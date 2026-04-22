YouTube silenzia notifiche dei canali che non si guardano

Si è iscritti a 200 canali. Però se ne guardano regolarmente una ventina. Gli altri 180 continuano a mandare notifiche push che s’ignorano sistematicamente. Il risultato? A un certo punto si disattivano tutte le notifiche di YouTube, e a quel punto si sette di seguire anche i canali che interessano.

YouTube ha deciso di intervenire prima che si arrivi a quel punto. Da oggi, le notifiche push sui dispositivi mobili vengono automaticamente silenziate per i canali con cui non si interagisce da un mese.

Troppe notifiche YouTube? Da oggi vengono silenziate automaticamente quelle inutili

Per i canali a cui si è iscritti con le notifiche impostate su “tutte”, YouTube smetterà di inviare quelle push se non c’è stata alcuna interazione con quel canale per un mese. Le notifiche restano comunque visibili nell’inbox dell’app YouTube, l’icona della campanella in alto a destra, ma non arriveranno più come push sul telefono.

Se si clicca sulle notifiche e si guardano i video di un canale, nulla cambia, le notifiche push continuano normalmente. I canali che pubblicano di rado non saranno toccati dalla modifica, un dettaglio importante per i creator che producono contenuti lunghi, con mesi tra un video e l’altro.

Perché YouTube lo fa

La logica è semplice, se un utente riceve troppe notifiche irrilevanti, finisce per disattivare tutte le notifiche. YouTube perde un canale di comunicazione con l’utente. I creator perdono un modo per far sapere ai propri iscritti che c’è un nuovo video. Tutti ci perdono.

Silenziando le notifiche dei canali ignorati invece, YouTube spera di mantenere il canale notifiche utile, solo i canali che interessano mandano le notifiche push, gli altri restano nell’inbox per quando si vuole dare un’occhiata per controllare.

Non è chiaro se YouTube riattiva automaticamente le notifiche push quando si torna a guardare un canale ignorato per un po’. La risposta probabilmente è sì, sarebbe controintuitivo altrimenti, ma la piattaforma non l’ha specificato.