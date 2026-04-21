Chronicle di OpenAI per sviluppatori cattura lo schermo su Mac

OpenAI ha appena lanciato la sua versione di Recall, ma per gli sviluppatori. Si chiama Chronicle, è integrato nell’app Codex su macOS, e funziona in modo simile: osserva lo schermo del PC, costruisce “memorie” dal contesto di ciò che si sta facendo e le usa per rispondere meglio ai prompt futuri.

La differenza principale rispetto a Recall è che è pensato per gli sviluppatori, è opt-in, e OpenAI è trasparente sui rischi. La somiglianza principale, cattura il proprio schermo e ci costruisce sopra un database di contesto.

OpenAI lancia Chronicle: il “Recall” per sviluppatori che cattura lo schermo su Mac

Chronicle si attiva abilitando le Memorie nelle impostazioni di Codex. È necessario attivare Chronicle sotto Personalizzazione e concedere i permessi macOS per la registrazione schermo e l’accessibilità. Da quel momento, Codex osserva ciò che appare sullo schermo e costruisce memorie dal contesto recente.

Invece di dover spiegare ripetutamente a Codex su cosa si sta lavorando, Chronicle capisce automaticamente il contesto: gli errori, quali tool si usano, i workflow che si seguono. Ad esempio, se un messaggio di errore è apparso sullo schermo, Codex può inferire quel contesto e rispondere senza dover incollare nulla manualmente.

I rischi che OpenAI ammette

OpenAI è sorprendentemente diretta sui problemi. Chronicle consuma rapidamente i limiti di utilizzo perché usa agenti sandboxed in background per generare memorie dalle immagini catturate. Inoltre, gli utenti sono esposti al rischio di attacchi di prompt injection da contenuti visibili sullo schermo, se un sito web o un documento contiene testo progettato per manipolare l’AI, Chronicle potrebbe catturarlo.

Le memorie generate sono salvate come file markdown non crittografati sul dispositivo dell’utente. Le catture dello schermo vengono cancellate dopo sei ore mentre Chronicle è attivo, ma possono contenere informazioni sensibili, come password visibili, chat private, documenti riservati.

Microsoft non è stata altrettanto trasparente quando ha lanciato Recall, ed è stato proprio questo a causare il disastro di comunicazione che tutti ricordiamo…

Disponibilità

Chronicle è disponibile solo per gli abbonati ChatGPT Pro su macOS. Non è ancora disponibile nell’UE, nel Regno Unito e in Svizzera, sempre per ragioni di privacy.

Per gli sviluppatori, avere degli strumenti AI integrati nel terminale o negli IDE che sanno su cosa si sta lavorando senza doverlo spiegare ogni volta è un vantaggio reale. Ma il prezzo è dare a OpenAI uno sguardo continuo sul proprio schermo, e fidarsi che i file markdown non crittografati sul proprio disco non finiscano dove non devono.