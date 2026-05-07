Outlook permetterà di ritirare le email inviate a clienti e partner

Inviare per errore un’email al destinatario sbagliato è più comune di quanto si pensi. Fino a oggi, Outlook permetteva di richiamare un messaggio solo all’interno della propria azienda, a patto che mittente e destinatario usassero lo stesso sistema Exchange. Con i contatti esterni, come clienti, partner o fornitori, non c’era modo di tornare indietro. Microsoft ora cambia approccio. La funzione di richiamo sarà estesa anche alle comunicazioni tra aziende diverse su Exchange Online.

Outlook permetterà di richiamare email inviate per errore anche fuori dall’azienda, come funziona

Con la nuova funzione, quindi sarà possibile richiamare messaggi inviati per errore anche a destinatari esterni che usano Exchange Online. Il sistema, però, funziona solo se l’azienda destinataria abilita esplicitamente il mittente tramite un elenco di autorizzazione gestito dagli amministratori IT. Senza questa configurazione, il richiamo non sarà disponibile.

È un compromesso ragionevole, tutto sommato. L’azienda ricevente decide chi ha il permesso di ritirare messaggi dalla propria casella. Senza questa restrizione, chiunque potrebbe far sparire email già consegnate, creando problemi di compliance e tracciabilità.

Disponibilità

La disponibilità generale è prevista per agosto 2026. Come sempre con la roadmap Microsoft 365, le date possono slittare, e in base al feedback o a bug, alcune funzionalità potrebbero non arrivare affatto.

Nel frattempo, Microsoft continua a ricevere critiche per la rimozione della funzione che permetteva di nascondere i contatti suggeriti in Outlook. La modifica, annunciata a febbraio, sta mostrando solo ora i suoi effetti più problematici: indirizzi vecchi, errati o indesiderati stanno ricominciando a comparire nei suggerimenti automatici. Perciò il richiamo dei messaggi inviati per errore è una buona notizia in un periodo in cui Outlook ne ha bisogno.