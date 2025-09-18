App IO: messaggio dall'Agenzia delle Entrate per questa scadenza

Molti cittadini stanno vedendo comparire sui display dei loro smartphone una notifica dell’app IO che segnala un nuovo messaggio proveniente dall’Agenzia delle Entrate. Non c’è motivo per preoccuparsi o di farsi cogliere dal panico: non si tratta di un accertamento. La comunicazione è relativa alla dichiarazione dei redditi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché è importante non ignorarla.

Agenzia delle Entrate: nuovo messaggio sull’app IO

Di fatto, segue quello già visto una decina di giorni fa. Ecco come compare nella sezione Messaggi dell’applicazione, con il titolo Comunicazioni per te , accompagnato dalla breve descrizione Ricordati di inviare la tua dichiarazione . È sufficiente aprirlo per saperne di più.

Il riferimento è alla scadenza del 30 settembre 2025 ormai sempre più vicina. Sarà l’ultimo giorno utile per la trasmissione del modello 730 precompilato. Include anche le istruzioni per farlo.

Ti ricordiamo che il 30 settembre 2025 è l’ultimo giorno utile per trasmettere il modello 730 precompilato. Se non l’hai già fatto, accedi alla tua area riservata, verifica che i dati siano corretti (eventualmente modificali/integrali) e procedi all’invio.

In chiusura c’è un link che rimanda al sito ufficiale dell’Agenzia, più precisamente alla sezione Info e assistenza per la dichiarazione precompilata. L’accesso all’area riservata può essere eseguito con SPID o CIE.

Ormai da oltre un anno, il Fisco offre l’accesso rapido ad alcuni dei suoi servizi attraverso l’app IO. Nello specifico sono “Comunicazioni per te” e “Le tue scadenze”. È possibili abilitarli o disabilitarli entrambi, a seconda delle proprie esigenze.

Le ultime novità importanti inerenti all’applicazione riguardano Documenti su IO, la funzionalità lanciata per tutti nel dicembre scorso con l’integrazione del sistema IT-Wallet. È stato confermato il via alla sperimentazione che permetterà di caricare nuovi documenti: tra questi ci sono l’indicatore ISEE, il titolo di studio (e iscrizione scolastica), il certificato di residenza e la tessera elettorale.