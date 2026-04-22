YouTube protegge le celebrità dai deepfake AI

Per le celebrità, i deepfake generati dall’AI sono diventati un problema quotidiano. Ecco perché YouTube sta estendendo il suo sistema di rilevamento automatico dei volti AI all’industria dello spettacolo. Agenzie di talenti, società di management e le celebrità che rappresentano ora possono iscriversi al sistema che scansiona i video caricati sulla piattaforma alla ricerca di volti generati dall’AI.

YouTube rileva automaticamente i deepfake di celebrità e offre la rimozione dei video

Il sistema è simile a Content ID, la tecnologia che YouTube usa da anni per rilevare materiale protetto da copyright nei video caricati dagli utenti. Content ID confronta l’audio e il video con un database di contenuti registrati. Il nuovo “Likeness Detection” fa lo stesso, ma con i volti, scansiona i video alla ricerca di corrispondenze visive con il viso di un partecipante registrato.

Quando viene trovata una corrispondenza, la persona può scegliere di richiedere la rimozione del video per violazione della privacy, inviare una richiesta di rimozione per copyright, oppure non fare nulla. YouTube precisa che non rimuoverà tutti i contenuti, parodia e satira restano consentite. Le celebrità non devono avere un canale YouTube per utilizzare il sistema.

Il roll out graduale

La tecnologia è stata introdotta in un programma pilota l’anno scorso con un sottogruppo di creator YouTube. In primavera è stata estesa a politici, funzionari governativi e giornalisti. Ora arriva all’industria dello spettacolo con il supporto di agenzie come CAA, UTA, WME e Untitled Management, che hanno fornito feedback sullo strumento.

In futuro, il sistema supporterà anche l’audio, un’estensione cruciale considerando la proliferazione di cloni vocali AI.

YouTube sta anche spingendo per protezioni simili a livello federale negli USA, sostenendo il NO FAKES Act a Washington, una proposta di legge che regolerebbe l’uso dell’AI per creare ricreazioni non autorizzate della voce e dell’aspetto di una persona.

Il numero di rimozioni gestite dal sistema è ancora “molto piccolo” secondo YouTube, il che potrebbe significare che il sistema è efficace come deterrente, o che è ancora nelle fasi iniziali di adozione. Con l’estensione alle celebrità e alle agenzie, il volume dovrebbe crescere significativamente.