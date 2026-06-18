Rufus aggiorna l'installazione silenziosa di Windows 11

L’installazione “silenziosa” di Windows 11 introdotta da Rufus 4.14 a maggio sembrava quasi troppo bella per essere vera… Bastava avviare il sistema dalla chiavetta USB, e Rufus configurava automaticamente tutto. Creava l’account, saltava le pubblicità, ignorava gran parte delle interruzioni imposte da Microsoft. Alla fine, il sistema era pronto all’uso senza ulteriori interventi.

Il problema è che si bloccava al 75% nella maggior parte dei casi. E crashava sui PC con Snapdragon X. La versione 4.15 beta corregge entrambi i problemi, e non solo.

L’installazione automatica di Windows 11 con Rufus ora funziona

L’installazione silenziosa che falliva al 75% è stata finalmente corretta. È stato risolto anche il crash durante il boot su piattaforme ARM64 con Snapdragon X. Rufus ora funziona correttamente con UEFI:NTFS su questi dispositivi. Un ciclo infinito che si verificava con ISO Windows contenenti più file WIM è stato eliminato.

Tra le altre novità, Rufus corregge una vulnerabilità di sicurezza nel parser XML, risolve alcuni bug dell’interfaccia che causavano l’attivazione errata di opzioni UEFI, e migliora la gestione della rimozione di OneDrive e della verifica dei nomi utente durante l’installazione.

Come scaricare Rufus 4.14

Rufus 4.14 ha introdotto la possibilità di automatizzare completamente l’installazione di Windows 11. Il sistema gestisce tutto secondo le preferenze predefinite dell’utente. È lo strumento che elimina le fastidiose schermate che Microsoft continua ad aggiungere al processo di installazione, e che la versione 4.15 rende finalmente affidabile.

Rufus 4.15 beta è disponibile sul repository GitHub ufficiale. È una beta, quindi la raccomandazione è di usarla con la consapevolezza che potrebbero esserci altri bug. Per chi non ha mai usato Rufus, è un’utility gratuita molto popolare, per creare supporti di installazione avviabili per Windows e altri sistemi operativi, e per aggirare le restrizioni e i passaggi superflui introdotti da Microsoft durante l’installazione di Windows.