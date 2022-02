Windows 11: il nuovo Media Player per tutti

Il restyling del Media Player per Windows 11 è appena atterrato su tutti i PC, in concomitanza con il primo grande aggiornamento per il sistema operativo di casa Microsoft. Ad anticiparne l’arrivo, nei mesi scorsi, la fase di test che ha coinvolto i partecipanti al programma Insider. Vediamo quali funzionalità inedite porta con sé.

Il nuovo lettore Multimediale (Media Player) di Windows 11

Il nuovo Lettore Multimediale rimpiazza il software in passato noto come Groove Musica introdotto con Windows 10 (e non Windows Media Player, almeno per il momento). Ciò che balza subito all’occhio è la nuova interfaccia, mostrata fin dall’apertura dell’app. Il layout risulta in linea con i principi del Fluent Design e con WinUI, angoli arrotondati inclusi.

Immancabile il supporto alla Dark Mode, per chi preferisce le tonalità scure e meno stressanti per gli occhi.

Nello screenshot qui sotto uno sguardo alle Impostazioni attraverso cui gestire il percorso del catalogo musicale, di quello video, il tema, il colore principale e molto altro ancora.

La musica (c’è anche il supporto allo streaming inserendo l’URL delle risorse) è organizzata per album, artista e genere, con la possibilità di scorrere tra le copertine dei dischi.

Non manca poi il supporto alla creazione di playlist personalizzate e i tradizionali comandi per gestire la riproduzione.

Incluso il lettore video. Mettendolo alla prova abbiamo però incontrato qualche difficoltà con alcuni file MP4.

Chi lo desidera, può effettuare il download del nuovo Media Player (Lettore Multimediale) di Windows 11 direttamente dalle pagine dello store ufficiale.

Microsoft ha reso disponibile per tutti anche la nuova versione di Notepad, il Blocco Note, con interfaccia completamente ridisegnata e funzionalità inedite. Tutti i dettagli nell’articolo dedicato.