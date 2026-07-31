 Google aggiorna Gemini per macOS e Gemini Spark
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Google aggiorna Gemini per macOS e Gemini Spark

Gemini per macOS supporta l'esecuzione dei compiti tramite comandi vocali, mentre Gemini Spark permette di automatizzare le azioni in Chrome.
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Gemini per macOS supporta l'esecuzione dei compiti tramite comandi vocali, mentre Gemini Spark permette di automatizzare le azioni in Chrome.
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L’app nativa per il sistema operativo di Apple è disponibile da metà aprile. Google ha ora aggiunto a Gemini per macOS la funzionalità che permette di interagire con l’assistente AI tramite comandi vocali. L’azienda di Mountain View ha aggiornato anche Gemini Spark per consentire l’esecuzione di azioni complesse in Chrome.

Comandi vocali in Gemini per macOS

Gemini per macOS permette di eseguire numerose attività, tra cui la generazione di riassunti, immagini e video, l’analisi dei documenti e la condivisione dello schermo. Oltre che tramite icona nel Dock può essere attivato con la combinazione di tasti Opzione + Barra spaziatrice. Google ha ora aggiunto la possibilità di interagire tramite comandi vocali.

Tenendo premuto il tasto Fn viene attivata la dettatura vocale (impostazione predefinita). Gemini trascrive la voce, elimina tutti gli intercalari e formatta il testo.

È possibile però sfruttare le capacità di ragionamento avanzato per eseguire compiti più complessi (se l’utente permette l’accesso ai dati personali). Google ha pubblicato tre esempi:

  • Estrai e riassumi le informazioni: seleziona file, immagini o documenti locali sul desktop e comunica a Gemini esattamente ciò di cui hai bisogno. Ad esempio, puoi dire “Leggi questi documenti veterinari e riassumi la storia clinica del mio cane in un’email da inviare alla pensione per animali
  • Componi e riscrivi il testo: evidenzia il testo in qualsiasi punto dello schermo e usa la tua voce per riscriverlo all’istante, modificarne il tono e inserire la versione definitiva esattamente dove ti serve. Prova a dire: “Trasforma questi appunti in un riassunto per dirigenti con un TL;DR in alto“.
  • Genera e modifica immagini: usa la tua voce per creare elementi visivi quando concettualizzi un’idea o migliori un itinerario di viaggio, oppure perfeziona un progetto sul tuo computer facendo riferimento ad esso per richiedere aggiornamenti rapidi. Prova a dire: “Prendi questa illustrazione e genera una versione in modalità scura“.

I comandi vocali in Gemini per maOS sono disponibili per tutti gli utenti (inizialmente solo in inglese).

Gemini Spark in Chrome

Come anticipato durante il Google I/O di fine maggio, Gemini Spark è arrivato anche su Chrome. Con il permesso dell’utente, l’agente AI può accedere agli account e alle password salvate nel browser per eseguire varie azioni su Internet, come programmare le visite agli appartamenti o cercare opzioni di volo e avviare il processo di prenotazione. I pagamenti e altre azioni sensibili vengono sempre eseguite dall’utente. La funzionalità sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti.

Gemini Spark è accessibile tramite app mobile, app per macOS e web, ma serve l’abbonamento Google AI Pro o Ultra (non è ancora disponibile in Europa).

Fonte: Google

Pubblicato il 31 lug 2026

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Luca Colantuoni
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31 lug 2026
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