostinger si distinguono dalla concorrenza per le loro prestazioni ultrarapide. I tempi di caricamento del sito diventano più rapidi, per una migliore esperienza lato utente e, allo stesso tempo, una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca.

Le prestazioni del sito compiono uno step in avanti importante grazie ai web server Litespeed e al suo plugin per cache, alla CDN proprietaria che minimizza il codice, ottimizza in automatico le immagini e offre il reindirizzamento del data center, oltre che all’abilitazione della cache degli oggetti e all’utilizzo dei protocolli IPv6 e HTTP/3.

I piani hosting di Hostinger offrono anche un pacchetto di strumenti AI per la realizzazione e personalizzazione del sito in base a quelle che sono le proprie preferenze. Grazie all’intelligenza artificiale, l’apertura di un sito web è ora alla portata di tutti: è sufficiente infatti un semplice prompt che descriva in maniera accurata la propria idea per ottenere in pochissimo tempo un sito perfettamente funzionante.

La promozione sul piano hosting per WordPress di Hostinger, che permette di risparmiare fino al 75%, è valida per un periodo di tempo limitato.