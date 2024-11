Linux 6.13 abiliterà la funzione Zero RPM sulle Radeon RX 7000

Una richiesta di inserimento inviata ieri per il driver kernel AMDGPU/AMDKFD su Linux 6.13, aggiunge diverse e nuove funzionalità alle schede della casa di Sunnyvale. Tra le varie novità, viene ora consentita l’abilitazione della funzione Zero RPM sulle Radeon RX 7000 di generazione attuale, in modo da fermare la ventola quando la scheda video ha una temperatura bassa.

Linux 6.13 abilita Zero RPM sulle GPU AMD Radeon RX 7000

La modalità Zero RPM, che verrà resa disponibile per le GPU AMD Radeon RX 7000 su Linux 6.13, consente di fermare la rotazione delle ventole nel caso in cui la temperatura della scheda video sia bassa, in idle o attività leggere. È studiata per aumentare la vita delle ventole, nonché la silenziosità della GPU e, almeno finora, ha una soglia di attivazione fissa che sia aggira tra i 55° e i 60°, se la funzionalità viene regolata dall’interfaccia grafica.

Su Windows, la funzionalità è da tempo disponibile per tutte le schede, con la possibilità di attivarla dall’interfaccia del driver Adrenalin, mentre su Linux lo sarà soltanto a partire dalla versione 6.13 del kernel ma solo attraverso la modifica di file di configurazione.

La funzionalità è stata aggiunta attraverso i nuovi file “fan_zero_rpm” e “fan_zero_rpm_stop_temperature”. Il primo può essere modificato per controllarne il comportamento, mentre il secondo, aggiunto attraverso una seconda patch, consente di leggere e impostare il valore secondo cui le ventole dovrebbero accendersi o smettere di ruotare.

Il codice per le patch di Linux 6.13 è stato scritto da un utente che voleva far funzionare RPM Zero sulla sua RX 7900 XTX, spiegando che:

“Volevo questa funzionalità da un po’, quindi oggi mi sono seduto e ho dato un’occhiata a come implementarla al meglio. Questa è la prima volta che guardo il codice amdgpu, quindi l’ho contrassegnato con RFC. L’ho basato sull’implementazione di eedd5a343d22 (drm/amd/pm: aggiungi il supporto per l’impostazione OD della temperatura target della ventola per SMU13, 2023-08-11) e ho anche agganciato il ripristino della manopola con “r”.”

A parte ciò, sempre per il driver AMDGPU, Linux 6.13 include anche delle correzioni per il componente display DCN 3.5.x e DCN 4.x, oltre che per la visualizzazione sui monitor con risoluzione 8K, sui monitor OLED e pulizie del codice varie.