Windows 11: arriva la nuova funzione Search Highlights

Windows 11 sta per arricchirsi con una nuova e utile funzionalità mirante a migliorare l’uso della barra delle applicazioni, o per meglio dire dei contenuti da essa accessibili. Si tratta della feature che Microsoft ha denominato Search Highlights (oppure Evidenziazioni della ricerca, in Italiano) e che farà capolino sulla più recente versione del sistema operativo dell’azienda, dopo i test con la build 22000.776 (KB5014668) che sono stati da poco avviati nei canali Beta e Dev di Windows Insider.

Windows 11: la funzione Search Highlights in dirittura d’arrivo

Come visibile pure dallo screenshot annesso di seguito, il sistema di ricerca di Windows integrato nel menu Start guadagna un nuovo layout che mostra le applicazioni recenti sul lato sinistro (per un massimo di 12 impostazioni, app e programmi) e una sezione aggiornata quotidianamente con contenuti che potrebbero interessare l’utente nella parte destra.

Microsoft stessa afferma che Search Highlights va a mostrare contenuti notevoli e interessanti, come feste, anniversari e altri momenti educativi nel tempo, sia a livello globale che per la località nella quale ci si trova. Vengono insomma proposti contenuti ricchi nella home di ricerca che evidenziano ciò che è speciale per il giorno corrente.

Qualora non gradita, la nuova funzione può essere disattivata senza il benché minimo problema intervenendo sulle impostazioni del sistema operativo, accedendo alla sezione relativa alla gestione della privacy e della sicurezza e portando su OFF l’interruttore presente in corrispondenza dell’opzione apposita.

Chi non impiega ancora Windows 11 sul proprio computer e intende acquistare una licenza d’uso del sistema operativo può farlo tramite Amazon: c’è la versione Home al prezzo di 145 euro e la versione Pro al prezzo di 259 euro.

