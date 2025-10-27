Bonus elettrodomestici: oggi i venditori, presto per tutti nell'app IO

Ha preso il via oggi la seconda fase del Bonus elettrodomestici: dopo i produttori, ora anche i rivenditori possono registrarsi sulla piattaforma dedicata all’incentivo. Avranno a disposizione alcuni giorni per farlo. A novembre gli utenti finali potranno poi chiedere il contributo direttamente dall’app IO o tramite il sito dedicato. La data esatta non è ancora stata comunicata.

È iniziata la Fase 2 del Bonus elettrodomestici

La misura metterà a disposizione fino a 200 euro (con ISEE inferiore a 25.000 euro) per cambiare un elettrodomestico già posseduto con uno più efficiente. I fondi stanziati ammontano in totale a 48,1 milioni di euro. Il voucher ottenuto potrà essere speso direttamente in negozio, ottenendo uno sconto massimo del 30% sul prezzo d’acquisto.

Elenchiamo di seguito le categorie di prodotto interessate dall’iniziativa. Tra parentesi la classe energetica da rispettare per l’accesso al bonus.

Lavatrice (classe A);

lavasciuga (A);

forno (A);

lavastoviglie (C);

cappa (B);

piano cottura (normativa 2019/2016);

asciugabiancheria (C);

frigorifero (D);

congelatore (D).

Un altro requisito da rispettare è quello riguardante il luogo di produzione dell’elettrodomestico acquistato: dev’essere collocato all’interno dell’Unione europea.

Tutti potranno richiedere e ottenere il Bonus elettrodomestici, purché persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia. Sarà assegnato un solo incentivo per famiglia anagrafica. Rimandiamo all’articolo di approfondimento dedicato per tutte le altre informazioni.

Sarà un altro Click Day?

Tenendo in considerazione le risorse limitate e prevedendo che in molti vorranno beneficiarne, non è da escludere che possa andare in scena un altro Click Day. Occhi puntati dunque sull’app IO (sarà accessibile nella sezione Servizi) e sul sito ufficiale.

È accaduto anche pochi giorni fa con il Bonus auto elettriche (Bonus veicoli elettrici), portando in poche ore all’esaurimento dei fondi disponibili, sollevando dubbi sulla legittimità di alcune richieste: qualcuno ha raccontato di furbetti in azione con SPID multipli. Una piaga tutta italiana, che va avanti da sempre.