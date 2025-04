Perché è una buona idea salvare foto e video in uno spazio cloud sicuro

Sono ancora poche le persone che scelgono il cloud per conversare i propri ricordi personale come possono essere foto e video, preferendogli di gran lunga la memoria interna dello smartphone o quella del computer.

Entrambe le memorie fisiche dei dispositivi appena citati possono però essere causa di problemi più o meno gravi: uno smartphone e un PC possono ad esempio essere rubati, oppure cadere, subire dei guasti hardware o un attacco ransomware, con le conseguenze che ben puoi immaginare per i tuoi dati. C’è poi un altro problema: quando devi sostituire il telefono o il computer, ogni volta devi stare lì a perdere un mucchio di tempo per tutti i vari trasferimenti, a maggior ragione se il dispositivo in questione non ha una microSD.

E ancora: non esiste nessun telefono con una memoria da 3, 5 o 10TB, né tantomeno una memoria interna di uno smartphone o un computer a vita, due prerogative queste esclusive degli spazi di archiviazione cloud. Cosa succede quindi quando termina lo spazio a disposizione nella memoria del telefono? Devi iniziare a cancellare i file, di solito partendo proprio da quelli che occupano più spazio, oppure hai l’obbligo di acquistare una memoria esterna fisica a parte, che replicherà in toto i difetti appena elencati.

Ecco dunque perché è una buona idea salvare foto e video in uno spazio di archiviazione cloud, meglio ancora se si ha la certezza che utilizzi la crittografia e sia dotato delle principali funzionalità di sicurezza oggi disponibili. Uno dei migliori in tal senso è pCloud, servizio cloud situato in Svizzera, sede per la quale è chiamato a rispondere ad una delle leggi sulla privacy dei dati personali degli utenti più severe in Europa.

In occasione delle festività di Pasqua, pCloud ha lanciato una promozione a tempo limitato, con sconti fino al 69% sui piani cloud a vita per la famiglia e la sicurezza delle password. I prezzi partono da 399 euro per 2TB di archiviazione cloud crittografata.