 Uso eccessivo delle risorse: GitHub blocca accesso a Copilot
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Uso eccessivo delle risorse: GitHub blocca accesso a Copilot

A causa dell'eccessivo uso delle risorse, le registrazioni ai piani individuali di GitHub Copilot sono state sospese e i limiti d'uso sono stati ridotti.
Uso eccessivo delle risorse: GitHub blocca accesso a Copilot
Business AI
A causa dell'eccessivo uso delle risorse, le registrazioni ai piani individuali di GitHub Copilot sono state sospese e i limiti d'uso sono stati ridotti.
GitHub

GitHub ha annunciato importanti novità per abbonati ai piani individuali. A causa dell’uso eccessivo delle risorse, dovuto principalmente alle attività agentiche, l’azienda ha sospeso le nuove registrazioni a GitHub Copilot, ridotto i limiti di utilizzo e adeguato la disponibilità dei modelli. Nessun cambiamento per gli utenti Free e quelli attuali possono ancora cambiare piano.

Claude Opus non più disponibile

GitHub sottolinea che le modifiche sono necessarie per garantire una migliore esperienza agli attuali utenti. I flussi di lavoro basati su agenti hanno portato a sessioni parallele di lunga durata che consumano molte più risorse di quelle per cui era stato originariamente progettato GitHub Copilot. Un numero crescente di clienti raggiunge quindi i limiti di utilizzo pensati per garantire l’affidabilità del servizio.

Per evitare il peggioramento del servizio sono state introdotte tre novità. Le nuove registrazioni ai piani Student, Pro e Pro+ sono state sospese. GitHub ha ristretto i limiti di uso per i piani individuali, ma non sono noti i nuovi. Attualmente il piano Pro offre 300 richieste, mentre per il piano Pro+ sono 1.500. Infine, i modelli Claude Opus non sono più disponibili per il piano Pro. Gli abbonati Pro+ possono invece accedere a Claude Opus 4.7.

Gli utenti che raggiungono i limiti d’uso o non accettano le modifiche possono cancellare l’abbonamento (l’addebito non scatterà per il mese di aprile). Per ricevere un rimborso è possibile contattare il supporto tecnico entro il 20 maggio. I limiti d’uso sono per sessione e settimanale. Entrambi dipendono dal consumo di token e dal modello scelto. In VS Code e Copilot CLI verranno mostrati avvisi che indicano l’avvicinamento ai limiti.

GitHub consiglia di cambiare modello per semplici attività e ridurre i flussi di lavoro in parallelo (agenti). Ovviamente è sempre possibile passare dal piano Pro (10 dollari/mese) al piano Pro+ (39 dollari/mese).

Fonte: GitHub

Pubblicato il 21 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Deezer, la musica AI sta per superare quella umana...

Deezer, la musica AI sta per superare quella umana...
Chronicle di OpenAI per sviluppatori cattura lo schermo su Mac

Chronicle di OpenAI per sviluppatori cattura lo schermo su Mac
Cloud-AI: il nuovo accordo tra Amazon e Anthropic ricorda qualcosa

Cloud-AI: il nuovo accordo tra Amazon e Anthropic ricorda qualcosa
7 cose da non incollare mai nella chat di un assistente AI

7 cose da non incollare mai nella chat di un assistente AI
Deezer, la musica AI sta per superare quella umana...

Deezer, la musica AI sta per superare quella umana...
Chronicle di OpenAI per sviluppatori cattura lo schermo su Mac

Chronicle di OpenAI per sviluppatori cattura lo schermo su Mac
Cloud-AI: il nuovo accordo tra Amazon e Anthropic ricorda qualcosa

Cloud-AI: il nuovo accordo tra Amazon e Anthropic ricorda qualcosa
7 cose da non incollare mai nella chat di un assistente AI

7 cose da non incollare mai nella chat di un assistente AI
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 apr 2026
Link copiato negli appunti