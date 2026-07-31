Microsoft 365 Copilot supera i 30 milioni di licenze a pagamento

Oltre a pubblicare i risultati finanziari dell’ultimo periodo, segnati dal business di cloud e AI, il gruppo di Redmond ha reso note alcune statistiche interessanti relative ai suoi prodotti di punta. Qui ci concentriamo su Microsoft 365 Copilot, per il quale l’azienda afferma di aver superato i 30 milioni di licenze a pagamento. Il numero è più che raddoppiato rispetto al trimestre precedente.
30 milioni di licenze per Microsoft 365 Copilot
Il comunicato ricevuto in redazione fa inoltre riferimento a un aumento pari a oltre sette volte per le aziende con più di 50.000 licenze, a testimonianza di un successo che riguarda in particolare i clienti enterprise. Ne riportiamo un estratto di seguito.
Questo traguardo evidenzia un cambiamento più ampio: organizzazioni di quasi tutti i settori stanno ampliando le implementazioni, riprogettando i flussi di lavoro e riscontrando un valore aziendale misurabile. Nel valutare l0adozione dell0AI enterprise nei vari settori, è importante distinguere tra il numero di utenti consumer di una soluzione AI e il numero di licenze enterprise a pagamento.
Questa è una distinzione fondamentale per Microsoft, che separa in modo netto le valutazioni in merito all’adozione consumer dell’intelligenza artificiale da quella che si registra tra le aziende. Ecco alcune delle statistiche condivise.
- Volume delle conversazioni per utente quasi raddoppiate nell’ultimo anno, coinvolgimento settimanale allineato a quelli di Outlook e Teams;
- adozione più rapida, il tempo per raggiungere un uso elevato è passato da mesi a pochi giorni;
- cresce l’utilizzo per attività multi-step, il 49% delle attività con Cowork è di tipo analitico;
- espansione nei settori di manifattura, bancario e tecnologia, mentre automotive e sanità sono quelli in più rapida crescita;
- le aziende che riprogettano i processi con l’AI ottengono maggiore produttività, velocità ed efficienza;
- in Italia, Microsoft 365 Copilot è presente in numerose grandi organizzazioni come A2A, Banca Generali, Campari, Gruppo FS, Leonardo, Mediobanca, Nexi, Saipem e Snam.