App IO, su YouTube la video ufficiale che spiega l'applicazione

Il canale ufficiale YouTube dell’app IO si è destato da un sonno profondo (era fermo dai tempi dello spot Ci pensa IO) condividendo una video guida che illustra le principali funzionalità dell’applicazione. Lo fa in modo chiaro e semplice, vale la pena segnalarlo.

È online la video guida ufficiale all’App IO

Affronta argomenti chiave come la possibilità di ricevere messaggi e promemoria dagli enti attraverso la sezione dedicata, di avere sempre con sé i documenti digitali grazie al Portafoglio e a IT-Wallet, di pagare gli avvisi pagoPA in modo facile e di attivare le notifiche del servizio SEND. Ancora, ci sono i servizi nazionali e locali. Ecco il filmato.

L’ultima parte del video è riservata alle impostazioni e all’assistenza. Quest’ultima, accessibile tramite l’icona a forma di punto di domanda (nell’angolo in alto a destra), permette all’occorrenza di richiedere aiuto a un operatore.

Tutti i numeri dell’applicazione e di IT-Wallet

Stando ai numeri ufficiali condivisi dal sito dell’applicazione, l’uso è in costante crescita. Sono stati registrati 15 milioni di utenti attivi nel corso dell’ultimo anno. Il numero di servizi disponibili nell’app IO ha superato quota 383.100, erogati da oltre 16.000 enti di tutta Italia. In totale, dal 2020 a oggi hanno inviato più di 1,5 miliardi di messaggi.

Le statistiche qui sopra riguardano invece nello specifico l’integrazione del sistema IT-Wallet (che sta per aprire anche ai privati). La funzionalità è stata attivata 12,1 milioni di volte, caricando un totale pari a 20,7 milioni di documenti, così suddivisi: 10,1 milioni di tessere sanitarie, 10,4 milioni di patenti di guida e 200.000 carte europee della disabilità. Più avanti ne arriveranno altri, ecco quali.