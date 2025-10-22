Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day

Ci siamo: va in scena oggi il Click Day per ottenere il Bonus auto elettriche (Bonus veicoli elettrici). La piattaforma a cui far riferimento è quella predisposta dal Sogei per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica. A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 22 ottobre sarà possibile richiedere l’incentivo.

Come richiedere il Bonus auto elettriche

Si tratta di un contributo fino a 11.000 euro per cittadini con ISEE fino a 30.000 euro, ridotto invece a 9.000 euro con ISEE compreso tra 30.000 e 40.000 euro, erogato come sconto diretto in fase di acquisto. Per quanto riguarda invece le imprese, la soglia sale a 20.000 euro nel caso dei veicoli commerciali. I privati potranno utilizzarlo per l’acquisto di vetture a zero emissioni con un prezzo massimo di 35.000 euro, in concomitanza alla rottamazione di un vecchio modello con motore termino (fino a Euro 5). L’intestatario dev’essere lo stesso da almeno sei mesi, per evitare abusi.

Alleghiamo qui sotto il video tutorial che spiega nel dettaglio la procedura da seguire per effettuare la richiesta. Per l’accesso alla piattaforma, l’autenticazione può essere eseguita con SPID o CIE (carta di identità elettronica).

È online anche l’elenco dei comuni FUA (aree urbane funzionali): l’ultimo aggiornamento ne ha introdotti 368 nuovi, arrivando così a un totale di 2.280. Verificare se il proprio rientra nella lista è molto semplice, è sufficiente controllarne la presenza selezionando prima la regione e poi la provincia. Per tutti i cittadini e le imprese di altre località non è previsto l’accesso all’incentivo.

Per il Bonus auto elettriche sono stati stanziati 597 milioni di euro, provenienti dalle risorse del PNRR. Si stima che i fondi possano essere sufficienti per immettere sulle nostre strade circa 39.000 veicoli a zero emissioni. Una volta ottenuto il voucher con il contributo, i beneficiari avranno 30 giorni di tempo per spenderlo, altrimenti verrà annullato e messo a disposizione di altri.