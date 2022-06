Windows 11 23H2: Microsoft conferma l'arrivo nel 2023

In attesa del rilascio al pubblico dell’aggiornamento Sun Valley 2 di Windows 11 che dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre, Microsoft ha già iniziato a fornire informazioni riguardo Sun Valley 3, l’ancora successivo major update del sistema operativo previsto per il 2023.

Windows 11 23H2 (Sun Valley 3): arriva nel 2023

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, il prossimo aggiornamento, di cui si era iniziato a discutere settimane addietro, si chiamerà, appunto, Sun Valley 3 o 23H2, cosa che sta a indicare che, come per la versione Sun Valley 2 o 22H2, l’update è programmato per arrivare sui PC degli utenti non prima della metà dell’anno prossimo. Internamente, invece, il sistema operativo verrà denominato “Copper” o “Rame”.

Pare poi che il futuro major update della più recente edizione di Windows sarà pensato appositamente per essere usato su tablet e device touchscreen, al fine di permettere al sistema operativo di casa Microsoft di fare concorrenza a iPadOS di Apple e ad Android 12.1 di Google. I competitor stanno puntando molto sul mercato tablet per i propri OS, per avvicinare quanto più possibile i dispositivi in questione al versante desktop. Considerando che Windows 11, diversamente dal suo predecessore, non dispone di una modalità tablet, la soluzione cercata dal gruppo di Redmond appare senza dubbio alcuno particolarmente significativa.

Nell’attesa, Microsoft ha già avvisato gli utenti dei canali Dev e Beta che le prossime Build di Windows 11 saranno meno stabili delle ultime, poiché implementeranno delle novità in arrivo solo il prossimo anno e che devono ancora essere sottoposte a test intensivi.

Chi non dispone ancora di una licenza di Windows 11, può effettuarne l’acquisto su Amazon: c’è la versione Home a 145 euro e la versione Pro a 259 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.