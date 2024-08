I servizi dell'Agenzia delle Entrate nell'app IO: cosa dice la nuova guida

Nelle ultime settimane, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida (PDF) dedicata ai propri servizi. Il documento, all’interno delle sue 65 pagine, fa riferimento anche all’app IO e a quelle che sono le funzionalità offerte oggi dal Fisco ai cittadini attraverso questo canale, sempre più importante nell’ambito delle interazioni con la Pubblica Amministrazione.

App IO: i servizi dell’Agenzia delle Entrate

Al momento, sono due: la prima è Comunicazioni per te, la seconda invece Le tue scadenze. Per raggiungerli è sufficiente aprire l’applicazione (per l’autenticazione è possibile utilizzare SPID o Carta di Identità Elettronica), toccare l’icona Servizi posizionata nella parte inferiore dell’interfaccia, poi il pulsante Agenzia delle Entrate, come visibile qui sotto.

Vediamo a cosa servono e come si attivano, per ricevere dal Fisco informazioni direttamente sullo smartphone, accorciando così i tempi e togliendo di mezzo l’impiccio del cartaceo.

Comunicazioni per te

Partiamo da Comunicazioni per te. Come si può intuire dal nome, il servizio può notificare la disponibilità di un rimborso o l’esigenza di concludere un’attività come l’invia della dichiarazione dei redditi precompilata.

Le tue scadenze

È ben diversa la funzione svolta da Le tue scadenze. Permette di ricevere promemoria utili per non dimenticare, ad esempio, entro quando effettuare la rata di un pagamento dilazionato.

Per entrambi, è possibile scegliere quali autorizzazioni concedere: sono relative al messaggi mostrati all’interno dell’applicazione, all’invio di notifiche push e alla ricezione delle conferme di lettura.

Ricordiamo che la sezione Servizi dell’app IO è stata da poco rinnovata. Se ancora non compare sul proprio smartphone, provare ad aggiornare l’applicazione attraverso gli store di Android e iOS. Il restyling fa parte di un percorso evolutivo che, entro i prossimi mesi, porterà all’integrazione di IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano in cui conservare le versioni digitali dei documenti (patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità).