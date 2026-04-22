Rufus 4.14 Beta: Windows 11 senza Copilot, Teams e Outlook

Rufus ha appena ricevuto un aggiornamento che lo rende ancora più indispensabile per chi vuole Windows 11 senza il bloatware che Microsoft insiste a includere.

La versione 4.14 Beta, disponibile su GitHub, permette di disattivare Copilot, Teams, Outlook e altre app preinstallate direttamente durante la creazione del supporto di installazione. Inoltre, introduce l’installazione silenziosa, ovvero Windows 11 si installa da solo.

Rufus 4.14 Beta, cosa c’è di nuovo

Quando si crea un supporto Windows 11 con Rufus 4.14, ora è possibile selezionare la rimozione di Teams, Outlook, Copilot e altre “seccature”, come le definisce lo stesso Rufus. Queste opzioni si aggiungono a quelle già esistenti, quali la rimozione dei requisiti hardware (TPM 2.0, Secure Boot, RAM minima), la disattivazione di BitLocker, la creazione di un profilo locale senza un account Microsoft.

La novità più importante per gli smanettoni è l’installazione “unattended”, il supporto creato rileva il primo disco disponibile e installa Windows 11 completamente da solo, senza intervento umano. Può essere utile per chi prepara installazioni in serie o per chi vuole il processo più automatizzato possibile.

Le altre correzioni

Correzioni per Windows To Go con le nuove versioni di bcdboot;

Miglior rilevamento ed esclusione dei VHD nascosti di Bitdefender;

Supporto migliorato per Bazzite e altri derivati Fedora che non seguono le convenzioni EFI;

Correzione per account locali che iniziano o finiscono con spazi;

Nuovi tooltip per tutte le opzioni dei dialoghi;

Supporto limitato per l’estrazione di immagini El-Torito UEFI (utile soprattutto per gli ISO di aggiornamento BIOS Dell).

Perché Rufus conta

Microsoft rende progressivamente più difficile installare Windows 11 nel modo che si vuole, e Rufus è lo strumento che restituisce il controllo all’utente. Il fatto che un’app gratuita di terze parti debba esistere per permettere alle persone di installare un sistema operativo senza Teams o Copilot preinstallato dice qualcosa sulle priorità di Microsoft, e sul motivo per cui Rufus ha milioni di download…

Il nuovo Rufus si può scaricare dalla repository GitHub ufficiale. Per chi preferisce Windows 11 nella sua forma originale con tutto il bloatware incluso, Microsoft offre il Media Creation Tool aggiornato.