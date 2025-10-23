 App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro
Tutto quello che c'è da sapere sul Bonus elettrodomestici: le domande potranno essere effettuate anche dalla sezione Servizi dell'app IO.
Tutto quello che c'è da sapere sul Bonus elettrodomestici: le domande potranno essere effettuate anche dalla sezione Servizi dell'app IO.
App IO

Come anticipato nei giorni scorsi, è in arrivo il Bonus elettrodomestici. La grande novità di questa edizione è rappresentata dalla possibilità di richiederlo e ottenerlo direttamente dall’app IO, oltre che sul sito dedicato online da novembre. Potrà essere utilizzato per cambiare lavatrice (classe A), lavasciuga (A), forno (A), lavastoviglie (C) cappa, piano cottura (normativa 2019/2016), asciugabiancheria (C), frigorifero (D) o congelatore (D).

Il Bonus elettrodomestici nell’app IO

L’accesso all’incentivo è riservato ai cittadini maggiorenni con residenza in Italia. Come funziona? Dà diritto a uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 200 euro. L’importo è calcolato in base all’ISEE, con queste modalità.

  • Fino a 200 euro con ISEE inferiore a 25.000 euro;
  • fino a 100 euro per tutti.

È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica. Il contributo è erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I fondi stanziati a sostegno dell’iniziativa ammontano a 48 milioni di euro. L’obiettivo è quello di favorire la sostituzione di un elettrodomestico già presente in casa con un modello più efficiente (della stessa categoria), promuovendo così la sostenibilità e la transizione energetica.

La richiesta del Bonus elettrodomestici nella sezione Servizi dell'app IO

Come anticipato, la richiesta potrà essere effettuata direttamente dalla sezione Servizi dell’app IO oppure attraverso il portale dedicato. Per l’autenticazione sarà possibile utilizzare le credenziali SPID o CIE (carta di identità elettronica).

Una volta ricevuto, il Bonus elettrodomestici potrà essere speso nei negozi fisici e online, entro 15 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. L’elenco di quelli aderenti sarà pubblicato più avanti. Si dovrà scegliere un modello prodotto nell’Unione europea. Non sarà cumulabile con altre agevolazioni come quelle per le ristrutturazioni edilizie.

La guida semplice in cinque passi

Proponiamo di seguito una breve guida che riepiloga cosa fare per ottenere il contributo con l’app IO.

  1. Scegli l’elettrodomestico da smaltire perché vecchio o consuma troppa energia;
  2. aggiorna l’app IO, vai alla sezione Servizi e seleziona “Bonus elettrodomestici”;
  3. segui i passaggi necessari per completare la richiesta;
  4. l’esito arriverà sempre sull’app IO, dopo la verifica dei requisiti;
  5. una volta approvata, troverai il bonus nella sezione Portafoglio dell’app IO.

Le tempistiche per avere il contributo

L’arrivo del Bonus elettrodomestici prevede tre fasi, la prima delle quali prende il via oggi. L’ultima data, quella che ci interessa di più, sarà annunciata più avanti.

  • 23 ottobre: via alla registrazione dei produttori;
  • 27 ottobre: via alla registrazione dei venditori;
  • novembre: via alle richieste dei cittadini.
Pubblicato il 23 ott 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
23 ott 2025
