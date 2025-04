GeForce RTX 5060 Ti è incredibilmente piccola: misura solo 10 cm

La nuova generazione ha visto una sensibile riduzione delle dimensioni dei PCB delle nuova schede, come nel caso di Nvidia GeForce RTX 5060 Ti prodotta da Gigabyte: un modello da 16GB di VRAM con un TDP di 180W. La nuova fascia medio-bassa è lanciata ufficialmente ieri insieme a RTX 5060 da 145W TDP, che invece sarà disponibile il mese prossimo.

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti ha un PCB cortissimo lungo solamente 10 cm

Nvidia ha tolto l’embargo sulle recensioni lo stesso giorno del lancio, facendo pensare a una precisa strategia per distogliere l’attenzione dalle critiche sollevate per il modello da 8GB, anche se generalmente il modello di RTX 5060 Ti da 16GB non rappresenta un vero passo avanti rispetto il modello di generazione passata. Con l’imminente arrivo di AMD RX 9060 XT, Nvidia potrebbe inoltre essere spinta a ridurre ulteriormente i prezzi.

Venendo alla scheda, una delle caratteristiche più interessanti del modello Gigabyte è l’adozione di un PCB decisamente più corto rispetto alla concorrenza, abbinato a un’interfaccia PCIe 5.0 x8, anziché la tradizionale x16, pur mantenendo il formato completo del connettore da 16x. Questa scelta, come evidenziato da alcune recensioni, permette di offrire un supporto strutturale adeguato per le schede più pesanti, mentre i modelli più compatti, come le serie Windforce ed ELITE, utilizzano connettori più corti. Anche la versione a basso profilo mantiene un connettore PCIe a lunghezza completa, allo scopo di garantire il massimo della stabilità.

La compattezza del PCB dei modelli di terze parti di RTX 5060 Ti è dovuta principalmente al processore grafico GB206, progettato principalmente per applicazioni in dispositivi mobili: ciò gli consente di non richiedere l’impiego di VRM particolarmente potenti, supportando anche fino a otto moduli GDDR7 da 2GB ciascuno. Nonostante il PCB più compatto, Gigabyte non ha ancora introdotto delle varianti ITX a ventola singola, ma considerate soluzioni simili già introdotte dall’azienda con la RTX 2070, è probabile che tali versioni arrivino presto.