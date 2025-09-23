 App IO: il tema scuro è disponibile col nuovo aggiornamento
È in fase di distribuzione l'aggiornamento dell'app IO che introduce il supporto al tema scuro, annunciato mesi fa e ora disponibile.
Punto Informatico

Era stato annunciato a metà marzo, ora è finalmente disponibile: da oggi è possibile selezionare il tema scuro per l’interfaccia dell’app IO. A introdurlo è un aggiornamento appena rilasciato. Si tratta di una novità attesa da molti (sottoscritto compreso) che negli ultimi anni si sono abituati a layout dark più riposanti per gli occhi.

È arrivato il tema scuro dell’app IO

Per attivarlo è sufficiente accedere alle Impostazioni (tramite il pulsante a forma di ingranaggio in alto a destra), premere la voce Modifica stile carattere e selezionare una delle tre opzioni proposte: Automatico (cambia in base alle impostazioni di sistema), Chiaro e Scuro. In alternativa, le si trova anche in Preferenze alla voce Aspetto dell’app. Nello screenshot qui sotto a destra il risultato.

Il tema scuro dell'app IO

Se il tema scuro per l’app IO non dovesse ancora risultare disponibile, il consiglio è quello di forzare l’aggiornamento, passando da Google Play su Android (versione 3.13.0.10) e da App Store su iOS (versione 3.13.0).

Il changelog dell'app IO in versione 3.13.0.10 per Android su Google Play

La novità interessa tutte le sezioni dell’applicazione, incluse quelle dedicata ai documenti (l’integrazione di IT-Wallet in Portafoglio) e ai Servizi.

Il tema scuro dell'app IO nelle sezioni Documenti (Portafoglio, IT-Wallet) e Servizi

PagoPA, responsabile dello sviluppo, chiede agli utenti di inviare feedback nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. Per farlo è sufficiente premere Hai un suggerimento? all’interno delle Impostazioni, seguendo poi le istruzioni mostrate.

E ora, i nuovi documenti di IT-Wallet

La prossima grande novità attesa per l’app IO è rappresentata dall’arrivo di nuovi documenti da caricare, grazie al sistema IT-Wallet. Ecco di quali si tratta.

  • Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i cui dati sono resi disponibili da INPS;
  • titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’istruzione e del merito;
  • titolo accademico conseguito e iscrizione all’istituzione di formazione superiore, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’università e della ricerca;
  • residenza, godimento dei diritti politici, iscrizione alle liste elettorali e soglie di età, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’interno.

Pubblicato il 23 set 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
23 set 2025
