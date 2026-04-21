Uso eccessivo delle risorse: GitHub blocca accesso a Copilot

GitHub ha annunciato importanti novità per abbonati ai piani individuali. A causa dell’uso eccessivo delle risorse, dovuto principalmente alle attività agentiche, l’azienda ha sospeso le nuove registrazioni a GitHub Copilot, ridotto i limiti di utilizzo e adeguato la disponibilità dei modelli. Nessun cambiamento per gli utenti Free e quelli attuali possono ancora cambiare piano.

Claude Opus non più disponibile

GitHub sottolinea che le modifiche sono necessarie per garantire una migliore esperienza agli attuali utenti. I flussi di lavoro basati su agenti hanno portato a sessioni parallele di lunga durata che consumano molte più risorse di quelle per cui era stato originariamente progettato GitHub Copilot. Un numero crescente di clienti raggiunge quindi i limiti di utilizzo pensati per garantire l’affidabilità del servizio.

Per evitare il peggioramento del servizio sono state introdotte tre novità. Le nuove registrazioni ai piani Student, Pro e Pro+ sono state sospese. GitHub ha ristretto i limiti di uso per i piani individuali, ma non sono noti i nuovi. Attualmente il piano Pro offre 300 richieste, mentre per il piano Pro+ sono 1.500. Infine, i modelli Claude Opus non sono più disponibili per il piano Pro. Gli abbonati Pro+ possono invece accedere a Claude Opus 4.7.

Gli utenti che raggiungono i limiti d’uso o non accettano le modifiche possono cancellare l’abbonamento (l’addebito non scatterà per il mese di aprile). Per ricevere un rimborso è possibile contattare il supporto tecnico entro il 20 maggio. I limiti d’uso sono per sessione e settimanale. Entrambi dipendono dal consumo di token e dal modello scelto. In VS Code e Copilot CLI verranno mostrati avvisi che indicano l’avvicinamento ai limiti.

GitHub consiglia di cambiare modello per semplici attività e ridurre i flussi di lavoro in parallelo (agenti). Ovviamente è sempre possibile passare dal piano Pro (10 dollari/mese) al piano Pro+ (39 dollari/mese).