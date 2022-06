Windows 11 build 25136: schede in Esplora file

Come promesso a fine maggio, Microsoft ha aggiunto le schede ad Esplora file nella build 25136 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Gli utenti troveranno inoltre altri widget dinamici nella barra delle applicazioni. Disponibili infine gli aggiornamenti per Notepad e Media Player.

Esplora file: schede e nuovo layout

Microsoft aveva annunciato l’arrivo delle schede in Esplora file durante un evento di inizio aprile, senza però indicare quando la novità sarà disponibile per tutti. Un program manager ha confermato a fine maggio che la funzionalità è in sviluppo, quindi non verrà sicuramente inclusa in Windows 11 22H2.

Ora gli Insider iscritti al canale Dev troveranno le schede nella build 25136 del sistema operativo. Le schede sono posizionate nella barra del titolo. Per aggiungere altre schede è sufficiente cliccare sul pulsante +, come avviene nei browser. Questa versione preliminare di Windows 11 include anche un nuovo pannello di navigazione sinistro per Esplora file.

Home permette di accedere rapidamente alle sezioni Accesso rapido, Preferiti e Recenti. Le cartelle predefinite del sistema operativo non sono più visualizzate sotto Questo PC e nella barra degli indirizzi viene mostrato il percorso corretto, in modo tale da identificare subito se la cartella è sul cloud o sul computer.

Oltre al widget delle condizioni del tempo, Microsoft ha aggiunto nella barra delle applicazioni i widget con gli aggiornamenti in tempo reale per risultati sportivi e valori azionari.

Ci cono infine novità per le app Notepad (Blocco note) e Media Player. Con la versione 11.2204 (disponibile in tutti i canali) è stato migliorato il supporto per i dispositivi ARM64, mentre la versione 11.2205 (solo canale Dev) migliora le prestazioni con file di grandi dimensioni. La versione 11.2205 di Media Player (solo canale Dev) migliora le prestazioni e permette di ordinare brani e album in base alla data di aggiunta.