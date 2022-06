Microsoft Edge: in arrivo la calcolatrice e altri tool

Microsoft Edge è un browser pieno zeppo di interessanti funzionalità, ma a quanto pare il “colosso di Redmond” intende offrire una rosa ancora più ampia di feature e strumenti. Recentemente, ad esempio, sono stati avviati i test per l’importazione continua da Chrome e per chiudere le schede aperte con doppio clic. Nel corso delle ultime ore, invece, Microsoft ha comunicato con un aggiornamento della roadmap di Microsoft 365 che ben presto sul navigatore faranno capolino altri utili tool, quali: una calcolatrice, uno speed test e un convertitore di unità.

Microsoft Edge con calcolatrice, speed test e convertitore di unità

Salvo ritardi e complicazioni, i nuovi strumenti dovrebbero essere implementati in Edge con gli aggiornamenti di agosto e saranno accessibili dalla barra laterale del browser che può essere richiamata all’occorrenza, come dimostra lo screenshot di seguito annesso.

Attualmente, le novità si possono sperimentare tramite la versione Canary 105 di Edge, la quale include anche un orologio mondiale, un dizionario e un traduttore.

Da notare che per quanto interessanti possano risultare, le innumerevoli funzionalità che Microsoft introduce in Edge non sono in realtà sempre utili, o almeno non lo sono tutti i giorni e non per la maggior parte degli utenti. Sono talmente numerose che in alcune circostanze accedere ai menu del browser può risultare difficoltoso. La loro disponibilità così ricca e variegata, però, evita a chi utilizza l’ormai celebre navigatore di casa Redmond la fatica di dover cercare, scaricare e installare estensioni di terze parti per far fronte a questa o a quell’altra esigenza.