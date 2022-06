Microsoft Edge diventa un browser per il gaming

Non è certo la prima volta che la software house attiva nello sviluppo di un browser strizza l’occhio agli appassionati di gaming. Lo ha fatto già tre anni fa Opera, con il lancio della versione GX. Il gruppo di Redmond replica in qualche modo l’iniziativa, ma senza rilasciare un’edizione secondaria di Edge, bensì integrando funzionalità dedicata in quella principale, che rimane così l’unica in circolazione.

Browser e gaming: le novità di Microsoft Edge

La novità è stata annunciata dal blog ufficiale di Windows, dove Microsoft non nasconde le proprie ambizioni: Nuove funzionalità per il gaming in Edge, il miglior browser per i gamer . Come sempre, saranno le preferenze attribuite dagli utenti a certificare o smentire il primato auto-attribuito.

C’è anzitutto una nuova homepage, che mostra informazioni e contenuti personalizzati in base ai gusti personali. All’interno dell’interfaccia sono raccolte notizie, guide, streaming live, highlight delle partite, tornei e titoli in uscita. Effettuando l’autenticazione all’account Xbox si ha inoltre accesso alla libreria disponibile via cloud. Gli abbonati a Game Pass Ultimate hanno inoltre la possibilità di lanciare i giochi direttamente nel browser.

Clarity Boost è invece una funzionalità esclusiva per Edge disponibile su Windows 11 e Windows 10. Si tratta di una tecnologia per lo spatial upscaling enhancement che migliora la resa grafica dei titoli giocati sul cloud.

Ancora, un nuovo parametro della Modalità Efficienza (chiamato “Migliora l’esperienza di gioco del PC con la Modalità Efficienza”) riduce l’utilizzo delle risorse del computer per garantire un’esperienza migliore.

Non è tutto: con un click sulla voce Games (presente nel menu principale) si apre una schermata che offre l’accesso a una serie di titoli casual e del tutto gratuiti. Nulla di troppo impegnativo, come il solitario, mahjong o il clone di Puzzle Bobble.

Le novità di Edge dedicate al gaming sono già disponibili per tutti, all’interno della versione aggiornata del browser. Anche così, Microsoft ha intenzione di conquistare nuovi utenti, fidelizzarli e proseguire la propria scalata alla leadership di Chrome.

