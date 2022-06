Microsoft Edge: schede chiuse con doppio clic

Con l’ultimo aggiornamento della versione Canary del browser Microsoft Edge, è stata resa disponibile una nuova e interessante funzione che, dopo l’importazione continua da Chrome, sicuramente saprà rendere felici tutti coloro che sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per gestire al meglio i contenuti nel navigatore e la navigazione online con esso in generale: la possibilità di chiudere le schede aperte con un doppio clic del mouse.

Microsoft Edge: le schede aperte si chiudono con il doppio clic del mouse

L’opzione, che è stata richiesta a gran voce dagli utenti già da un bel po’ di tempo a questa parte, non è attiva di default, ma va abilitata intervenendo sulle impostazioni del browser relative all’accessibilità, precisamente aprendo la sezione “Impostazioni” di Edge, selezionando la voce “Accessibilità” nel menu laterale e portando su ON l’apposito interruttore. Successivamente, per poter chiudere all’istante una scheda aperta è quindi sufficiente fare clic per due volte consecutive con il tasto sinistro del mouse sul relativo titolo.

Da notare che è possibile chiudere le schede aperte in Edge anche cliccando su di esse con il tasto centrale del mouse oppure sulla rotella o, ancora, usando la combinazione da tastiera Ctrl+W.

Al momento, comunque, la nuova funzione non è stata ancora implementata nella versione stabile di Edge, Microsoft ne sta testando per bene il funzionamento prima che questa possa essere resa accessibile a tutti. Di conseguenza, poter usufruire della chiusura delle schede aperte tramite doppio clic sulla relase stabile del browser potrebbero volerci ancora diversi giorni o settimane.