App IO: IT-Wallet, in arrivo ISEE e altri documenti

Sappiamo da tempo che nell’app IO sono in arrivo alcuni nuovi documenti in formato digitale, che andranno ad aggiungersi a quelli al momento supportati dal sistema IT-Wallet ovvero la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Ora, il Garante Privacy conferma di quali si tratta, scendendo nei dettagli.

ISEE e altri documenti nell’app IO con IT-Wallet

Nell’ultima newsletter pubblicata dall’Autorità si legge del via libera concordato alla nuova fase di sperimentazione necessaria per introdurli. Riportiamo di seguito il passaggio di maggiore interesse.

In questa fase di sperimentazione, per gli utenti che ne faranno richiesta, saranno disponibili le informazioni destinate ad attestare l’ISEE, il titolo di studio e accademico, i certificati di residenza, godimento dei diritti politici e iscrizione alle liste elettorali, la tessera sanitaria, la patente di guida e la carta europea della disabilità.

Riassumendo, presto chi vorrà potrà conservare nell’app IO anche l’ISEE, il titolo di studio, il certificato di residenza e la tessera elettorale. Non sono state fornite tempistiche, ma qualcosa si sta muovendo. Scendiamo ancora più nel dettaglio, pescando dai decreti di riferimento.

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i cui dati sono resi disponibili dall’Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito, INPS);

titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’istruzione e del merito;

titolo accademico conseguito e iscrizione all’istituzione di formazione superiore, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’università e della ricerca;

residenza, godimento dei diritti politici, iscrizione alle liste elettorali e soglie di età, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’interno.

Dal canto suo, il Garante Privacy ha chiesto al Dipartimento per la trasformazione digitale di approntare specifiche garanzie a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati , tenendo in considerazione la complessità dei trattamenti posti in essere e i rischi elevati presenti .

Il Garante ha infine chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione al termine del periodo di sperimentazione, che segnali, in particolare, le eventuali criticità rilevate e le misure individuate per porvi rimedio.

10 milioni di documenti: e la carta di identità?

Di recente, è stata oltrepassata la soglia dei 10 milioni di documenti digitali caricati dagli italiani nell’app IO attraverso il sistema IT-Wallet.