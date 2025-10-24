Bonus auto elettriche esaurito: sospetti sugli accessi con più SPID

Sulla homepage della piattaforma dedicata al Bonus auto elettriche (Bonus veicoli elettrici) c’è un messaggio che recita molto chiaramente Tutte le risorse risultano al momento prenotate . È andato in scena il più classico dei Click Day, ma su questo non avevamo dubbi. I quasi 600 milioni di euro stanziati per l’iniziativa sono stati bruciati in poche ore. Il sospetto che qualcuno ne abbia approfittato, abusandone, è concreto.

Bonus auto elettriche esaurito: furbetti con più SPID

A raccontare come i furbetti potrebbero essersi accaparrati gli incentivi in modo quantomeno discutibile è un lettore di Vaielettrico, descrivendo un metodo a conti fatti piuttosto semplice: accedendo al portale con diversi SPID, intestati magari a parenti che non avevano alcuna intenzione di comprare una vettura a zero emissioni e che, dopo averlo fatto, la potranno cedere senza problemi al diretto interessato. Ricordiamo che il contributo può (poteva) arrivare a 11.000 euro, a patto di rottamare un modello vecchio, fino a Euro 5.

I soggetti affetti da identità digitali multiple avranno a disposizione 30 giorni per portare a termine l’acquisto in concessionaria. In caso contrario, non andranno incontro ad alcuna conseguenza. Dopotutto, la richiesta non risulta intestata a loro. Eventualmente, i fondi saranno riassegnati e tra un mese potremmo assistere a un nuovo Click Day per allungare le mani sulle briciole rimaste.

Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno immediatamente riattivati sulla piattaforma. Ti invitiamo a verificare periodicamente la disponibilità.

Il problema delle targhe non riconosciute

Lo stesso portale ha documentato anche un altro pasticcio, quello delle targhe non riconosciute. L’inserimento di questa informazione è stato necessario per verificare che il veicolo da rottamare appartenesse a una classe Euro tale da dare diritto al bonus. È accaduto a chi, nel tempo, ha avuto necessità di cambiare targa, associandola però alla stessa vecchia auto. Un intoppo che per molti si è tradotto nell’impossibilità di ottenere l’incentivo.