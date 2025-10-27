 Bonus elettrodomestici: oggi i venditori, presto per tutti nell'app IO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bonus elettrodomestici: oggi i venditori, presto per tutti nell'app IO

È partita la seconda fase dell'incentivo, quella dedicata ai rivenditori: presto la richiesta del Bonus elettrodomestici tramite l'app IO.
Bonus elettrodomestici: oggi i venditori, presto per tutti nell'app IO
Informatica App e Software Tecnologia Casa e Domotica
È partita la seconda fase dell'incentivo, quella dedicata ai rivenditori: presto la richiesta del Bonus elettrodomestici tramite l'app IO.
Pixabay

Ha preso il via oggi la seconda fase del Bonus elettrodomestici: dopo i produttori, ora anche i rivenditori possono registrarsi sulla piattaforma dedicata all’incentivo. Avranno a disposizione alcuni giorni per farlo. A novembre gli utenti finali potranno poi chiedere il contributo direttamente dall’app IO o tramite il sito dedicato. La data esatta non è ancora stata comunicata.

È iniziata la Fase 2 del Bonus elettrodomestici

La misura metterà a disposizione fino a 200 euro (con ISEE inferiore a 25.000 euro) per cambiare un elettrodomestico già posseduto con uno più efficiente. I fondi stanziati ammontano in totale a 48,1 milioni di euro. Il voucher ottenuto potrà essere speso direttamente in negozio, ottenendo uno sconto massimo del 30% sul prezzo d’acquisto.

Elenchiamo di seguito le categorie di prodotto interessate dall’iniziativa. Tra parentesi la classe energetica da rispettare per l’accesso al bonus.

  • Lavatrice (classe A);
  • lavasciuga (A);
  • forno (A);
  • lavastoviglie (C);
  • cappa (B);
  • piano cottura (normativa 2019/2016);
  • asciugabiancheria (C);
  • frigorifero (D);
  • congelatore (D).

Un altro requisito da rispettare è quello riguardante il luogo di produzione dell’elettrodomestico acquistato: dev’essere collocato all’interno dell’Unione europea.

Tutti potranno richiedere e ottenere il Bonus elettrodomestici, purché persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia. Sarà assegnato un solo incentivo per famiglia anagrafica. Rimandiamo all’articolo di approfondimento dedicato per tutte le altre informazioni.

Sarà un altro Click Day?

Tenendo in considerazione le risorse limitate e prevedendo che in molti vorranno beneficiarne, non è da escludere che possa andare in scena un altro Click Day. Occhi puntati dunque sull’app IO (sarà accessibile nella sezione Servizi) e sul sito ufficiale.

È accaduto anche pochi giorni fa con il Bonus auto elettriche (Bonus veicoli elettrici), portando in poche ore all’esaurimento dei fondi disponibili, sollevando dubbi sulla legittimità di alcune richieste: qualcuno ha raccontato di furbetti in azione con SPID multipli. Una piaga tutta italiana, che va avanti da sempre.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Pubblicato il 27 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro

App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro
Bonus elettrodomestici nell'app IO: cosa sappiamo

Bonus elettrodomestici nell'app IO: cosa sappiamo
Bonus auto elettriche esaurito: sospetti sugli accessi con più SPID

Bonus auto elettriche esaurito: sospetti sugli accessi con più SPID
X manda in pensione Twitter.com: dai 140 caratteri all'era Musk

X manda in pensione Twitter.com: dai 140 caratteri all'era Musk
App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro

App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro
Bonus elettrodomestici nell'app IO: cosa sappiamo

Bonus elettrodomestici nell'app IO: cosa sappiamo
Bonus auto elettriche esaurito: sospetti sugli accessi con più SPID

Bonus auto elettriche esaurito: sospetti sugli accessi con più SPID
X manda in pensione Twitter.com: dai 140 caratteri all'era Musk

X manda in pensione Twitter.com: dai 140 caratteri all'era Musk
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
27 ott 2025
Link copiato negli appunti