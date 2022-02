Nuovo Notepad: il Blocco Note in versione 2.0

Il rilascio del primo grande aggiornamento per Windows 11 ha portato con sé anche il nuovo Notepad. Quella che potremmo chiamare la versione 2.0 del Blocco Note è disponibile in download per tutti. Un update importante per una delle utility preinstallate con il sistema operativo. Le novità introdotte sono quelle in gran parte già anticipate nei mesi scorsi durante la fase di test che ha coinvolto i partecipanti al programma Insider.

Blocco Note si rinnova: ecco il nuovo Notepad

La prima cosa che balza all’occhio è il significativo restyling dell’interfaccia, con un layout che ora abbraccia pienamente le linee guida di Fluent Design e WinUI, angoli arrotondati compresi. Il gruppo di Redmond ha inoltre aggiunto una schermata per le impostazioni utile per selezionare il tema dell’app (Chiaro, Scuro o in automatico da sistema) e il tipo di carattere.

Non manca infatti l’ormai onnipresente supporto alla Dark Mode. Gli occhi di coloro impegnati in lunghe sessioni notturne di fronte al monitor ringraziano.

La nuova versione di Notepad porta con sé altre migliorie, come quelle relative alla ricerca e sostituzione delle parole nel testo.

A questo si aggiunge il supporto agli emoji colorati (per attivare la tastiera dedicata è sufficiente premere Win+.), il miglioramento del menu contestuale attivato tramite click sul pulsante destro del mouse e una funzionalità chiesta a gran voce dagli utenti: il multi-level undo che permette di annullare le ultime azioni eseguite, non solamente una.

Chi desidera scaricare il nuovo Blocco Note per Windows 11 può puntare in direzione del Microsoft Store e dar subito il via al download.