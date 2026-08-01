Windows 11 funzionerà meglio sui dispositivi con 8 GB di RAM

Microsoft ha annunciato altri miglioramenti per Windows 11 che saranno disponibili nei prossimi mesi. Si aggiungono a quelli già descritti a marzo, molti dei quali sono visibili nelle build preliminari del sistema operativo. Una delle novità più attese è la riduzione del consumo di memoria.

Altri quattro miglioramenti in arrivo

Pavan Davuluri, Presidente del gruppo Windows and Devices, ha ricordato innanzitutto le novità annunciate a marzo: spostamento e ridimensionamento della taskbar (barra delle applicazioni), eliminazione delle funzionalità AI non necessarie, meno riavvii con Windows Update, Esplora file più veloce, più controllo sui widget, programma Windows Insider più semplice, migliore esperienza con Feedback Hub.

Molte di queste novità sono già disponibili nelle build preliminari rilasciate agli Insider e saranno accessibili a tutti in autunno, quasi certamente con Windows 11 26H2. Le opzioni per spostare la taskbar e cambiare la sua dimensione sono state aggiunte alla build 26220.9022 di Windows 11 25H2 (canale Beta). Diversi miglioramenti per Windows Search, Phone Link e Esplora file sono inclusi nella build 26300.9032 di Windows 11 26H2 (canale Experimental).

In base ai feedback ricevuti negli ultimi mesi, Microsoft ha promesso ulteriori miglioramenti in quattro aree. Windows 11 dovrebbe teoricamente funzionare con 4 GB di RAM (requisito minimo). A causa dell’uso esteso di WebView2, i vari componenti del sistema operativo consumano oltre il 50% di memoria. Se vengono avviate app che usano la stessa tecnologia non bastano nemmeno 8 GB di RAM.

Pavan Davuluri ha comunicato che uno degli obiettivi è ridurre il consumo di memoria per consentire l’uso ottimale di Windows 11 sui dispositivi con 8 GB di RAM. Questo risultato potrebbe essere raggiunto sostituendo WebView2 con WinUI 3. Non è chiaro però se questa novità arriverà con Windows 11 26H2.

Microsoft migliorerà anche la configurazione iniziale, i controlli parentali e i comandi vocali per interagire con le app. Come sempre, gli Insider testeranno le novità prima della distribuzione generale.