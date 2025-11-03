 IT-Wallet, pagamenti e SEND nello spot dell'app IO
Ha fatto il suo debutto in TV lo spot dedicato all'app IO: al centro i documenti di IT-Wallet, i pagamenti alla PA e le notifiche di SEND.
IO su YouTube

Non è facile spiegare in 30 secondi un progetto che ha ormai parecchi anni di evoluzione alle spalle, ma lo spot dell’app IO lanciato nel fine settimana fa una buona sintesi di quelli che sono i suoi punti di forza. È in rotazione sui canali Rai con passaggi anche in radio, nei cinema e una campagna di cartellonistica in alcune città. L’obiettivo è convincere gli italiani che ancora non lo hanno fatto a scaricarla e provarla sugli smartphone AndroidiOS.

App IO: ecco lo spot TV sui canali Rai

La pubblicità si apre con una situazione che tutti noi ben conosciamo: stiamo per uscire e non troviamo i documenti. Ecco che basta un tap per trovarli nell’applicazione, grazie al sistema IT-Wallet. Con modalità del tutto simili è possibile pagare una multa o ricevere comunicazioni digitali dalla Pubblica Amministrazione, grazie all’integrazione dei versamenti e della piattaforma SEND.

La campagna realizzata è a cura del Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, supportati da PagoPA che si occupa dello sviluppo. A questo proposito di recente è stato introdotto il tema scuro che inverte i colori dell’interfaccia.

Da IT-Wallet al Bonus elettrodomestici

IT-Wallet invece, che nell’applicazione abilita la funzionalità Documenti su IO nella sezione Portafoglio, ha fatto fin qui registrare 6,9 milioni di attivazioni con un totale pari a 11,5 milioni di documenti caricati. Ricordiamo che per il momento sono la tessera sanitaria, la patente di guida e la carta europea della disabilità, ma presto ne arriveranno altri, a partire dall’ISEE, non sappiamo ancora con quali tempistiche.

A partire dai prossimi giorni sarà inoltre possibile accedere all’applicazione (sempre tramite SPID o CIE) per chiedere il Bonus elettrodomestici, un contributo dal valore fino a 200 euro per cambiare lavatrice, lavasciuga, forno, lavastoviglie, cappa, piano cottura, asciugabiancheria, frigorifero o congelatore.

Fonte: IO su YouTube

Pubblicato il 3 nov 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
3 nov 2025
