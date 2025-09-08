Il messaggio dell'Agenzia delle Entrate sull'app IO

Chi ha installato l’app IO sul proprio smartphone, potrebbe veder comparire in questi giorni un nuovo messaggio proveniente dall’Agenzia delle Entrate. È relativo alla dichiarazione dei redditi, più precisamente a una scadenza ormai alle porte che vale la pena prendere in considerazione. Vediamo di cosa si tratta e a chi arriva.

App IO: un messaggio dall’Agenzia delle Entrate

La notifica riporta esattamente Agenzia delle Entrate nel titolo e Ricordati di inviare la tua dichiarazione nel testo. È sufficiente aprire l’applicazione e autenticarsi (attraverso SPID o CIE) per aprirla, dalla sezione Messaggi. Eccola qui sotto.

È relativa alle scadenze per l’invio delle dichiarazione precompilata. Questo il testo completo.

Sei entrato nella tua dichiarazione precompilata, ma non l’hai ancora inviata. Per farlo, hai tempo fino al 30 settembre 2025 per il modello 730 e fino al 31 ottobre per il modello Redditi PF.

È incluso anche un link da consultare per maggiori informazioni che punta alla pagina Info e assistenza del sito ufficiale. Ricordiamo che i servizi dell’Agenzia delle Entrate sono presenti all’interno dell’app IO ormai da tempo.

Documenti su IO: come sta andando IT-Wallet?

Restando in tema, ma concentrando l’attenzione su IT-Wallet, a nove mesi di distanza dal lancio, la funzionalità ha superato la soglia dei 10 milioni di documenti caricati dai cittadini in formato digitale. Al momento sono tessera sanitaria, patente di guida e carta europea della disabilità, ma sappiamo che più avanti ne arriveranno altri: ISEE;

titolo di studio e iscrizione scolastica, certificato di residenza e tessera elettorale. Per la carta di identità sarà invece necessario aspettare.

Tra i prossimi sviluppi dell’app IO arriverà l’aggiornamento che introdurrà il supporto al tema scuro per l’interfaccia. È stato promesso ormai diversi mesi fa dal team responsabile del progetto, ma fino a oggi non ancora avvistato. Andrà a rispondere a una richiesta manifestata da molti utenti.